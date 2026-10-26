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Старые цены больше не действуют: сколько стоит купить 1-комнатую квартиру в Украине в октябре 2026 года

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 мин
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Сколько стоит купить 1-комнатую квартиру в Украине в октябре 2026 года
Сколько стоит купить 1-комнатую квартиру в Украине в октябре 2026 года. Источник: Днепровский городской совет

В большинстве крупных городов Украины подорожали 1-комнатные квартиры. Больше всего – в Тернополе. За календарный год стоимость такого жилья в нем выросла на 26%, до 53 500 долларов (здесь и далее – медианная цена. Т.е., половина значений выше этого уровня, а половина – ниже).

В целом же, по данным крупного профильного портала, квартиры подорожали на 1-26%. Кроме Тернополя, самое большое увеличение цен затронуло:

  • Луцк и Ивано-Франковск, где цены увеличились на 24%;
  •  Винницу – 23%;
  • Хмельницкий – 20%.

Удешевления же не произошло ни в одном городе. А на прежнем уровне цены остались в:

  • Чернигове;
  • Кропивницком;
  • Запорожье;
  • Днепре.
В Украине массово подорожали 1-комнатные квартиры

В Украине массово подорожали 1-комнатные квартиры. Источник: lun.ua

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Сколько стоят 1-комнатные квартиры в Украине

В целом, отмечается, на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по ценам от 16 000 до 75 700 долларов. Самые низкие цены зафиксированы в Запорожье – 16 000 долларов. Среди лидеров также:

  • Николаев – 22 000 долларов;
  • Сумы – 23 000 долларов;
  • Харьков – 24 000 долларов.

Дороже всего во Львове – 75 700 долларов. А кроме того, в:

  • Ужгороде – 68 200 долларов;
  • Киеве – 67 000 долларов;
  • Черновцах – 60 900 долларов.
Сколько стоят 1-комнатные квартиры в Украине

Сколько стоят 1-комнатные квартиры в Украине. Источник: lun.ua

Будут ли сносить дома украинцев

В то же время, Украина ныне переживает острую проблему устаревшего жилищного фонда. По оценкам, сейчас в стране около 30 тыс. "хрущевок", многие из которых начали строить в 1957 году – и значительное количество их находится в аварийном состоянии. Одним же из решений вопроса является снос этих сооружений. Однако, уверяют во власти, даже при реализации такого сценария принудительного отселения жильцов не будет.

Как рассказала глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ("Слуга Народа"), если дома и будут сносить – то только для того, чтобы на их месте построить новые. При этом она подчеркнула:

  • Вопрос о том, какое количество людей должно будет принять решение о сносе дома, находится на обсуждении.
  • Однако это не будет 100%-ная планка – ведь "всегда будут люди, которые скажут, что ничего не хотят".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в крупных городах на западе Украины резко сократилось предложение в аренду жилья. Причина – из-за более стабильной и безопасной ситуации свободных квартир в регионе практически не осталось. К примеру, в Ивано-Франковске на одно жилье приходится сразу 25-30 претендентов, а средняя цена 1-комнатной квартиры составляет 22 500 грн в месяц, что сразу на 42% превышает прошлогоднюю.

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