Несмотря на установленные государством ограничения на оборот в Украине вейпов, нелегальный сегмент не просто сохраняется, а фактически доминирует. По данным Kantar, 93,3% продукции имеют признаки несоответствия законодательству. При этом торговля ведется как в обычных магазинах, так и в интернете. К примеру, в Киеве правоохранители обнаружили продажу одноразовых электронных сигарет и жидкостей к ним, которые не соответствовали требованиям законодательства. При этом схема работала как минимум с июля 2024 года.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Его аторы отмечают, что согласно материалам дела № 760/28218/25:

Товар закупали оптом через Telegram , а затем перепродавали дороже через собственные каналы и сайты. .

, а затем перепродавали дороже через собственные каналы и сайты. . Электронные сигареты хранили в арендованной двухкомнатной квартире.

Покупатели переводили деньги на личные счета продавцов и счета "ФОП".

Заказы отправляли "Новой почтой" или доставляли сами.

"Правоохранители провели две контрольные закупки – на 12 500 и 3 000 грн. Экспертиза показала, что сигареты нельзя продавать в Украине из-за несоответствующей маркировки. Во время обыска квартиры 25 мая 2025 года нашли крупную партию продукции, в том числе Elfbar, Lost Mary, Chaser и Vaporesso", – рассказали аналитики.

По решению суда фигурантов дела оштрафовали. А товар уничтожили.

Продавцов вейпов через Telegram никто не контролирует

В целом же, отмечали аналитики ранее, из-за отсутствия надлежащего контроля украинские закупать ароматизированные жидкости для электронных сигарет могут даже подростки – в частности, через Telegram. При чем, стоить это будет сравнительно недорого – один из ресурсов в Telegram предлагает партию из 200 единиц жидкости по цене 60 грн/штука.

"Что, учитывая розничную цену в магазинах свыше 300 грн, может соблазнить подростков открыть опасный "бизнес" – скажем, торговать "курилками" в школе. Как когда-то было с обычными сигаретами", – говорится в материале.

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В то же время, отмечают его авторы, правоохранители практически никак не реагируют на ситуацию. Поскольку несмотря на то, что найти подобные ресурсы, к примеру в Instagram и Telegram, их деятельность не прекращают.

"Если такие магазины могут найти подростки – что мешает сделать это им? И почему этого до сих пор не сделали? А ведь получается, что "под носом" у правоохранителей происходят вопиющие нарушения, а они просто никак на это не реагируют", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же, нелегальный рынок электронных сигарет в Украине фактически остается вне надлежащего контроля правоохранителей и налоговой службы. В частности, по данным медиа, Нацполиция не ведет отдельную статистику незаконного оборота вейпов, а Государственная налоговая служба (ГНС) объединяет показатели проверок электронных сигарет, табака и алкоголя, не разграничивая нарушения по видам продукции.

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