США хотят вернуть российский газ в Европу: что пообещали Кремлю

США предлагают возобновить транзит российского газа в Европу через Украину при участии американского посредника, чтобы создать для Кремля экономический стимул согласиться на энергетическое перемирие. Европейские правительства выступают против этой инициативы, поскольку планируют полностью отказаться от импорта российского газа до конца 2027 года.

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Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на украинских и европейских чиновников. По информации журналистов, предложение возобновить поставки российского газа через Украину еще в сентябре 2026 года обсуждали специальные посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер во время своих визитов в Москву и Киев.

Как США предлагают возобновить транзит российского газа

План американских переговорщиков предусматривает возобновление поставок российского природного газа в европейские страны через украинскую газотранспортную систему. Однако схема должна отличаться от прежней модели торговли, которая действовала между Россией и европейскими покупателями.

В частности, Вашингтон предлагает продавать российский газ через американского посредника. По замыслу инициаторов, такая модель позволила бы привлечь к торговле американские компании и инвесторов, которые будут получать прибыль от поставок энергоресурсов.

Украина в этой схеме могла бы вновь стать транзитной страной. Возобновление транспортировки газа через украинскую территорию позволило бы получать доходы за использование газотранспортной системы, которая после прекращения транзита в начале 2025 года потеряла значительную часть соответствующей деятельности.

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Таким образом, американская инициатива предусматривает возможность экономической выгоды сразу для нескольких сторон. США получили бы новые возможности для своих инвесторов, Украина – доходы от транзита, а Россия – перспективу возвращения на европейский рынок природного газа. Однако ключевое условие Вашингтона заключается в том, чтобы доходы от продажи российского газа нельзя было напрямую использовать Москве для финансирования войны против Украины.

Куда предлагают направлять деньги от продажи российского газа

Одним из наиболее важных элементов американского плана является механизм контроля над финансовыми потоками. Вашингтон предлагает направлять выручку от продажи российского газа на специальный счет, который будет находиться под контролем третьей стороны. По замыслу американских переговорщиков, такая конструкция должна ограничить возможности Кремля использовать полученные средства для финансирования военных операций против Украины.

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Фактически речь идет о создании отдельного финансового механизма, который позволил бы возобновить торговлю российским газом, но при этом не обеспечивал бы Москве свободный доступ к доходам от его продажи. При этом предложенная модель предусматривает, что Украина также будет получать часть прибыли благодаря возобновлению транзита. Для украинской газотранспортной системы это могло бы означать возвращение к работе на одном из традиционных маршрутов поставки энергоресурсов в Европу.

Однако пока речь идет именно об инициативе, которую обсуждали американские чиновники. Ее реализация будет зависеть от позиции Украины, России и европейских правительств, а также от согласования конкретных механизмов торговли и контроля над средствами.

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Американцы считают возобновление транзита стимулом для Путина

По оценкам американских переговорщиков, возвращение российского газа на европейский рынок может стать дополнительным экономическим стимулом для Владимира Путина согласиться на энергетическое перемирие. Идея заключается в том, что Москва получит перспективу восстановления масштабных энергетических связей с европейскими странами, которые были существенно сокращены после начала полномасштабной войны.

Возобновление поставок газа могло бы создать для России новые экономические возможности, а для Украины – потенциально снизить риски атак на энергетическую инфраструктуру. Американские чиновники также рассматривают это предложение как способ снижения цен на энергоносители в Европе. Накануне зимы возвращение дополнительных объемов природного газа на рынок могло бы повлиять на стоимость отопления и обеспечение энергетических потребностей европейских государств.

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В то же время предложенная модель не означает автоматического прекращения войны. Энергетическое перемирие предполагает отдельные договоренности относительно атак на объекты энергетики, а его возможные условия еще должны быть согласованы сторонами.

Кроме того, вопрос возобновления торговли российским газом остается политически чувствительным. Для европейских стран он связан не только с экономическими выгодами, но и с безопасностью и долгосрочной зависимостью от российских энергоресурсов.

Европа выступает против возвращения российского газа

Несмотря на аргументы Вашингтона, европейские правительства не поддерживают предложенную инициативу. По данным The Wall Street Journal, часть европейских чиновников считает, что возобновление поставок российского газа противоречит политике Евросоюза по постепенному прекращению энергетической зависимости от Москвы.

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Европейские страны после 2022 года активно сокращали импорт российского природного газа, расширяли сотрудничество с альтернативными поставщиками и искали возможности диверсификации энергетических ресурсов. В рамках соответствующей политики ЕС планирует полностью прекратить закупки российского газа до конца 2027 года.

По данным The Wall Street Journal, по состоянию на ноябрь 2026 года доля российского газа в европейском импорте составляет около 11%. Для сравнения, в начале полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году этот показатель достигал примерно 45%.

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Таким образом, за несколько лет Европа существенно сократила зависимость от российского природного газа. Однако полностью отказаться от него страны ЕС пока не смогли. Возобновление транзита через Украину могло бы изменить структуру поставок газа в отдельные европейские государства. В частности, украинский маршрут традиционно использовался для транспортировки российского газа в Словакию, Австрию и другие страны региона.

Американская сторона также рассматривает возможность возобновления поставок российского газа через "Северный поток" в Германию в рамках более широкого мирного соглашения. По информации издания, такая договоренность могла бы стать частью комплексного урегулирования отношений России с Украиной и ее европейскими партнерами.

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Однако перспективы реализации этих планов остаются неопределенными. Европейские страны намерены продолжать сокращать импорт российских энергоресурсов, а возвращение к прежней модели торговли потребовало бы значительных политических и юридических изменений.

Украина прекратила транспортировку российского газа через свою территорию 1 января 2025 года после завершения пятилетнего соглашения с российским "Газпромом". Решение о прекращении транзита стало важным этапом отказа от энергетического сотрудничества с Россией после полномасштабного вторжения. До этого украинская газотранспортная система оставалась одним из ключевых маршрутов поставок российского природного газа в европейские страны.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, фьючерсные цены на газ на европейском рынке превысили отметку в 100 евро за мегаватт-час (около 1 евро за кубометр), что стало самым высоким показателем с декабря 2022 года. Для Украины это грозит более дорогим импортом газа и электроэнергии, а также дополнительными проблемами при выделении финансовой помощи.