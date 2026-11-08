Сотни ФОПов больше не спасут крупный бизнес от налогов: что государство готовит предпринимателям

В Украине усиливают борьбу со схемами, по которым крупные торговые сети распределяют обороты между сотнями ФЛП, чтобы снизить налоговую нагрузку. Только за девять месяцев 2026 года финмониторинг передал правоохранителям более сотни материалов на сумму свыше 15 млрд грн. Обычным предпринимателям не запрещают работать на упрощенной системе, однако компаниям, которые используют ФЛП для сокрытия реальных масштабов бизнеса, грозят усиленный контроль, налоговые последствия и проверки правоохранителей.

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Об этом говорится в сообщении Министерства финансов по итогам заседания Межведомственной рабочей группы по вопросам детенизации экономики. По приблизительным оценкам, всего в подобные схемы в Украине могут быть вовлечены более 10 тысяч предпринимателей.

Как крупные компании маскируют бизнес под сотни ФЛП

Сам по себе факт, что несколько человек зарегистрировались физическими лицами-предпринимателями и ведут деятельность на упрощенной системе налогообложения, не является нарушением. Проблема возникает тогда, когда формально независимые предприниматели фактически работают как части одной крупной компании.

В такой модели за десятками или даже сотнями ФОПов может стоять единый центр управления. Предприниматели используют общую торговую инфраструктуру, персонал, помещения и ресурсы, а их финансовые операции координируются связанными юридическими лицами.

Внешне такая структура может напоминать сеть небольших самостоятельных предприятий. Однако фактически речь идет о едином бизнесе, который распределяет обороты между многими участниками, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами упрощенной системы и избежать обязательств, которые возникли бы у крупной компании.

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Чаще всего такая модель позволяет снизить налоговую нагрузку, в частности по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль. В то же время компании, которые работают прозрачно и платят налоги в соответствии с реальными масштабами своей деятельности, оказываются в менее выгодном положении.

Именно поэтому искусственное дробление рассматривают не просто как особенность организации бизнеса, а как способ получения неправомерного налогового преимущества. В то же время важно отличать такие схемы от обычной деятельности малых предпринимателей: количество ФЛП или их родственные связи сами по себе не доказывают нарушения.

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По каким признакам финмониторинг выявляет дробление

При анализе финансовых операций Госфинмониторинг обращает внимание не только на суммы, проходящие через счета предпринимателей. Большое значение имеют связи между участниками, характер переводов и то, насколько финансовые операции соответствуют реальной хозяйственной деятельности.

Среди признаков, которые могут свидетельствовать об искусственном дроблении, – общие доверенные лица, зависимость ФЛП от одного юридического лица, централизованное управление средствами, а также связанные операции между предпринимателями и компаниями.

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Отдельно анализируют аренду и субаренду помещений, использование общей инфраструктуры и соответствие оборотов реальным возможностям каждого предпринимателя. Например, если десятки ФЛП имеют одинаковый профиль деятельности, не владеют собственными ресурсами, получают платежи через общую систему и перечисляют средства связанным компаниям, это может свидетельствовать об отсутствии реальной самостоятельности их деятельности.

Такие модели могут использоваться в разных сферах экономики. Речь, в частности, о торговле одеждой, секонд-хендами, электроникой, продуктами, ресторанном бизнесе и предоставлении услуг.

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Один из характерных примеров – ситуация, когда покупатели оплачивают товары в разных магазинах сети, но деньги поступают на счета десятков ФОПов. После этого средства могут переводиться связанным юридическим лицам под видом оплаты за товары или услуги. В таком случае финансовый мониторинг анализирует не одну транзакцию, а всю цепочку движения денег.

Через счета тысяч ФОПов прошли миллиарды гривен

Масштаб проблемы демонстрируют результаты работы Госфинмониторинга. За девять месяцев 2026 года служба передала правоохранительным органам более сотни материалов, связанных с дроблением бизнеса. Общая сумма операций, о которых идет речь, превысила 15 млрд грн, а для проведения таких операций использовали счета около 3 тысяч ФОПов.

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По приблизительным оценкам, всего в подобные схемы в Украине могут быть вовлечены более 10 тысяч предпринимателей, проблема не ограничивается единичными случаями или отдельными торговыми сетями. Один из конкретных примеров Госфинмониторинг обнародовал в октябре 2026 года.

Тогда служба сообщила о выявлении схемы, связанной с сетью магазинов секонд-хенда. По данным финансового мониторинга, с начала года на счета 477 ФЛП, связанных с одной сетью, поступило более 923 млн грн.

В основном это были платежи покупателей за подержанную одежду, проведенные через эквайринг. В дальнейшем значительную часть средств направляли на счета юридических лиц в качестве оплаты за бывшую в употреблении одежду. По информации службы, эти компании фактически выполняли роль транзитеров, несмотря на значительные обороты, они декларировали минимальную прибыль.

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Целью такой модели, по оценке Госфинмониторинга, было снижение налоговой нагрузки на юридических лиц, в частности по НДС и налогу на прибыль, перенос части прибыли на ФЛП с более низкими ставками налогообложения и последующее обналичивание средств. Материалы по этой схеме передали правоохранительным органам.

Почему банки все чаще замечают налоговые схемы

Важную роль в выявлении искусственного дробления играют банки. Именно финансовые учреждения могут первыми замечать нетипичные операции, когда движение средств не соответствует заявленной деятельности клиента или имеет признаки централизованного управления.

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Банки анализируют финансовое поведение предпринимателей, сопоставляют обороты с характером бизнеса и оценивают связи между счетами. Если операции вызывают подозрения, финансовое учреждение может потребовать документы и объяснения относительно происхождения средств и экономического смысла переводов.

При наличии предусмотренных законом оснований банк может отказать в проведении отдельных операций, обслуживании или прекратить деловые отношения с клиентом. Поэтому для компаний, использующих сложные схемы с большим количеством связанных ФОПов, риски выходят за рамки возможных налоговых претензий.

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Потеря банковского обслуживания может осложнить прием платежей от покупателей, расчеты с поставщиками и повседневную работу торговой сети. Кроме того, потенциальные последствия могут включать доначисление налогов, штрафы, пеню, расходы на юридическое сопровождение и репутационные потери.

В то же время сам факт запроса документов или проверки операций не означает автоматического доказательства нарушения. Окончательную правовую оценку обстоятельствам дают уполномоченные органы в пределах своих полномочий.

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Правительство усиливает борьбу с дроблением бизнеса

Министр финансов Украины Сергей Марченко подчеркнул, что в условиях ограниченных финансовых ресурсов и значительных потребностей в обороне и безопасности детенизация экономики должна обеспечивать дополнительные поступления в бюджет. По итогам заседания определили три основных направления дальнейшей работы.

контроль за ввозом гуманитарной помощи;

Планируется изменить подходы к таможенному оформлению гуманитарных грузов, чтобы предотвратить использование такого статуса в качестве прикрытия для нелегального импорта. При этом процедуры должны оставаться достаточно оперативными, чтобы помощь без задержек поступала к тем, кто в ней нуждается.

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усиление контроля за рискованными налогоплательщиками;

Государственная налоговая служба совместно с таможней и БЭБ усилит работу с налогоплательщиками, деятельность которых характеризуется высоким уровнем риска. Речь идет о выявлении подозрительных операций и схем, которые могут использоваться для уклонения от уплаты налогов.

противодействие искусственному дроблению бизнеса.

Отдельной задачей определили борьбу с крупными торговыми сетями, которые распределяют обороты между десятками или сотнями ФОПов, чтобы избежать уплаты НДС. Выявлять и пресекать такие схемы, а также обеспечивать привлечение причастных лиц к ответственности должна правоохранительная система.

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За реализацию мероприятий будут отвечать уполномоченные государственные органы, которые получили соответствующие поручения. Работа по усилению налогового контроля и противодействию схемам уклонения от налогообложения должна продолжаться на постоянной основе.

Усиление финансового мониторинга и налогового контроля не означает, что предпринимателям запретят регистрировать несколько ФОП или работать на упрощенной системе налогообложения. Ключевое отличие заключается в том, ведет ли каждый предприниматель реальную самостоятельную хозяйственную деятельность или его регистрацию используют для сокрытия оборотов крупной компании.

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Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине ФОП не может рассчитывать, что договор о сотрудничестве автоматически защитит его от штрафа, если фактически человек работает как наемный работник – по установленному графику, под контролем работодателя и на его условиях. Госслужба по вопросам труда может использовать материалы фактической налоговой проверки в качестве доказательств возможного нарушения, однако это еще не означает, что штраф законен в каждом случае.