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Старые цены больше не действуют: сколько стоит снять 1-комнатую квартиру в Киеве в осенью 2026 года

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 мин
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Жилищное строительство. Иллюстрация
Сколько стоит снять 1-комнатую квартиру в Киеве в ноябре 2026 года. Источник: Pixabay

В Киеве заметно подешевела аренда 1-комнатных квартир. За год снижение стоимости составило 6% – до 16 000 грн (здесь и далее – медианная цена. Т.е., половина значений выше этого уровня, а половина – ниже).

В целом же, по данным крупного профильного портала, в столице и пригородах стоимость съема такого жилье колеблется от 8 000 до 32 100 грн. Дешевле всего:

  • в Деснянской районе – 8 000 грн;
  • Днепровском районе – 12 000 грн;
  • Вышгороде – 12 500 грн;
  • Вишневом – 13 000 грн;
  • Святошинском районе – 13 500 грн;
  • Буче, Броварах, Петропавловской Борщаговке, Софиевской Борщаговке, Оболонском и Дарницком районах – 14 000 грн;
  • Соломенском районе – 15 000 грн;
  • Ирпене – 16 000 грн.

Самая высокая цена зафиксирована в Печерском районе столицы. Здесь снять "однушку" стоит 32 100 грн.

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Сколько стоит снять квартиру в Киеве и области

Сколько стоит снять квартиру в Киеве и области. Источник: lun.ua

Дешевле стало снимать в Киеве и 2-комнатные квартиры. Ныне аренда такого жилья обойдется в 22 000 грн, что на 8% ниже, чем годом ранее.

Подешевела и аренда 3-комнатных квартир – на 17%. Теперь снять такое жилье стоит в среднем 35 000 грн.

В Киеве заметно подешевела аренда 1-комнатных квартир

В Киеве заметно подешевела аренда 1-комнатных квартир. Источник: lun.ua

Какой документ советуют заключать украинцам юристы при аренде квартир

В то же время, юристы советуют украинцам при съеме жилья оформлять договор аренды – ведь это закрепит условия аренды и поможет избежать неприятностей как собственникам жилья, так и арендаторам. Сам же договор, подчеркивается, должен содержать ряд пунктов. В частности:

  • ФИО и адреса сторон.

"Можно указать и паспортные данные, но это не является строгим требованием", – отмечают юристы.

  • Объект аренды.

Обязательно следует прописать, квартира это, комната, жилой дом или его часть и т. д.

  • Дата заключения договора и срок, на который он заключается.

Важно указать способ продления договора и его прекращения. Например, договор продлевается автоматически, если за месяц до даты его окончания ни одна из сторон не изъявила желания прекратить договор, или другой вариант.

  • Размер и порядок оплаты.

Важно детально, подробно прописать, каким образом будет производиться оплата. В частности, на банковский счет или наличными.

"В случае безналичной оплаты храните выписки или квитанции. Оплачивая наличными, составьте приложение к договору, или акт приема-передачи произвольной формы, или расписку", – советуют специалисты.

  • Порядок осуществления коммунальных платежей.

Нужно указать, кто именно и в какие сроки их осуществляет.

  • Вопрос страхового депозита и его возврат.

"Страховой депозит – это сумма, которую вы передаете арендодателю вместе с первым взносом за аренду "в счет последнего месяца". Для арендодателя он гарантирует сохранность квартиры и имущества внутри. То есть, если, например, будет сломана мебель или техника, при выезде арендатора будет удержана стоимость причиненного ущерба из этого депозита. Из него же удержат долги за неоплаченные коммунальные услуги или арендные платежи", – отмечают юристы.

  • Акт приема-передачи.

В нем нужно подробно описать состояние квартиры, указать, какие в ней находятся вещи и как они выглядят.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в крупных городах на западе Украины резко сократилось предложение жилья в аренду. Причина – из-за более стабильной и безопасной ситуации свободных квартир в регионе практически не осталось. Например, в Ивано-Франковске на одно жилье приходится сразу 25-30 претендентов, а средняя цена 1-комнатной квартиры составляет 22 500 грн в месяц, что на 42% превышает прошлогоднюю.

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Украинаквартиранедвижимостьрынок недвижимостиАрендажилье
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