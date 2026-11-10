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Таких цен не было почти 2 года: во всем мире переписали стоимость сахара

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
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Иллюстрация – сахар в ложке
Во всем мире дорожает сахар. Иллюстративное изображение. Источник: Pexels/Towfiqu barbhuiya

Мировой рынок сахара продолжает демонстрировать рост цен. Стоимость этого продукта растет уже четвертый месяц подряд и достигла самого высокого уровня с декабря 2024 года.

Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), в октябре 2026 года индекс цен на сахар составлял 121,3 пункта. Это на 6,6% больше по сравнению с сентябрем и на 28,8% выше показателя октября прошлого года.

Главные причины роста цен

Резкое подорожание сырья обусловлено рядом неблагоприятных факторов в ключевых регионах-производителях. Так, в центрально-южном регионе Бразилии, который является центром выращивания сахарного тростника, прошли сильные дожди, что вызвало существенные задержки со сбором урожая и его последующей переработкой.

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Кроме того, во время сезона муссонов в Индии осадки выпадали неравномерно, а их общий объем оказался ниже нормы. Это усилило опасения трейдеров относительно будущих объемов поставок на мировой рынок.

Прогнозы на сезон 2026/27 годов указывают на сокращение урожая сахара также в Европейском Союзе и Таиланде.

Будет ли дефицит

Совокупность неблагоприятных погодных условий в Бразилии и Индии, а также ожидаемое сокращение объемов производства в ЕС и Таиланде вызвали серьезные опасения по поводу дефицита предложения. Дальнейшая динамика цен на рынке будет напрямую зависеть от погодных условий в странах-производителях, темпов уборки урожая и фактических объемов производства сахара в текущем сезоне.

В то же время в 2026 году в Украине под сахарную свеклу засеяли наименьшую площадь полей за 35 лет. С учетом этого валовой сбор сахарной свеклы может превысить 10 миллионов тонн, что все еще примерно на 10% меньше, чем в прошлом году.

Однако производство сахара в текущем сезоне составит около 1,4 млн тонн, а с учетом переходящих запасов сахара, накопленных за предыдущие годы – около 700 тысяч тонн – общее предложение на рынке в 2026 году достигнет около 2,1 млн тонн сахара. В то же время внутреннее потребление сахара в Украине – около 900 тыс. тонн в год. Это позволит не только полностью обеспечить спрос населения внутри страны, но и сохранить существенный экспортный потенциал.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине до февраля 2027 года хлеб и молочная продукция могут подорожать еще на 5-10%, а помидоры, огурцы и перец – на 15-40% в зависимости от вида овощей. Причем пик цен на тепличную продукцию прогнозируется на март.

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