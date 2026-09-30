Суд запретил украинке взыскивать с ПриватБанка похищенные мошенниками 42 тыс. грн: когда банк не обязан платить
В Украине существует судебная практика, согласно которой на банки может быть возложена обязанность возместить средства клиентов, похищенные мошенниками. Однако Верховный суд отказал в компенсации женщине, с карты которой в ПриватБанке несанкционированно списали более 42 тыс. грн.
Об этом говорится в постановлении суда от 24 сентября 2026 года, вынесенном по делу № 127/33187/23. Убытки не подлежали возмещению, поскольку клиентка способствовала утечке конфиденциальных данных, перейдя по фишинговой ссылке.
История дела
Инцидент произошел в марте 2022 года. Тогда с карты "Универсальная" потерпевшей было несанкционированно списано в общей сложности 40 370,38 грн, а с карты "Для выплат" – 1708,50 грн. Как выяснилось:
- клиентка получила SMS-сообщение о якобы начислении денежной помощи в размере 6500 грн;
- она перешла по фишинговой ссылке и ввела авторизационные данные своей учетной записи;
- получив доступ, мошенники авторизовались в приложении "Приват24", сняли реквизиты карт и провели транзакции навнешних сервисах с использованием технологии подтверждения 3D Secure.
Несмотря на возбужденное уголовное дело по факту мошенничества, истица требовала через суд признать транзакции недействительными, обязать "ПриватБанк" вернуть списанные средства и отменить начисленные по кредиту проценты и штрафы.
Почему Верховный суд отказал
Суды первой и апелляционной инстанций отказали клиентке в удовлетворении иска, после чего дело поступило в Кассационный гражданский суд в составе ВС. Верховный Суд оставил предыдущие судебные решения без изменений, опираясь на следующие правовые нормы:
- Общий принцип защиты клиента
В соответствии со ст. 1073 Гражданского кодекса Украины банк обязан немедленно вернуть безосновательно списанные средства, если пользователь не совершал действий, приведших к потере данных.
- Вина пользователя
Клиент не несет ответственности за несанкционированные операции, за исключением случаев, когда доказано, что его собственные действия или бездействие способствовали утрате ПИН-кода, паролей или другой информации, позволяющей инициировать платежи.
- Преюдициальные факты
В ходе предыдущих судебных разбирательств между теми же сторонами уже было бесспорно доказано, что разглашение учетных данных произошло именно из-за неосторожности клиентки, которая ввела пароль на мошенническом сайте.
Учитывая это, Верховный суд постановил, что банк применял стандартную усиленную аутентификацию (3D Secure), но истица собственноручно передала доступ к аккаунту третьим лицам. Таким образом, риск убытков от мошеннических операций полностью ложится на самого пользователя.
Как уже сообщал OBOZ.UA, мошеннические схемы в Украине "эволюционируют", чтобы их организаторы могли выманить как можно больше средств у как можно большего числа жертв. Для этого злоумышленники в течение последних месяцев начали использовать современные технологии, в частности вредоносное программное обеспечение и искусственный интеллект.
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