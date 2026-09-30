Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Осинтеры идентифицировали локацию производственных мощностей ударных дронов "Гарпия-А1". Фото и видеоОсинтеры идентифицировали локацию производственных мощностей ударных дронов "Гарпия-А1". Фото и видеоНацбанк продает серебряную 1 грн с особым дизайномНБУ "выдает" украинцам серебряные 1 грн с особенным дизайном: сколько можно получить за разНочью -3, а днем до +22: когда в Украину придут первые заморозки и наступила ли уже метеорологическая осеньНочью -3, а днем до +22: когда в Украину придут первые заморозки и наступила ли уже метеорологическая осень"Это была ожидаемая смерть". Дочь легендарного Георгия Дрозда раскрыла, какая болезнь забрала его жизнь 11 лет назад"Это была ожидаемая смерть". Дочь легендарного Георгия Дрозда раскрыла, какая болезнь забрала его жизнь 11 лет назадПартия немецкой подруги Путина Сары Вагенкнехт удивительно сменила названиеПартия немецкой подруги Путина Сары Вагенкнехт удивительно сменила названиеПентагон почти полностью распределил 400 млн долларов помощи Украине, — сенатор КунсПентагон почти полностью распределил 400 млн долларов помощи Украине, — сенатор Кунс"Это сценарий 11 сентября": израильские спецслужбы полагают, что второй пилот самолета Flydubai планировал врезаться в небоскреб"Это сценарий 11 сентября": израильские спецслужбы полагают, что второй пилот самолета Flydubai планировал врезаться в небоскреб"Российские НПЗ выводятся из строя с тревожной скоростью": Трамп снова намекнул на вину Украины в мировом дизельном кризисе"Российские НПЗ выводятся из строя с тревожной скоростью": Трамп снова намекнул на вину Украины в мировом дизельном кризисеВ Украине прекратили продажу более 400 наименований российских и беларуских книг: где они продавалисьВ Украине прекратили продажу более 400 наименований российских и беларуских книг: где они продавалисьИллюстрация. ГороскопСтрельцы, смело начинайте новое, а Рыбам нужно отдохнуть: гороскоп на 1 октября для всех знаков зодиака

Суд запретил украинке взыскивать с ПриватБанка похищенные мошенниками 42 тыс. грн: когда банк не обязан платить

Станислав Кожемякин
Станислав Кожемякин
Time to read2 мин
icon 700
Иллюстрация - женщина держит в руках телефон и банковскую карточку
Клиентка проиграла иск против ПриватБанка
Источник: Freepik

В Украине существует судебная практика, согласно которой на банки может быть возложена обязанность возместить средства клиентов, похищенные мошенниками. Однако Верховный суд отказал в компенсации женщине, с карты которой в ПриватБанке несанкционированно списали более 42 тыс. грн.

Об этом говорится в постановлении суда от 24 сентября 2026 года, вынесенном по делу № 127/33187/23. Убытки не подлежали возмещению, поскольку клиентка способствовала утечке конфиденциальных данных, перейдя по фишинговой ссылке.

История дела

Инцидент произошел в марте 2022 года. Тогда с карты "Универсальная" потерпевшей было несанкционированно списано в общей сложности 40 370,38 грн, а с карты "Для выплат" – 1708,50 грн. Как выяснилось:

  • клиентка получила SMS-сообщение о якобы начислении денежной помощи в размере 6500 грн;
  • она перешла по фишинговой ссылке и ввела авторизационные данные своей учетной записи;
  • получив доступ, мошенники авторизовались в приложении "Приват24", сняли реквизиты карт и провели транзакции навнешних сервисах с использованием технологии подтверждения 3D Secure.
Читайте также
Дарина ГерцеваДарина Герцева
icon 2,3 т.
Аренда "съедает" почти всю зарплату: сколько теперь просят за квартиру во Львове
icon 2,3 т.
Аренда "съедает" почти всю зарплату: сколько теперь просят за квартиру во Львове
Дарина ГерцеваДарина Герцева
icon 829
Украина готовится открыть небо еще до окончания войны: когда могут возобновиться гражданские рейсы
icon 829
Украина готовится открыть небо еще до окончания войны: когда могут возобновиться гражданские рейсы
Дарина ГерцеваДарина Герцева
icon 4,9 т.
Лимиты на снятие наличных с 1 октября: сколько денег будут выдавать банкоматы
icon 4,9 т.
Лимиты на снятие наличных с 1 октября: сколько денег будут выдавать банкоматы

Несмотря на возбужденное уголовное дело по факту мошенничества, истица требовала через суд признать транзакции недействительными, обязать "ПриватБанк" вернуть списанные средства и отменить начисленные по кредиту проценты и штрафы.

Почему Верховный суд отказал

Суды первой и апелляционной инстанций отказали клиентке в удовлетворении иска, после чего дело поступило в Кассационный гражданский суд в составе ВС. Верховный Суд оставил предыдущие судебные решения без изменений, опираясь на следующие правовые нормы:

  • Общий принцип защиты клиента

В соответствии со ст. 1073 Гражданского кодекса Украины банк обязан немедленно вернуть безосновательно списанные средства, если пользователь не совершал действий, приведших к потере данных.

  • Вина пользователя

Клиент не несет ответственности за несанкционированные операции, за исключением случаев, когда доказано, что его собственные действия или бездействие способствовали утрате ПИН-кода, паролей или другой информации, позволяющей инициировать платежи.

  • Преюдициальные факты

В ходе предыдущих судебных разбирательств между теми же сторонами уже было бесспорно доказано, что разглашение учетных данных произошло именно из-за неосторожности клиентки, которая ввела пароль на мошенническом сайте.

Учитывая это, Верховный суд постановил, что банк применял стандартную усиленную аутентификацию (3D Secure), но истица собственноручно передала доступ к аккаунту третьим лицам. Таким образом, риск убытков от мошеннических операций полностью ложится на самого пользователя.

Как уже сообщал OBOZ.UA, мошеннические схемы в Украине "эволюционируют", чтобы их организаторы могли выманить как можно больше средств у как можно большего числа жертв. Для этого злоумышленники в течение последних месяцев начали использовать современные технологии, в частности вредоносное программное обеспечение и искусственный интеллект.

Похожие темы
МошенничествоУкраинабанкПриватБанкбанковская карта
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться