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Такие старинные швейные машинки хотят все коллекционеры: за что готовы платить до 40 тыс. грн

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
1,0 т.
Иллюстрация – раритетная швейная машинка
За сколько можно продать антикварную швейную машинку в Украине. Иллюстративное изображение. Источник: Pexels/Zulfugar Karimov

Коллекционирование раритетов – довольно распространенное хобби в Украине, а среди жемчужин таких коллекций может быть старинная швейная машинка. Но цена такого антиквариата – в частности, на модели, произведенные Zinger в XIX веке, может достигать в Украине 40 тыс. грн.

Об этом свидетельствуют данные с сайта онлайн-аукционов Violity. Некоторые модели швейных машинок, выставленные на продажу, особенно ценны из-за своей редкости или уникальных характеристик.

Цены на антикварные швейные машинки

Большинство раритетных машинок имеют дефекты, связанные с их эксплуатацией на протяжении многих десятков лет, ведь возраст многих лотов превышает 100 лет. А настоящая редкость – швейные машинки в рабочем состоянии и с техпаспортом.

Самой дорогой среди выставленных на портале швейных машинок является Singer с челноком в рабочем состоянии. За такое изделие владелец хочет 40 тыс. грн и уступать не готов. Но, учитывая, что ее продают уже более трех лет, потенциальные покупатели столько платить не готовы.

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Швейная машинка Singer

Швейная машинка Singer. Источник: Violity

За другой Singer 1851-70 годов под реставрацию, но с имеющимся "челноком" и работающим механизмом, хотят 20 тыс. грн. Автор называет ее "одной из первых швейных машинок".

Швейная машинка Singer под реставрацию

Швейная машинка Singer под реставрацию. Источник: Violity

А машинку Altenburg конца XIX – начала XX века с табличкой, биркой и логотипом, но с явными следами эксплуатации готовы продать за 3,5 тыс. грн.

Швейная машинка Altenburg

Швейная машинка Altenburg. Источник: Violity

Также на платформе можно найти машинки Kohler & Winselmann эпохи кайзеровской Германии. Например, изделие 1879-1883 годов выпуска в рабочем состоянии продают за 14 950 грн.

Швейная машинка Kohler & Winselmann

Швейная машинка Kohler & Winselmann. Источник: Violity

Среди лотов есть и швейные машины Berlis and Fishman, которые производились в Польше в 1880-1910-х годах. Рабочий экземпляр можно приобрести за 8 тыс. грн.

Швейная машинка Berlis and Fishman

Швейная машинка Berlis and Fishman. Источник: Violity

От чего зависит цена

При оценке антикварных швейных машинок коллекционеры учитывают ряд аспектов.

  • наличие оригинальных деталей;
  • рабочее состояние механизмов;
  • отсутствие значительных повреждений;
  • наличие сопроводительной документации (технических паспортов или инструкции);
  • редкость модели и ее производителя (машины малоизвестных или уже не существующих компаний могут быть более ценными).
  • эстетическая привлекательность (декоративные элементы, гравировка и дизайн корпуса). Сохранение и реставрация антикварных машинок.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на аукционе в Великобритании продали редкую золотую монету Una and the Lion, которую считают "самой красивой" среди всех отчеканенных в Соединенном Королевстве. Лот ушел с молотка за 110 тыс. фунтов стерлингов.

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