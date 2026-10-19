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Старые цены больше не действуют: сколько стоит снять 1-комнатую квартиру в Киеве в октябре 2026 года

Роман КостюченкоРоман Костюченко
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Сколько стоит снять 1-комнатую квартиру в Киеве в октябре 2026 года
Сколько стоит снять 1-комнатую квартиру в Киеве в октябре 2026 года. Источник: Pixabay

В Киеве заметно подешевела аренда 1-комнатных квартир. За год снижение стоимости составило 6% – до 16 000 грн (здесь и далее – медианная цена. Т.е., половина значений выше этого уровня, а половина – ниже).

В целом же, по данным крупного профильного портала, в столице и пригородах стоимость съема такого жилье колеблется от 9 000 до 35 000 грн. Дешевле всего:

  • в Деснянской районе – 9 000 грн;
  • Вышгороде – 12 000 грн;
  • Днепровском районе – 12 500 грн;
  • Вишневом и Броварах – по 13 000 грн;
  • Святошинском районе – 13 500 грн;
  • Петропавловской Борщаговке и Оболонском районе – 14 000 грн;
  • Дарницком районе – 14 500 грн;
  • Софиевской Борщаговке – 15 000 грн;
  • Ирпене, Буче, Соломенской районе – 16 000 грн.

Самая высокая цена зафиксирована в Печерском районе столицы. Здесь снять "однушку" стоит 35 000 грн.\

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Сколько стоит снять квартиру в Киеве и области

Сколько стоит снять квартиру в Киеве и области. Источник: lun.ua

Дешевле стало снимать в Киеве и 2-комнатные квартиры. Ныне аренда такого жилья обойдется в 23 000 грн, что на 4% ниже, чем годом ранее.

Подешевела и аренда 3-комнатных квартир – на 14%. Теперь снять такое жилье стоит в среднем 36 000 грн.

В Киеве заметно подешевела аренда 1-комнатных квартир

В Киеве заметно подешевела аренда 1-комнатных квартир. Источник: lun.ua

Будут ли сносить дома украинцев

В то же время, Украина ныне переживает острую проблему устаревшего жилищного фонда. По оценкам, сейчас в стране около 30 тыс. "хрущевок", многие из которых начали строить в 1957 году – и значительное количество их находится в аварийном состоянии. Одним же из решений вопроса является снос этих сооружений. Однако, уверяют во власти, даже при реализации такого сценария принудительного отселения жильцов не будет.

Как рассказала глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ("Слуга Народа"), если дома и будут сносить – то только для того, чтобы на их месте построить новые. При этом она подчеркнула:

  • Вопрос о том, какое количество людей должно будет принять решение о сносе дома, находится на обсуждении.
  • Однако это не будет 100%-ная планка – ведь "всегда будут люди, которые скажут, что ничего не хотят".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в крупных городах на западе Украины резко сократилось предложение в аренду жилья. Причина – из-за более стабильной и безопасной ситуации свободных квартир в регионе практически не осталось. К примеру, в Ивано-Франковске на одно жилье приходится сразу 25-30 претендентов, а средняя цена 1-комнатной квартиры составляет 22 500 грн в месяц, что сразу на 42% превышает прошлогоднюю.

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