Такого в Украине ещё не было: за организацию колл-центра объявили первое подозрение с наказанием до 15 лет тюрьмы

Во Львовской области разоблачили мошеннический колл-центр, участники которого знакомились с украинцами через интернет, выдавали себя за женщин и отправляли зараженные файлы под видом фотографий, получая доступ к устройствам и банковским счетам потерпевших. Правоохранители задержали троих подозреваемых, изъяли более 2 млн грн наличными в различных валютах и впервые в Украине сообщили о подозрении по специальной статье о создании мошеннического колл-центра-центра, которая вместе с другими инкриминируемыми статьями предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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Об этом сообщает Киберполиция Украины. По данным следствия, организованная группа действовала в городе Стрый Львовской области, а её жертвами становились украинцы, в частности те, кто проживает или временно находится в Чехии и Польше.

Знакомились в интернете и выдавали себя за женщин

По материалам следствия, участники организованной группы создали мошеннический колл-центр, который специализировался на поиске потенциальных жертв через сервисы онлайн-знакомств. Для этого они регистрировали фальшивые учетные записи, использовали чужие фотографии и выдавали себя за других людей. После установления контакта начинали переписку, пытаясь постепенно завоевать доверие собеседника.

Особенностью этой схемы стало использование программного обеспечения для изменения голоса. Оно позволяло превращать мужской голос в женский, благодаря чему подозреваемые могли поддерживать не только текстовое, но и голосовое общение, продолжая выдавать себя за женщин.

Таким образом, даже телефонный разговор не гарантировал, что человек общается именно с тем, за кого себя выдает собеседник. По версии правоохранителей, главной целью такого общения было установление доверительных отношений.

Когда потенциальная жертва переставала подозревать обман, участники группы переходили к следующему этапу — отправке зараженных файлов. Именно после этого обычное онлайн-знакомство могло закончиться потерей денег с банковских счетов.

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Как мошенники получали доступ к телефонам

Ключевым инструментом преступной схемы, по данным киберполиции, было вредоносное программное обеспечение, которое подозреваемые скрывали в файлах, отправляемых под видом фотографий. Речь идет о так называемом RAT – Remote Administration Tool, то есть средстве удаленного администрирования.

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Такие программы могут использоваться законно, например, для удаленного обслуживания компьютеров. Однако в руках злоумышленников они становятся инструментом скрытого доступа к чужим устройствам. По данным следствия, после открытия зараженного файла подозреваемые получали возможность дистанционно контролировать гаджет потерпевшего.

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Отмечается, что это могло открывать доступ к конфиденциальной информации, в частности к данным, хранящимся на устройстве или используемым для авторизации в различных сервисах. Особую опасность представляла возможность вмешательства в работу онлайн-банкинга. Правоохранители установили, что использованное программное обеспечение позволяло участникам схемы обходить двухфакторную аутентификацию и впоследствии списывать деньги со счетов потерпевших.

В то же время важно понимать, что не каждая обычная фотография способна заразить телефон или компьютер. Опасность представляют специально подготовленные вредоносные файлы, эксплуатация уязвимостей программ или ситуации, когда пользователя обманным путем заставляют запустить опасный контент.

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Как злоумышленники обходили защиту банковских счетов

Одной из самых опасных особенностей схемы стала возможность получать доступ к онлайн-банкингу без ведома владельца счета. Обычно для входа в банковское приложение или подтверждения отдельных операций используются дополнительные механизмы защиты. Отмечается , что это могут быть одноразовые коды, подтверждение на доверенном устройстве, пароли или биометрическая аутентификация.

Однако заражение устройства вредоносным программным обеспечением может создавать риски даже при наличии таких механизмов. Например, в зависимости от возможностей конкретного вредоносного ПО злоумышленники могут пытаться получить доступ к сообщениям, перехватить данные авторизации или взаимодействовать с банковским приложением на зараженном устройстве.

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Именно поэтому двухфакторная аутентификация, хотя и существенно повышает безопасность, не гарантирует абсолютной защиты в случае полной компрометации телефона или компьютера. В раскрытой во Львовской области схеме, по версии следствия, участники группы использовали полученный доступ для последующего хищения средств.

После списания денег их конвертировали в криптовалюту. По данным правоохранителей, это делалось с целью последующей легализации незаконно полученных средств.

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В ходе обысков изъяли более 2 млн грн и десятки телефонов

Для пресечения деятельности подозреваемой группы киберполицейские Львовской области совместно со следователями областной полиции и сотрудниками СБУ провели масштабные следственные действия. Операция проходила под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры.

В рамках уголовного производства правоохранители провели девять обысков, в ходе которых изъяли значительное количество техники, средств связи и наличных денег. В частности, было обнаружено:

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компьютерную технику, которую могли использовать для организации мошеннической деятельности;

десятки смартфонов и SIM-карт;

банковские карты;

криптокошелек;

черновые записи;

более 1,2 млн грн наличными;

иностранную валюту на сумму более 800 тыс. грн в гривневом эквиваленте.

Среди изъятых иностранных денег были доллары США и Канады, евро, чешские кроны, польские злотые, швейцарские франки и другие валюты. Таким образом, общая сумма изъятых наличных средств в гривне и иностранной валюте превысила 2 млн грн в эквиваленте.

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Первое подозрение в Украине в создании мошеннического колл-центра

Особенностью этого дела стала его правовая квалификация. По информации Национальной полиции, это первый случай в Украине, когда фигурантам сообщили о подозрении по статье 255-4 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за создание, руководство электронно-коммуникационной мошеннической организованной группой или участие в ней.

По совокупности инкриминируемых правонарушений подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время правоохранители решают вопрос об избрании в их отношении меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Досудебное расследование продолжается, а правовая квалификация действий фигурантов в дальнейшем может изменяться или дополняться. Важно, что уведомление о подозрении не означает доказательства вины. Окончательное решение о виновности и наказании может принять только суд.

Что делать, если открыли подозрительный файл

Если после открытия файла от незнакомого человека устройство начало вести себя необычно или возникли подозрения о несанкционированном доступе, важно действовать быстро. Прежде всего следует прекратить использование потенциально заражённого устройства для банковских операций и отключить его от интернета, чтобы ограничить возможность дальнейшего удалённого доступа.

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После этого желательно воспользоваться другим, проверенным устройством и обратиться в банк через официальные каналы связи. При необходимости нужно заблокировать карты, ограничить доступ к счетам и сообщить о подозрительных операциях.

Также следует сменить пароли к важным учетным записям с безопасного устройства и завершить неизвестные активные сеансы. Если есть признаки заражения вредоносным программным обеспечением, целесообразно обратиться к специалисту по кибербезопасности или проверить устройство на наличие угроз.

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В случае хищения средств необходимо как можно быстрее уведомить банк и обратиться в правоохранительные органы. Заявление о киберпреступлении можно подать через официальный сервис киберполиции Украины. При этом важно сохранить переписку, информацию о подозрительной учетной записи, полученные сообщения и данные о несанкционированных банковских операциях.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине приняли закон, который ввёл уголовную ответственность не только за организацию и работу в мошеннических колл-центрах, но и за сознательное содействие им — в частности, предоставление помещений, оборудования, связи или других услуг. За участие или помощь такому "офису" можно получить до 10 лет лишения свободы, за поиск сотрудников — до 5 лет, а организаторам и служащим при определенных обстоятельствах грозит до 12 лет лишения свободы.