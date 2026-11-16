Настоящий хит среди украинцев: сколько стоит одна из самых популярных моделей авто в 2026 году

Škoda Octavia остается одним из самых популярных автомобилей на украинском вторичном рынке, а цены на разные поколения в 2026 году колеблются от $5 850 за A5 до $20 700 за A8. Больше всего объявлений приходится на A5 FL, тогда как самый высокий показатель 30-дневного выбытия у A5 – 43,2%, хотя это не является подтверждением фактических продаж.

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Об этом сообщает Институт исследования авторынка. До 29 сентября 2026 года в Украине провели 25 726 операций со Škoda Octavia. По этому показателю она почти сравнялась с Volkswagen Passat и опередила Volkswagen Golf.

При этом цена Octavia существенно зависит от поколения. Институт исследований авторынка проанализировал активные объявления AUTO.RIA и сравнил пять основных групп: A5, A5 FL, A7, A7 FL и A8. Учитывались медианная стоимость, типичный диапазон цен, год выпуска, заявленный пробег, количество автомобилей в выборке и доля объявлений, которые исчезли в течение 30 дней.

Сколько стоит Škoda Octavia в Украине в 2026 году

Разница между поколениями довольно значительная. Если за более старую A5 продавцы в среднем просят $5 850, то медианная цена самой новой A8 достигает $20 700. То есть стоимость автомобилей одной модели может различаться почти вчетверо. По результатам анализа ценовая картина выглядит так:

Škoda Octavia A5 – медианная цена $5 850, типичный диапазон – $5 200-6 500;

Škoda Octavia A5 FL – $7 777, типичный диапазон – $6 999-8 500;

Škoda Octavia A7 – $11 000, типичный диапазон – $9 985-12 500;

Škoda Octavia A7 FL – $14 600, типичный диапазон – $13 300-16 200;

Škoda Octavia A8 – $20 700, типичный диапазон – $18 990-23 600.

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Важно учитывать, что это именно цены, указанные продавцами в объявлениях, а не суммы, за которые автомобили фактически приобрели. Медианная стоимость показывает центральное значение в выборке: половина предложений находится ниже него, а половина – выше.

Škoda Octavia A5: самый дешевый вариант – от $5 тысяч

Самой доступной среди проанализированных версий оказалась Škoda Octavia A5. Медианная цена таких автомобилей составляет $5 850, а большинство предложений сосредоточено в диапазоне $5 200-6 500. Типичный представитель этой группы – автомобиль 2007 года выпуска с заявленным пробегом около 256 тыс. км. В выборке насчитывалось 2 427 уникальных VIN.

Главные истории дня

Несмотря на солидный возраст, именно A5 демонстрирует самый высокий показатель выбытия объявлений за 30 дней – 43,2%. Из 4 865 объявлений, пригодных для соответствующего анализа, 2 102 исчезли из следующих срезов площадки, это может свидетельствовать об активном спросе на самое дешевое поколение Octavia. Однако показатель не стоит воспринимать как точное количество проданных машин, объявления могли также удалить, завершить или разместить повторно.

Для покупателей главным преимуществом A5 остается невысокая цена входа. В то же время возраст автомобиля означает, что перед покупкой особенно важно проверить кузов на коррозию, состояние двигателя, коробки передач, подвески и историю обслуживания. Более дешевое предложение не обязательно означает более выгодную покупку, если после нее придется вкладывать значительные средства в ремонт.

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Škoda Octavia A5 FL: самый большой выбор на вторичном рынке

Следующая ступень – рестайлинговая A5 FL. Ее медианная цена составляет $7 777, а типичный диапазон предложений – от $6 999 до $8 500. Медианный год выпуска этой группы – 2011-й, а заявленный пробег – примерно 240 тыс. км. При этом именно A5 FL представлена наибольшим количеством предложений среди всех поколений, попавших в анализ: в выборке было 4 510 уникальных VIN.

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За 30 дней из следующих срезов AUTO.RIA исчезло 37% объявлений – 3 811 из 10 294, которые подходили для расчета этого показателя. Для покупателя большое количество предложений – важное преимущество. Можно сравнить автомобили с разными двигателями, коробками передач, комплектациями и пробегом, а также не спешить с решением, если конкретная машина вызывает сомнения.

A5 FL может стать компромиссным вариантом для тех, кто хочет автомобиль новее обычной A5, но не готов тратить более $10 тысяч на следующее поколение. Однако окончательный выбор стоит делать не только по году выпуска: техническое состояние и подтвержденная история обслуживания могут быть важнее разницы в цене.

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Škoda Octavia A7: за популярное поколение просят около $11 тысяч

Переход к A7 означает заметное увеличение бюджета. Медианная цена этого поколения составляет $11 000, а типичный ценовой коридор – $9 985-12 500. В проанализированной выборке типичным представителем A7 был автомобиль 2014 года выпуска с заявленным пробегом около 258 тыс. км. Количество уникальных VIN составляло 2 393.

Интересно, что именно это поколение продемонстрировало самую низкую долю исчезновения объявлений за 30 дней среди всех пяти групп. Показатель составил 30,5%: из 6 722 объявлений в следующих срезах исчезло 2 050. Это не означает, что A7 не пользуется спросом.

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Скорее речь о том, что предложения этого поколения оставались в объявлениях дольше, чем в остальных исследованных группах. На ситуацию могут влиять бюджет покупки и конкуренция с другими моделями, которые покупатели рассматривают в этой ценовой категории.

Для тех, кто ищет Octavia с большим бюджетом, A7 может быть одним из вариантов для сравнения. При этом перед покупкой важно проверить не только пробег, но и состояние силового агрегата, коробки передач, а также наличие подтвержденных записей о техническом обслуживании.

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Škoda Octavia A7 FL: рестайлинг стоит почти $15 тысяч

Рестайлинговая A7 заметно дороже предыдущей версии. Ее медианная стоимость достигает $14 600, а типичный диапазон цен составляет $13 300-16 200. Типичный автомобиль в этой группе выпущен в 2018 году и имеет заявленный пробег около 226 тыс. км. В выборке было 1 563 уникальных VIN.

За месяц из следующих срезов AUTO.RIA исчезли 33,3% объявлений – 1 324 из 3 975, пригодных для анализа. Это немного больше, чем у обычной A7, но меньше, чем у A5 и A5 FL. По сравнению с дорестайлинговой версией покупателю придется доплатить примерно $3 600 по медианным ценам.

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Оправдана ли такая разница, зависит от состояния конкретных автомобилей, комплектации, двигателя и истории эксплуатации. Поэтому не стоит автоматически выбирать A7 FL только из-за более нового года выпуска. Хорошо ухоженная A7 может оказаться более рациональной покупкой, чем более дорогая машина со скрытыми техническими проблемами.

Škoda Octavia A8: новейшая модель стоит более $20 тысяч

Самой дорогой в исследовании стала Škoda Octavia A8. Медианная цена этого поколения составляет $20 700, а типичный диапазон предложений – от $18 990 до $23 600. Это также самая молодая группа: медианный год выпуска – 2021-й, а заявленный пробег – около 173 тыс. км. В выборке было всего 665 уникальных VIN – меньше всего среди всех проанализированных поколений.

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За 30 дней из следующих срезов исчезли 34,1% объявлений: 505 из 1 481, которые учитывались при расчете. Таким образом, A8 существенно отличается от старших поколений не только ценой, но и возрастом автомобилей. В то же время небольшое количество предложений ограничивает выбор для тех, кто ищет конкретную комплектацию, двигатель или цвет.

Покупателям, которые рассматривают A8, стоит внимательно проверять историю автомобиля, документы, пробег и техническое состояние. При бюджете свыше $20 тысяч важно не ограничиваться сравнением нескольких объявлений, а оценить, насколько конкретная машина соответствует своей цене.

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Какие Škoda Octavia продаются быстрее всего

Отдельное внимание в исследовании уделили ликвидности – то есть тому, насколько активно объявления с конкретными автомобилями исчезают из продажи. Для этого сравнили долю VIN, которые не появились в следующих срезах AUTO.RIA в течение 30 дней. Результаты распределились так:

A5 – 43,2%;

A5 FL – 37,0%;

A8 – 34,1%;

A7 FL – 33,3%;

A7 – 30,5%.

Таким образом, самый высокий показатель у самой доступной A5, а самый низкий – у A7. Отмечается, что это может быть сигналом того, что более дешевые автомобили активнее привлекают внимание покупателей, тогда как более дорогим предложениям требуется больше времени, чтобы найти своего владельца.

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Однако есть важное уточнение: исчезновение объявления не равнозначно подтвержденной продаже. Автомобиль мог исчезнуть с площадки по другим причинам, поэтому этот показатель стоит использовать как ориентир для оценки ликвидности, а не как точную статистику заключенных сделок.

На что обращать внимание при покупке Octavia

Разница между поколениями Škoda Octavia может составлять тысячи долларов, но сама цена в объявлении не дает полного представления о выгодности покупки. Даже автомобили одного года выпуска могут существенно отличаться по техническому состоянию, комплектации и истории эксплуатации. Перед покупкой стоит:

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проверить VIN и документы – важно выяснить историю автомобиля, возможные ограничения и соответствие документов фактическим данным машины; оценить реальный пробег – заявленные километры нужно сопоставить с состоянием салона, руля, педалей, сидений и доступными записями об обслуживании; провести диагностику на СТО – проверить двигатель, коробку передач, подвеску, тормозную систему и электронику; осмотреть кузов – важно выявить следы ДТП, коррозию, некачественный ремонт и возможные скрытые повреждения; сравнить комплектации – разные двигатели, коробки передач и дополнительное оборудование могут существенно влиять на стоимость; оставить бюджет на обслуживание – не стоит тратить все сбережения только на покупку, после приобретения могут понадобиться замена расходных материалов и плановые работы.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в октябре 2026 года украинцы купили украинцы купили 22,4 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей. Средний возраст таких машин составил 8,6 года. Самой популярной моделью стал VOLKSWAGEN Golf – таких автомобилей было куплено 971 единица. Приобрести такую машину в Украине можно как за 14 800, так и за 45 000 долларов.