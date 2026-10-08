США захотели зарабатывать на российском газе: за спиной ЕС обсуждают "Северный поток"

США и Россия обсуждали возможность привлечения американских инвесторов к газопроводам "Северный поток", чтобы в перспективе возобновить поставки российского газа в Европу и получать прибыль от его продажи. Однако Германия выступает против возобновления работы газопроводов, а санкции США и Европейского союза (ЕС) и нерешенные вопросы собственности пока препятствуют реализации такого соглашения.

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Об этом пишет Reuters со ссылкой на пятерых собеседников, осведомленных о ходе переговоров. По их информации, в обсуждениях принимали участие зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и приближенный к российскому диктатору Владимиру Путину Кирилл Дмитриев.

США могут получить долю в "Северном потоке"

По информации издания, американские и российские высокопоставленные чиновники обсуждали возможность привлечения инвестора из США к газопроводам "Северный поток", по которым до полномасштабного вторжения России в Украину поставлялся природный газ в Германию.

Ключевыми участниками переговоров стали Джаред Кушнер, участвующий в дипломатических усилиях по прекращению российско-украинской войны, и Кирилл Дмитриев, продвигающий экономическое сотрудничество Москвы с Вашингтоном.

В последние недели они встречались в Москве и Нью-Йорке. По словам двух источников агентства, вопрос "Северного потока" остается на повестке дня, хотя неизвестно, насколько подробно его обсуждали во время последних встреч.

Идея потенциальной договоренности заключается в том, чтобы американский капитал получил возможность участвовать в газовом бизнесе, который ранее обеспечивал России значительные доходы от европейского рынка. Если поставки возобновятся, инвесторы из США смогут получать часть прибыли от продажи российского газа.

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Такой подход соответствует позиции Кушнера, который рассматривает экономические соглашения как один из инструментов достижения мира. Речь идет о создании коммерческих интересов, которые могли бы стимулировать стороны к заключению долгосрочных соглашений. В то же время переговоры не означают, что решение о возобновлении работы газопроводов уже принято.

Пока неизвестно, насколько администрация Трампа заинтересована в практической реализации этой идеи. В Белом доме, отвечая на вопрос Reuters, подчеркнули, что любые договоренности с Россией должны согласовываться с Американской корпорацией по финансированию международного развития (DFC) и Министерством финансов США.

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Кроме того, потенциальные соглашения должны приносить выгоду американским компаниям и налогоплательщикам. В то же время представитель американской администрации заявил, что в последнее время переговоров непосредственно по "Северному потоку" не проводилось.

Сам Дмитриев в сентябре встречался с представителями американских министерств энергетики и финансов. Темой переговоров были потенциальные совместные энергетические инициативы России и США. Представитель российского чиновника отказался комментировать информацию агентства.

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Почему российский газ не может вернуться в Германию

Несмотря на обсуждение потенциальных инвестиций, возобновление поставок газа по "Северному потоку" сталкивается с рядом серьезных препятствий. Прежде всего речь идет о санкциях. Газопроводы находятся под ограничениями США и Европейского Союза, поэтому возобновление их коммерческой эксплуатации в нынешних условиях невозможно.

Американский чиновник, с которым пообщались журналисты Reuters, считает заключение соответствующего соглашения в среднесрочной перспективе маловероятным. Теоретически Дональд Трамп может инициировать смягчение или отмену американских санкций. Однако политическая ситуация в Вашингтоне может затруднить реализацию такого сценария.

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В ноябре 2026 года в США должны состояться промежуточные выборы в Конгресс. Если демократы получат контроль над законодательным органом, администрации Трампа может быть сложнее продвигать договоренности с Москвой.

Однако даже отмена американских ограничений не будет означать автоматического возобновления работы газопроводов. Для этого потребуется решить вопрос с европейскими санкциями, получить необходимые разрешения и обеспечить техническую возможность транспортировки газа.

Самое важное препятствие – позиция самой Германии, которая до 2022 года была одним из крупнейших покупателей российских энергоносителей. В Министерстве экономики и энергетики ФРГ заявили, что страна уже нашла альтернативные источники поставок газа и не заинтересована в возобновлении работы "Северного потока".

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До полномасштабного вторжения России в Украину Германия получала из РФ более половины необходимого ей природного газа. Важную роль в этих поставках играла инфраструктура "Северного потока", которая обеспечивала прямую транспортировку российского газа через Балтийское море к немецкому побережью.

В сентябре 2022 года на газопроводах "Северный поток" произошли подводные взрывы, которые серьезно повредили инфраструктуру. С тех пор трубопроводы не используются для коммерческой транспортировки газа. Германия тем временем переориентировалась на другие источники поставок, в частности на импорт сжиженного природного газа и трубопроводные поставки от альтернативных партнеров.

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Кто может получить контроль над газопроводами

Еще одно препятствие для потенциального соглашения – сложная структура собственности компании, контролирующей газопроводы. В настоящее время доли распределены между российскими и европейскими акционерами:

51% принадлежит российскому государственному энергетическому концерну "Газпром";

31% распределено между двумя немецкими структурами;

18% находятся в собственности французской и нидерландской компаний.

По информации Reuters, немецкие акционеры не спешат выходить из проекта. Они стремятся сохранить свои доли, чтобы Германия не утратила влияния на газопроводы, если российский "Газпром" решит продать свой пакет акций.

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В то же время участие американского инвестора может изменить структуру контроля над энергетической инфраструктурой. Однако источники агентства не уточняют, какую именно долю могли бы получить инвесторы из США, сколько она будет стоить и на каких условиях состоится потенциальная сделка.

Европа опасается новой зависимости от России

Возможность возвращения российского газа вызывает значительную обеспокоенность среди европейских политиков, прежде всего в странах, которые рассматривают Москву как непосредственную угрозу своей безопасности. Германия после начала полномасштабного вторжения стала одним из крупнейших поставщиков военной помощи Украине.

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В то же время отношения Берлина с Москвой ухудшились из-за российской агрессии и обвинений в адрес РФ в проведении гибридных атак. Немецкий депутат Михаэль Келлнер, который после начала полномасштабной войны отвечал за вопросы энергетической политики страны, раскритиковал возможные договоренности между США и Россией.

По его мнению, коммерческое сотрудничество может укрепить позиции Кремля, который продолжает войну против Украины. Келлнер предупредил, что такая договоренность рискует дорого обойтись Европе, тогда как финансовую выгоду от нее получат американская и российская стороны.

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Опасения европейских политиков связаны с тем, что возобновление масштабных закупок российских энергоносителей может вновь создать экономические рычаги влияния Москвы на европейские государства. Особенно категорично против возобновления энергетического сотрудничества с РФ выступают Польша и страны Балтии.

Несмотря на позицию федерального правительства, внутри Германии нет полного политического единства в отношении будущего российских энергоносителей. Партия "Альтернатива для Германии" (AfD) поддерживает возобновление поставок газа из России и выступает за пересмотр соответствующих ограничений.

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По информации Reuters, Кирилл Дмитриев планирует в начале 2027 года встретиться с руководством AfD, чтобы обсудить возможность возвращения российского газа на немецкий рынок. Отмечается, что этот вопрос может стать дополнительным источником политических противоречий внутри страны.

С одной стороны, сторонники возобновления энергетических связей с Россией рассматривают такие поставки как возможность снизить расходы на энергоресурсы. С другой – противники подчеркивают риски повторной зависимости от государства, ведущего войну против Украины.

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США и Россия обсуждают не только газ

Переговоры Вашингтона и Москвы не ограничиваются вопросом "Северного потока". По данным Reuters, Джаред Кушнер и Кирилл Дмитриев также обсуждали потенциальную продажу зарубежных активов российской нефтяной компании "Лукойл".

Речь идет о предприятиях и объектах энергетической инфраструктуры, в частности о нефтеперерабатывающих заводах и сетях автозаправочных станций в Европе и других регионах. Один из вариантов предусматривает создание международного консорциума, который мог бы приобрести соответствующие активы. В его состав потенциально могут войти:

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американская Корпорация по финансированию международного развития (DFC);

инвесторы из Катара;

инвесторы из Объединенных Арабских Эмиратов.

Для реализации такого сценария американским властям пришлось бы согласовать необходимые послабления в санкциях. Представитель Белого дома подтвердил Reuters, что Стив Виткофф и Джаред Кушнер работали с DFC над условиями потенциальной сделки по активам "Лукойла".

По словам чиновника, обсуждалась схема, предусматривающая значительный первоначальный взнос и участие США в будущих доходах. Таким образом, американская сторона рассматривает возможность получения не только единовременной финансовой выгоды, но и долгосрочных доходов от энергетических активов.

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В то же время конкретные суммы, структура будущего консорциума и окончательные условия потенциальной сделки остаются неизвестными. Компании "Лукойл" и "Газпром" не ответили на запросы Reuters о комментариях.

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