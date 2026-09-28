В Киевской области в результате российской атаки, 28 сентября 2026 года, были уничтожены сотни тысяч товаров, которые должны были быть распределены по магазинам по всей Украине. По данным местных СМИ, вероятно, под удар вновь попали склады сети АТБ в Броварском районе, однако официального подтверждения от компании пока нет.

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Об этом свидетельствуют соответствующие кадры, опубликованные ГСЧС Киевской области. Отмечается, что пожары возникли в двух складских помещениях города.

Непосредственно в зоне возгорания зафиксировано незначительное превышение уровня аммиака, однако за ее пределами показатели в норме. "Угрозы для людей нет", – отметили в ГСЧС.

Сотни тысяч товаров должны были быть развезены по Украине

Масштаб последствий атаки демонстрируют кадры с уничтоженного объекта: на территории осталось огромное количество поврежденной и сгоревшей продукции. Отмечается, что эти товары не просто находились на складе. Они были частью цепочки поставок и в ближайшее время должны были быть отправлены в магазины в различных регионах Украины.

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После уничтожения такого объекта компании необходимо не только оценить прямые убытки, но и перестраивать маршруты, перемещать запасы между другими складами и искать дополнительные мощности. По предварительной информации местных медиа, речь идет о складской инфраструктуре в Броварском районе, которую связывают с сетью АТБ.

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Медиа сообщили о дефиците гречки в АТБ

В большинстве торговых точек сети АТБ приостановлены поставки гречневой крупы, сообщил источник издания "Телеграф". По его информации, несмотря на стабильные поставки других круп, муки и подсолнечного масла, в магазинах наблюдается "острая нехватка гречки.

Собеседник издания считает, что причиной является не ажиотаж, а именно приостановка поставок. Собеседник сказал, что поступления популярного продукта отсутствуют в течение полутора недель.

В то же время ситуацию с сахаром, который тоже не всегда можно найти в магазинах сети, он назвал временной. Этот товар, напротив, регулярно поступает, но его быстро раскупают покупатели.

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Россия систематически наносит удары по крупному украинскому бизнесу

Ранее председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявлял, что из-за регулярных атак в чрезвычайно сложном положении оказались крупные системные компании. Среди них он называл АТБ, "Новую почту", Rozetka, "Сильпо" и "Эпицентр".

По его словам, речь идет не только о прямом уничтожении имущества отдельных компаний. Вокруг каждого крупного бизнеса работает целая система поставщиков, перевозчиков, подрядчиков, а также малых и средних предприятий. "Это огромная экосистема, из которой сейчас обстрелами "русские" вытянули деньги. Речь идет о миллиардах, и не просто в целом, а в отношении каждого такого субъекта. И они находятся на грани остановки", – заявлял Гетманцев.

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Убытки отдельных компаний достигают десятков миллионов долларов

По словам Гетманцева, украинский бизнес ранее не сталкивался с разрушениями такого масштаба. В качестве одного из примеров он назвал "Розетку". По приведенным им данным, потери компании из-за российских атак достигли около 70 млн долларов.

Значительные потери понес и "Эпицентр", объекты которого неоднократно становились целями российских ударов. Особенность крупных торговых и логистических компаний заключается в масштабах их деятельности. Отдельные системные бизнесы обеспечивают работой десятки тысяч людей.

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"А это компании, в которых работает по 40–50 тысяч человек. Это крупный, легальный бизнес, который платит налоги и известен во всем мире", – подчеркнул Гетманцев.

Удар по одному складу затрагивает целую цепочку предприятий

Разрушение крупных складов имеет гораздо более широкие последствия, чем прямые потери владельца объекта.

Для функционирования торговой сети нужны производители и импортеры товаров, транспортные компании, водители, складские работники, ремонтные предприятия, охранные компании, поставщики оборудования и многие другие подрядчики.

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Поэтому проблемы крупного ритейлера автоматически распространяются на часть предприятий, работающих вместе с ним.

Особенно серьезными могут быть последствия повторных ударов. Компания может восстановить один объект или перенаправить товар через другой склад, однако каждая последующая потеря вынуждает вновь тратить средства на восстановление логистики.

Ситуацию дополнительно осложняет то, что уничтожение склада означает одновременную потерю значительной партии продукции. Именно это и произошло под Киевом, где после атаки остались сотни тысяч поврежденных товаров, предназначенных для дальнейшей продажи.

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Крупному бизнесу сложнее получить государственную помощь

Ранее Гетманцев обращал внимание и на проблему компенсации таких потерь. По его словам, значительная часть государственных программ поддержки в Украине ориентирована прежде всего на малый и средний бизнес.

Причина заключается в ограниченных финансовых возможностях государства в условиях полномасштабной войны. "Программы, действующие сегодня в правительстве, распространяются на средний и малый бизнес. Наверное, в этом и была логика, ведь государство ограничено в средствах. Если бы мы оказывали помощь крупному бизнесу, то денег просто не хватило бы ни на кого. А малому и среднему бизнесу таким образом можно реально помочь", – объяснял он.

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В то же время введение масштабных налоговых каникул для компаний Гетманцев также не поддерживал. По его словам, налоговые поступления в условиях войны необходимы государству, в частности для финансирования обороны.

Означает ли уничтожение товаров проблемы в магазинах

Сам факт уничтожения большой партии товара не означает автоматического возникновения общеукраинского дефицита. Крупные торговые сети имеют другие склады, магазины и каналы поставок, а часть утраченных запасов можно заменить новыми партиями.

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Однако повторные атаки на логистические объекты создают для бизнеса дополнительную нагрузку. Компаниям приходится оперативно перераспределять товары, менять маршруты доставки и восстанавливать утраченные запасы. Именно поэтому особенно опасным для ритейла является одновременное или последовательное повреждение нескольких крупных объектов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, страна-террористка Россия днем в понедельник, 28 сентября, нанесла очередной удар по Киеву. В результате атаки с использованием дронов было повреждено здание Национальной академии наук Украины.

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