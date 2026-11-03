Такие старинные швейные машинки хотят все коллекционеры: за что готовы платить до 40 тыс. грн

Коллекционирование раритетов – довольно распространенное хобби в Украине, а среди жемчужин таких коллекций может быть старинная швейная машинка. Но цена такого антиквариата – в частности, на модели, произведенные Zinger в XIX веке, может достигать в Украине 40 тыс. грн.

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Об этом свидетельствуют данные с сайта онлайн-аукционов Violity. Некоторые модели швейных машинок, выставленные на продажу, особенно ценны из-за своей редкости или уникальных характеристик.

Цены на антикварные швейные машинки

Большинство раритетных машинок имеют дефекты, связанные с их эксплуатацией на протяжении многих десятков лет, ведь возраст многих лотов превышает 100 лет. А настоящая редкость – швейные машинки в рабочем состоянии и с техпаспортом.

Самой дорогой среди выставленных на портале швейных машинок является Singer с челноком в рабочем состоянии. За такое изделие владелец хочет 40 тыс. грн и уступать не готов. Но, учитывая, что ее продают уже более трех лет, потенциальные покупатели столько платить не готовы.

За другой Singer 1851-70 годов под реставрацию, но с имеющимся "челноком" и работающим механизмом, хотят 20 тыс. грн. Автор называет ее "одной из первых швейных машинок".

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А машинку Altenburg конца XIX – начала XX века с табличкой, биркой и логотипом, но с явными следами эксплуатации готовы продать за 3,5 тыс. грн.

Также на платформе можно найти машинки Kohler & Winselmann эпохи кайзеровской Германии. Например, изделие 1879-1883 годов выпуска в рабочем состоянии продают за 14 950 грн.

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Среди лотов есть и швейные машины Berlis and Fishman, которые производились в Польше в 1880-1910-х годах. Рабочий экземпляр можно приобрести за 8 тыс. грн.

От чего зависит цена

При оценке антикварных швейных машинок коллекционеры учитывают ряд аспектов.

наличие оригинальных деталей;

рабочее состояние механизмов;

отсутствие значительных повреждений;

наличие сопроводительной документации (технических паспортов или инструкции);

редкость модели и ее производителя (машины малоизвестных или уже не существующих компаний могут быть более ценными).

эстетическая привлекательность (декоративные элементы, гравировка и дизайн корпуса). Сохранение и реставрация антикварных машинок.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на аукционе в Великобритании продали редкую золотую монету Una and the Lion, которую считают "самой красивой" среди всех отчеканенных в Соединенном Королевстве. Лот ушел с молотка за 110 тыс. фунтов стерлингов.