Старые цены больше неактуальны: сколько стоит купить 1-комнатую квартиру в Украине в ноябре 2026 года

В большинстве крупных городов Украины подорожали 1-комнатные квартиры. Больше всего – в Тернополе. За календарный год стоимость такого жилья в нем выросла на 24%, до 53 400 долларов (здесь и далее – медианная цена. Т.е., половина значений выше этого уровня, а половина – ниже).

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В целом же, по данным крупного профильного портала, квартиры подорожали на 7-24%. Кроме Тернополя, самое большое увеличение цен затронуло:

Винницу и Ивано-Франковск, где цены увеличились на 23%;

Хмельницкий – 18%;

Кропивницкий, Черновцы – 17%.

Удешеуление же произошло только в 1 городе. Им стал Киев, где стоимость 1-комнатных квартир снизилась на 1%.

Сколько стоят 1-комнатные квартиры в Украине

В целом, отмечается, на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по ценам от 16 000 до 75 000 долларов. Самые низкие цены зафиксированы в Запорожье – 16 000 долларов. Среди лидеров также:

Харьков – 23 500 долларов;

Сумы – 23 000 долларов;

Николаев – 22 000 долларов.

Дороже всего во Львове – 75 000 долларов. А кроме того, в:

Ужгороде – 67 000 долларов;

Киеве – 66 000 долларов;

Черновцах – 63 000 долларов.

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Какой документ советуют заключать украинцам юристы при аренде квартир

В то же время, юристы советуют украинцам при съеме жилья оформлять договор аренды – ведь это закрепит условия аренды и поможет избежать неприятностей как собственникам жилья, так и арендаторам. Сам же договор, подчеркивается, должен содержать ряд пунктов. В частности:

ФИО и адреса сторон.

"Можно указать и паспортные данные, но это не является строгим требованием", – отмечают юристы.

Объект аренды.

Обязательно следует прописать, квартира это, комната, жилой дом или его часть и т. д.

Главные истории дня

Дата заключения договора и срок, на который он заключается.

Важно указать способ продления договора и его прекращения. Например, договор продлевается автоматически, если за месяц до даты его окончания ни одна из сторон не изъявила желания прекратить договор, или другой вариант.

Размер и порядок оплаты.

Важно детально, подробно прописать, каким образом будет производиться оплата. В частности, на банковский счет или наличными.

"В случае безналичной оплаты храните выписки или квитанции. Оплачивая наличными, составьте приложение к договору, или акт приема-передачи произвольной формы, или расписку", – советуют специалисты.

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Порядок осуществления коммунальных платежей.

Нужно указать, кто именно и в какие сроки их осуществляет.

Вопрос страхового депозита и его возврат.

"Страховой депозит – это сумма, которую вы передаете арендодателю вместе с первым взносом за аренду "в счет последнего месяца". Для арендодателя он гарантирует сохранность квартиры и имущества внутри. То есть, если, например, будет сломана мебель или техника, при выезде арендатора будет удержана стоимость причиненного ущерба из этого депозита. Из него же удержат долги за неоплаченные коммунальные услуги или арендные платежи", – отмечают юристы.

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Акт приема-передачи.

В нем нужно подробно описать состояние квартиры, указать, какие в ней находятся вещи и как они выглядят.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Украина испытывает большие трудности с жилищным фондом. Нине в стране насчитываются десятки тысяч "хрущевок" – многоквартирных домов, которые начали строит в конце 1950-х годов. При этом значительное количество их находится в аварийном состоянии. Одним же из решений вопроса является снос этих сооружений и строительство на их месте новых зданий. Впрочем, принудительного отселения жильцов, по последним данным, происходить не будет.