Такой цены на газ в Европе не видели с 2022 года: к чему готовиться ЕС и Украине

Днем 28 октября фьючерсные цены на газ на европейском рынке преодолели отметку в 100 евро за мегаватт-час (около 1 евро за кубометр), что стало самым высоким показателем с декабря 2022 года. Для Украины это грозит более дорогим импортом газа и электроэнергии, а также дополнительными проблемами при выделении финансовой помощи.

Видео дня

Об этом сообщает Reuters. Резкий скачок стоимости голубого топлива произошел через несколько часов после заявления еврокомиссара по вопросам энергетики Дана Йоргенсена о рисках нового энергетического кризиса и тяжелой предстоящей зимы для экономики ЕС.

Причины скачка цен

По данным амстердамской биржи, ближайший фьючерсный контракт на газ хаба TTF торговался на уровне 100,37 евро/МВт*ч, прибавив за день более 4%. В то же время до обострения военно-политической ситуации вокруг Ирана цена держалась на уровне около 32 евро/МВт*ч. Журналисты назвали ключевые факторы давления на рынок.

Сбои в поставках сжиженного природного газа (СПГ)

Из-за боевых действий и геополитической нестабильности на Ближнем Востоке существенно сократился импорт сжиженного газа, в частности из Катара.

Низкий уровень заполненности хранилищ

По данным Агентства ЕС по сотрудничеству регуляторов энергетики (ACER), по состоянию на 21 октября газохранилища Евросоюза были заполнены лишь на 75% при традиционном целевом уровне в 90% на 1 ноября.

Рост зависимости от США

На фоне выпадения катарских объемов США сейчас обеспечивают около 30% всего газоснабжения ЕС.

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Дополнительные расходы

По оценкам ACER, геополитические потрясения уже увеличили расходы ЕС на импорт газа на 18-33 миллиарда евро.

К чему готовится Европа

Еврокомиссия прогнозирует, что дефицит дизельного топлива на рынке и высокие цены на энергоносители сохранятся в течение значительной части 2027 года. Чтобы смягчить последствия, ЕС планирует увеличить загрузку собственных нефтеперерабатывающих заводов (четверть из которых закрылась за последние два десятилетия).

В то же время у рынка есть определенный запас прочности: спрос на газ в Европе сейчас на 20% ниже, чем до кризиса 2022 года, что позволит медленнее расходовать накопленные резервы. Также ЕС ищет новые источники и готовит долгосрочное соглашение о поставках СПГ с Канадой во время саммита в Монреале.

Главные истории дня

"Из-за геополитических потрясений Европа вновь сталкивается с энергетическим кризисом. Мы знаем, что эта зима будет тяжелой для европейских граждан и нашей экономики в целом", – заявил еврокомиссар Дан Йоргенсен.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с 1 ноября украинцы-клиенты "Нафтогаза" (а таких в стране подавляющее большинство) будут платить за газ по действующему тарифу – 7,96 грн/кубометр. Такая же цена будет действовать как минимум до 30 апреля 2027 года, поэтому в ближайшее время повышения тарифов ожидать не следует.