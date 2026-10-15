Схема Баленко: через райсуд в маленьком городке переоформляли недвижимость в Киеве на миллионы долларов. Расследование OBOZ.UA

Тысячи квадратных метров недвижимости в Киеве стоимостью в миллионы долларов могли быть присвоены благодаря поддельным судебным решениям, вынесенным в небольшом городке в Полтавской области. OBOZ.UA установил это, исследуя, каким образом депутат Киевсовета Игорь Баленко стал владельцем помещения клуба "Шутерс" в столице. Выяснилось, что "схемой Баленко" воспользовались десятки влиятельных бизнесменов, власть имущих и родственников киевских чиновников.

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Все они приходили к регистраторам со старыми решениями Гребинского райсуда Полтавской области. Документы были датированы периодом, когда еще не велся электронный документооборот. Поэтому никто не мог проверить документы. В судебных решениях были указаны новые владельцы недвижимости. На их имена и оформляли право собственности. Таким образом, в Киеве захватили не только клуб "Шутрес". Среди подобных объектов – крупные офисные помещения, торговые площади, а также квартиры в правительственном квартале.

О том, кто из владельцев недвижимости в столице оформил документы благодаря небольшому райсуду и какие из-за этого могут возникнуть проблемы, читайте в материале OBOZ.UA.

Отметим: мы начинаем серию материалов о киевской недвижимости и Гребинковском райсуде Полтавской области. В первом материале мы рассказываем лишь о нескольких из целого ряда собственников. На момент подготовки публикации нам удалось выявить гораздо больше киевлян, состояние которых выросло благодаря фальшивым судебным решениям.

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Депутат Киевсовета и известный бизнесмен с британским паспортом

В небольшом городке Гребенка на Полтавщине местный районный суд якобы вынес решения по как минимум десяткам объектов недвижимости в Киеве. Используя "судебные решения" Гребенковского райсуда, регистрировали право собственности на торговые центры, клубы в центре столицы, магазины, земельные участки. Столичным регистраторам приносили судебные решения за период с 2006 по 2012 год. Электронной системы обмена информацией тогда не было, поэтому правильно оформленные документы сразу считались подлинными.

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Но позже выяснилось: это были поддельные решения Гребенковского райсуда. В ходе проверки канцелярия суда отвечала, что подобных дел там не рассматривали, а зачастую под теми же номерами находились совсем другие документы. OBOZ.UA узнал об этой схеме благодаря самому громкому делу — строительству клуба "Шутерс" депутата Киевского городского совета Игоря Баленко. Недавно OBOZ.UA уже писал об этом случае. ООО "Кингфишер" (принадлежит Баленко) зарегистрировало помещение площадью 1053,2 кв. м в центре столицы по ул. Князей Острожских, 8, корп. 22, лит. Г (бывшая часть "Арсенала") на основании решения о государственной регистрации прав и их обременений № 14045484 от 26.06.2014.

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Среди документов, на основании которых было зарегистрировано право собственности, было решение Гребенковского районного суда № 2-438/08 от 21.11.2008. В материалах дела есть ответ Гребенковского райсуда: решение № 2-438/08 к "Кингфишеру" не имело никакого отношения и касалось совсем другого здания площадью 54,9 кв. м. Уголовное производство зарегистрировали только летом 2025 года. И за это время до сих пор нет подозреваемых. Вполне вероятно, что дело закроют, как уже закрывали подобные производства.

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Баленко – далеко не единственный киевский чиновник, получивший в собственность коммерческую недвижимость благодаря сомнительному решению суда из городка Гребенка. OBOZ.UA проанализировал реестр прав на недвижимое имущество, а также сотни судебных постановлений, в которых упоминались фальшивые решения судей. Оказалось, что схема с решениями Гребенковского райсуда действовала годами. И каждый раз речь шла о коммерчески привлекательной недвижимости, которая по каким-то причинам осталась без владельца.

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Сколько всего объектов в Киеве фактически захватили благодаря "решениям" Гребенковского райсуда, OBOZ.UA выяснить не удалось. Однако речь идет о десятках (!) объектов. Не все махинации остались незамеченными. Например, в 2018 году Нацпол зарегистрировал производство № 42018101020000077. В материалах речь шла о захвате около десятка объектов, и все – с помощью фейковых решений того же суда в Гребенке. Это производство так ничем и не закончилось, часть наложенных на объекты арестов уже сняли. Но OBOZ.UA, изучив материалы дела, смог установить много важных деталей.

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Например, под арестом до сих пор находится здание "Е" площадью 1701,4 кв. м по ул. Загоровской, 17–21. Соседнее здание, площадь которого на 300 кв. м меньше, пытаются продать за два миллиона долларов. Поэтому это довольно ценный актив. Владелец арестованного имущества – ООО "Атлантис".

Компания зарегистрировала на себя недвижимость "на основании поддельного постановления Гребенковского районного суда Полтавской области от 05.03.2009", – говорилось в материалах дела. Когда киевские правоохранители обратились к судьям в Гребенке, те сообщили, что постановление, представленное при регистрации упомянутой недвижимости, никогда не выносилось.

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Более того, по соседству расположено еще одно здание ООО "Атлантис" под буквой "У" площадью 1944,6 кв. м, на которое также наложен арест. Это здание оформили на основании того же самого "решения" районного суда в Полтавской области. Рыночная стоимость только этих двух объектов может превышать четыре миллиона долларов.

Владелец "Атлантиса" – британский предприниматель Роберт Макнил, который работает в Киеве уже не первое десятилетие. Он более известен как генеральный директор Pulse International. А его партнер по "Атлантису" Тарас Скорина – руководитель отдела по приобретению активов в Pulse. Интересно, что Макнил – партнер Баленко в "Кингфишере". Британцу дважды "повезло" с судебными решениями.

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OBOZ.UA официально обратился к Pulse International с просьбой прокомментировать, каким образом Роберт Макнил и Тарас Скорина получили упомянутые судебные решения Гребенковского райсуда Полтавской области, если они вообще существовали.

Родственник столичного чиновника и владелица квартиры в центре столицы

"Атлантис" – далеко не единственный крупный бенефициар "решений судей" в городке Гребенка. Например, помещение общей площадью 3513,2 кв. м оформили на ЧП "Валди 2004" еще в 2014 году, воспользовавшись решением Гребенковского райсуда от 12 декабря 2009 года № 265/10/1605. Дело с таким номером в суде вообще не рассматривалось.

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Помещения расположены по ул. Теодора Драйзера, 1. Это торговые площади. На момент оформления фирма принадлежала Наталье и Петру Муцким.

А благодаря решению Гребенковского райсуда № 2-803/10 (в самом суде утверждают, что такого решения не существует) в 2013 году на компанию "Прогресс-Инфо-В" оформили заведение общественного питания "Парус", расположенное по ул. Садовой, 1-Д. Эта компания ранее принадлежала Андрею Гарькавому. "Парус" переоформили на еще одну бывшую компанию Гарькавого – "Житлобудинвест-групп".

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Андрей Гарькавый – брат Игоря Гарькавого, зять бывшего главы Дарницкой районной государственной администрациив Киеве Николая Кирилюка.

В списке также оказался ряд квартир. В частности, квартира площадью 106,9 кв. м на ул. Шовковичной, 18. Владелица – Елена Кучеренко. Жилье зарегистрировали на основании решения Гребенковского райсуда Полтавской области № 2-468/06 от 16.01.2006. Регистрация также состоялась в 2018 году.

Это квартира в самом центре столицы, стоимость которой может достигать сотен тысяч долларов. Елена Кучеренко была вице-президентом "Фонда содействия развитию международных связей в сфере образования и подготовки кадров "Международное образование"". Ей также принадлежит "Интелцентр".

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Кто должен нести ответственность

Кстати, по состоянию на 2018 год, когда оформлялась значительная часть объектов, Гребенковский райсуд возглавляла Леся Федорак. Она покинула свой пост в 2019 году. А сейчас Федорак – действующий судья Высшего антикоррупционного суда. Сами "решения" датированы периодом, когда Гребенковский райсуд возглавлял Алексей Радзивон.

Схема вряд ли могла бы работать без человека, хорошо знакомого с рынком недвижимости Киева. Нужно было найти привлекательные объекты, изучить историю их собственности, подобрать документы для переоформления и провести их через государственную регистрацию. Особенно показательно, что речь идет о клубах, магазинах и коммерческих зданиях в столице, а судебные решения, датированные 2006–2012 годами, использовали спустя много лет.

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Собеседники OBOZ.UA в юридических кругах говорят, что весьма вероятно, что те, кто воспользовался этой схемой, думали, что покупают подлинные документы у представителей суда. Мол, решения оформляют задним числом и вносят в реестр. Но оказалось, что никто решения не регистрировал, поэтому они являются поддельными. Однако установить, как было на самом деле, должны правоохранительные органы.

Если документы действительно были поддельными, необходимо установить, кто подбирал объекты, готовил решения и обеспечивал регистрацию права собственности. Повторение подобного механизма в отношении различных объектов может свидетельствовать о системной схеме, а не о случайных эпизодах.

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Правоохранительные органы, при желании, могли бы легко установить, кто и как переоформлял эти объекты. Все регистрационные действия оставляют цифровые следы в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество: там можно проверить, кто подавал документы, кто регистрировал право собственности и на каком основании. Не менее важными могли бы стать показания новых владельцев: у кого они заказывали оформление недвижимости, кто готовил документы и сколько стоили такие услуги.

Масштаб возможного ущерба зависит и от того, для чего использовались эти решения. Одна ситуация – если недвижимость фактически уже принадлежала новым владельцам, но у них не было достаточных правовых оснований для ее оформления, например из-за самовольных пристроек или проблем с приватизацией. Совсем другая – если с помощью сомнительных судебных решений присваивали имущество, к которому новые владельцы вообще не имели отношения. В таком случае речь идет уже не о попытке легализовать существующее владение, а о возможном завладении чужой недвижимостью на миллионы долларов.

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OBOZ.UA обратился за комментариями ко всем героям публикации. Мы готовы разместить ответы в материале. Также мы обратились в Национальную полицию и прокуратуру с просьбойобъяснить, почему предыдущие расследования в отношении "решений" Гребенковского райсуда так и ничем не закончились и как возможно, что недвижимость в столице фактически была похищена незаметно для местных властей и правоохранительных органов.

Если вам известно больше, пишите нам на почту [email protected].