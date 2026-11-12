Справа "золотых яиц" Минобороны дошла до суда: что известно о скандальных закупках

В Украине в суд направили громкое дело о "золотых яйцах" Минобороны, по версии следствия, в августе-декабре 2022 года две компании из-за манипуляций с ценами на продукты для ВСУ незаконно получили более 733 млн грн сверхприбыли, в том числе на фоне скандала с закупкой яиц по 17 грн за штуку. Часть денег могли вывести через выплату дивидендов и финансовую помощь связанным компаниям, а также потратить на отели в Хорватии, а после огласки цены на 11 самых популярных продуктов снизили, что помогло сохранить еще 788 млн грн бюджетных средств.

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Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). Как установили детективы, проблема заключалась не только в отдельных завышенных ценах, но и в самом механизме формирования стоимости продуктового комплекта.

Он позволял поставщикам устанавливать неоправданно высокие цены на товары, которые армия заказывала чаще всего, одновременно занижая стоимость позиций с низким спросом.

Как работала схема с закупками продуктов для ВСУ

По данным НАБУ, в 2022 году Министерство обороны закупало продовольствие для военных по каталогу, который содержал 409 наименований. При этом фактическая потребность армии в разных продуктах существенно отличалась, самые популярные позиции, в частности овощи, крупы, мясо и вода, составляли лишь около 10% всего ассортимента.

Другие товары заказывали значительно реже или не использовали вообще. К таким позициям относились, в частности, специи, желатин и ягоды. Часть продуктов имела сезонный характер, поэтому их поставки в отдельные периоды были фактически невозможны. Например, речь идет о черешне или абрикосах зимой.

Несмотря на такую разницу в спросе, общую стоимость продуктового комплекта определяли с учетом всех позиций каталога и по средней цене. Именно эта особенность, по версии следствия, и стала основой для манипуляций.

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Поставщики могли искусственно повышать стоимость продуктов, которые военные заказывали регулярно, а на непопулярные или сезонные товары устанавливать более низкие цены. В результате общая стоимость комплекта формально оставалась в пределах установленных условий, но государство переплачивало за наиболее востребованные продукты.

Более 733 млн грн сверхприбыли и недвижимость в Хорватии

Как установило следствие, в течение августа-декабря 2022 года в результате таких манипуляций две компании-поставщицы незаконно получили более 733 млн грн сверхприбыли. Обе структуры контролировала одна владелица.

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Соответствующую сумму подтверждает заключение комплексной товароведческой и экономической экспертизы. По данным правоохранителей, часть полученных средств впоследствии вывели из компаний под видом выплаты дивидендов и предоставления возвратной финансовой помощи другим связанным предприятиям.

Следствие также проверяет обстоятельства приобретения владелицей компаний отелей в Хорватии и другой недвижимости. По версии правоохранителей, на эти активы могли направить средства, полученные в результате махинаций с закупками для украинской армии. Обстоятельства приобретения имущества сейчас выясняются.

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В схеме, по данным НАБУ и САП, был задействован также чиновник Министерства обороны. При подписании договоров он, как считают следователи, не обращал внимания на ценовые аномалии в каталоге и не реагировал на существенную разницу в стоимости отдельных продуктов.

Как раскрыли махинации и сколько удалось сохранить для бюджета

Расследование по делу начали в январе 2023 года. После этого в СМИ появились публикации о сомнительных ценах на продукты для военных, в частности о закупке яиц по 17 грн за штуку. Скандал привлек внимание к системе продовольственных закупок Минобороны и механизму формирования цен в каталоге.

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По информации антикоррупционных органов, после начала расследования и огласки соучастники схемы снизили цены на 11 наиболее востребованных продуктов. Благодаря этому, по оценке следствия, удалось предотвратить дальнейшее хищение еще 788 млн грн бюджетных средств.

В апреле 2025 года пяти лицам сообщили о подозрении. В сентябре того же года досудебное расследование завершили, а материалы дела открыли сторонам для ознакомления. Теперь НАБУ и САП направили обвинительный акт в суд, который должен рассмотреть доказательства и установить обстоятельства дела.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, на государственном предприятии, входящем в состав "Укрспецэкспорта", выявили растрату средств на сумму более 1,1 млрд гривен. Организатором схемы мог быть бывший руководитель ГП – ему уже объявили о подозрении.