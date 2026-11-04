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Суд поставил точку в деле ПриватБанка против Коломойского и Боголюбова: сколько денег должны вернуть

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read1 мин
2,5 т.
ПриватБанк выиграл еще один суд против Коломойского и Боголюбова
Верховный суд Великобритании вновь встал на сторону ПриватБанка в деле против бывших совладельцев. Источник: Getty Images/скриншот из видео YouTube, коллаж OBOZ.UA

Украинский государственный ПриватБанк выиграл очередное судебное дело против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Они пытались оспорить решение английского суда о возмещении финансовому учреждению более 3 млрд долларов – это решение было отклонено.

Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины и подтвердили в самом "Привате". Отмечается, что соответствующее решенииВерховного суда Великобритании стало известно 3 ноября.

Что предшествовало

Коломойский и Боголюбов хотели получить разрешение на обжалование постановления Высокого суда, который в июле 2025 года постановил,

  • из банка было выведено около $1,9-2 млрд;
  • использовалась схема с "перекредитованием";
  • ответчики предоставляли суду ложные объяснения и скрывали важные документы.
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На этом фоне бывших совладельцев обязали возместить ему убытки в размере более $3 млрд:

  • $1,76 млрд основного долга;
  • $1,19 млрд процентов;
  • $76 млн судебных издержек.

Чтобы добиться отмены этого решения, Коломойский и Боголюбов обратились в Апелляционный суд, где заявили, что якобы вернули банку незаконно присвоенные средства. Однако 22 мая 2026 года Апелляционный суд Англии отклонил их апелляции.

"Вчерашние постановления завершают процедуру обжалования. Это означает, что решение английского суда от июля 2025 года, которое обязывает бывших владельцев выплатить ПриватБанку более 3 млрд долларов США в качестве возмещения убытков, процентов и судебных издержек, теперь может быть принудительно исполнено в любой юрисдикции", – подчеркивают в Минфине.

Там объяснили, что решение Верховного суда завершило процедуру обжалования и позволило банку продолжить работу по принудительному исполнению судебного решения.

Также OBOZ.UA писал, что ранее в этом году украинские правоохранители сообщили Коломойскому о новом подозрении в мошенническом завладении более 100 млн грн ПриватБанка. Махинация была построена на выводе кредитных ресурсов банка через цепочку подконтрольных компаний – так называемое "перекредитование".

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