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Супермаркеты в Украине завалили дешевыми продуктами из ЕС: что происходит на рынке

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read1 мин
4,8 т.
Иллюстрация — нарезанный сыр
Супермаркеты в Украине завалили дешевыми продуктами из ЕС: что происходит на рынке. Источник: Pixabay

Страны Европейского Союза увеличивают экспорт своих сыров в Украину. В то же время отечественные сыроделы сталкиваются с рядом других проблем, в частности с ростом производственных затрат, логистическими сложностями и новыми перебоями с электроснабжением.

Об этом сообщает "Инфагро". Таким образом, специалисты констатируют, что надежды на сокращение поставок иностранного сыра пока не оправдались.

Сыры из Европы давят на украинских производителей

Главной проблемой для украинских молочников остается вытеснение их продукции с полок магазинов более доступной европейской альтернативой. За первые девять месяцев 2026 года в Украину ввезли на 36% больше твёрдых и полутвёрдых сыров из ЕС, чем за аналогичный период прошлого года. Причём импорт вырос фактически по всем категориям:

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  • твердые и полутвердые сыры – на 36%;
  • белые сыры — на 21%;
  • плавленые сыры — на 10%

Другие проблемы сыроделов

Попытки отечественных производителей отвоевать долю рынка в четвёртом квартале осложняются необходимостью повышать оптово-отпускные цены для дистрибьюторов из-за роста себестоимости производства.

В то же время украинский сыр теряет конкурентоспособность и на внешних рынках, поскольку его цена оказалась выше, чем у европейских аналогов. По итогам трех кварталов экспорт полутвердых сыров из Украины сократился на 12%, а внешние продажи плавленых сыров и сырных продуктов упалина 19%. Основными покупателями украинского сыра в сентябре 2026 года оставались:

  • Казахстан — 52 % всех поставок;
  • Молдова — 24%;
  • Ливия, Азербайджан и Грузия – 3–6%.

"Перспективы четвертого квартала будут зависеть от способности производителей восстановить долю внутреннего рынка и сохранить конкурентоспособность на внешних рынках", — констатируют специалисты.

Как уже сообщал OBOZ.UA, из-за российских атак и дефицита складских помещений в Украине могут вырасти цены прежде всего на мясо, молочную продукцию, рыбу, мороженое и замороженные полуфабрикаты, требующие специальных условий хранения. Логистические расходы бизнеса могут увеличиться на 30–40 %, однако это не означает аналогичного подорожания товаров, поскольку конечная стоимость зависит также от производственных затрат, конкуренции и торговой наценки.

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