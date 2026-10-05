Старые цены больше не действуют: сколько стоит купить 1-комнатую квартиру в Украине в октябре 2026 года
В большинстве крупных городов Украины подорожали 1-комнатные квартиры. Больше всего – в Луцке. За календарный год стоимость такого жилья в нем выросла на 28%, до 62 000 долларов (здесь и далее – медианная цена. Т.е., половина значений выше этого уровня, а половина – ниже).
В целом же, по данным крупного профильного портала, квартиры подорожали на 1-28%. Кроме Луцка, самое большое увеличение цен затронуло:
- Винницу, где цены увеличились на 24%;
- Тернополь – 22%;
- Ивано-Франковск – 22%.
Снизили же цены только в Чернигове. Здесь жилье подешевело сразу на 2%.
Также лишь в 1-м городе, со всех, чьи рынки удалось проанализировать, стоимость жилья осталась на прежнем уровне. Им стал Днепр.
Сколько стоят 1-комнатные квартиры в Украине
В целом, отмечается, на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по ценам от 16 500 до 75 900 долларов. Самые низкие цены зафиксированы в Запорожье – 16 500 долларов. Среди лидеров также:
- Николаев – 21 400 долларов;
- Сумы – 23 500 долларов;
- Харьков – 24 000 долларов.
Дороже всего во Львове – 75 900 долларов. А кроме того, в:
- Ужгороде – 70 200 долларов;
- Киеве – 67 000 долларов;
- Луцке – 62 000 долларов;
- Черновцах – 61 900 долларов.
Старые квартиры можно продать дороже новых
В то же время, рассказала обозревательница рынка недвижимости Виктория Берещак, нередко старые квартиры в Украине стоят дороже новых. Прежде всего, речь идет о жилье в исторических домах в центральных районах крупных городов. Впрочем, отмечается, продать такие квадратные метры дороже, чем в новостройке можно только при условии, что квартира хорошо сохранилась и прошла реставрацию.
Наибольшую же ценность на рынке имеют квартиры, которые сложно повторить в современном строительстве. Также, подчеркнула специалист, на высокую стоимость жилья может влиять наличие больших окон и высоких потолков. А кроме того:
- толстые кирпичные стены;
- хорошую шумоизоляцию;
- расположение в районах с давно сформировавшейся инфраструктурой.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, спрос на долгосрочную аренду жилья в западных областях Украины резко вырос за лето. Одновременно в некоторых регионах заметно уменьшилось количество доступных квартир. Наибольший рост зафиксировали в Ивано-Франковской области.
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