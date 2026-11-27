В Украине под видом легальной CBD-продукции (содержит каннабидиол – вещество, которое получают из растения конопли и которое не имеет выраженного психоактивного эффекта) покупателям предлагают устройства с наркотическими веществами. Стоят же такие устройства немалых денег: к примеру, в Тернополе за 1 штуку просили 3 000 грн.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Его авторы отмечают, что соглассно материалам дела № 607/20806/26:

В Тернополе администратор CBD-бара продавал вейпы с экстрактом каннабиса, которые позиционировались как CBD-продукция.

По данным следствия, клиенты могли заказать такие устройства через сайт заведения или по телефону, а получали их непосредственно в баре.

"Однако во время трех контрольных закупок правоохранители приобрели вейпы, которые фактически содержали наркотический экстракт каннабиса. В частности, экспертиза подтвердила, что под видом обычных вейп-устройств продавали продукцию с наркотическим веществом. Подозреваемого взяли под стражу с альтернативой в виде залога", – рассказали аналитики.

Военнослужащий купил через Telegram вейп с каннабисом

Согласно же другому делу – № 176/2557/25 – военнослужащий заказал через Telegram вейп с экстрактом каннабиса. За товар он перевел 2 000 грн на банковский счет неустановленного лица. Продавец отправил заказ через "Новую почту".

"Экспертиза установила, что масса наркотического средства в CBD-вейпе (электронном устройстве для испарения жидкости или масла, содержащего каннабидиол) в пересчете на сухое вещество составила 1,282 грамма. Суд признал виновным самого военнослужащего и оштрафовал его на 17 000 грн", – говорится в материале.

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Таким образом, констатируют аналитики, под видом легальных "курилок" украинцам продают фактически наркотик. При этом покупателям не нужно прилагать никаких усилий, чтобы их приобрести.

"Достаточно лишь найти товар в интернете. Что будет просто, учитывая, что продавцы особенно и не "шифруются", перевести деньги и получить посылку", – резюмировали авторы материала.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же, нелегальный рынок электронных сигарет в Украине фактически остается вне надлежащего контроля правоохранителей и налоговой службы. В частности, по данным медиа, Нацполиция не ведет отдельную статистику незаконного оборота вейпов, а Государственная налоговая служба (ГНС) объединяет показатели проверок электронных сигарет, табака и алкоголя, не разграничивая нарушения по видам продукции.

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