Sinsay, METRO и "Книгарня Є" закрывают магазины: какие известные сети покинули украинские города осенью

Осенью 2026 года Sinsay, METRO, "Книгарня Є" и "Сирне королівство" приостановили работу или закрыли отдельные торговые точки в основном из-за российских атак и угроз безопасности, тогда как сети 1708 и BPSH сократили присутствие в Киеве из-за падения посещаемости и потери рентабельности. При этом большинство этих решений не означают окончательного ухода компаний с украинского рынка: часть бизнесов планирует возобновить работу, а другие продолжают деятельность в новых форматах.

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Об этом пишет Ассоциация ритейлеров Украины. Одни компании вынуждены реагировать на российские атаки и повреждения гражданской инфраструктуры, другие – на падение посещаемости, сокращение выручки, рост расходов и потерю рентабельности.

Sinsay временно закрыл магазины в Запорожье и Сумах

Польская сеть магазинов одежды Sinsay в октябре 2026 года временно приостановила работу торговых точек в Запорожье. Эту информацию подтвердили в компании LPP, которая развивает бренд в Украине. Местные СМИ публиковали фотографии объявлений о закрытии магазинов из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Согласно сообщениям, торговые точки должны были не работать до 18 октября. По информации на сайте Sinsay, в Запорожье сеть насчитывала семь магазинов.

Решение о приостановлении работы приняли на фоне усиления российских атак на торговые объекты города. В частности, в ночь на 21 сентября российские войска уничтожили торговый центр Intrade в центре Запорожья. Ранее, 17 сентября, в результате атаки был разрушен ТЦ "Амстор", а за неделю до этого повреждения получил еще один торговый центр этой сети. В ночь на 7 сентября под удар также попал ТРК City Mall.

Временно приостановил работу и магазин Sinsay в сумском ТРЦ "Киев". В администрации торгового центра подчеркнули, что решение не окончательное, и сообщили о намерении бренда возобновить работу.

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В то же время в Сумах у Sinsay было еще две локации – в ТРЦ "Мануфактура" и на улице Металлургов, 17б. В начале августа магазин на Металлургов попал под удар российских управляемых авиабомб. А 9 сентября российские войска атаковали парковку ТРЦ "Мануфактура". Из-за повреждений торговый центр также временно прекратил работу на неопределенный срок.

METRO временно закрыл торговые центры в Николаеве и Ровно

В сентябре-октябре 2026 года в результате российских атак повреждения получили два торговых центра METRO – в Николаеве и Ровно. Оба объекта временно прекратили обслуживать клиентов.

Главные истории дня

Первым пострадал торговый центр в Николаеве. Вечером 8 сентября 2026 года в результате атаки ударными беспилотниками был поврежден объект по адресу проспект Героев Украины, 9-Д. Об этом сообщила пресс-служба METRO Украина. В компании отметили, что среди сотрудников и посетителей пострадавших нет.

Еще один торговый центр сети получил повреждения 21 октября во время российской атаки на гражданскую инфраструктуру Ровно. Речь идет об объекте на улице Кулика и Гудачека, 21. По информации компании, сотрудники и клиенты также не пострадали. Из-за повреждений торговый центр в Ровно временно закрыли. В METRO сообщили, что команда оценивает масштабы разрушений и определяет возможные пути восстановления работы.

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Даты повторного открытия обоих торговых центров на момент сообщения не объявляли. Компания пообещала информировать клиентов о дальнейших решениях через официальный сайт, социальные сети и персональные каналы коммуникации.

"Сырное королевство" приостанавливает деятельность: работать будут только франчайзи

Украинская сеть специализированных магазинов "Сырное королевство" объявила о приостановке деятельности из-за ухудшения ситуации с безопасностью. При этом часть торговых точек, работающих по франчайзинговой модели, продолжит обслуживать покупателей.

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Совладелица сети Любовь Николаева объяснила, что решение связано с постоянными российскими атаками и невозможностью гарантировать безопасность сотрудников и посетителей. По ее словам, объекты компании регулярно получали повреждения в результате обстрелов.

До полномасштабного вторжения "Сирне королівство" насчитывало 84 магазина по Украине. Примерно 40% торговых точек работали по франшизе. Однако в 2026 году сеть сократилась до 32 магазинов, в частности из-за потери локаций в прифронтовых городах.

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Серьезные убытки компания понесла и из-за уничтожения главного офиса в Киеве. В прошлом году российские дроны разрушили здание вместе с техникой, товарными запасами и операционной системой управления сетью, которую разрабатывали в течение десяти лет. Убытки оценили в 4 млн грн.

Финансовые показатели бизнеса также ухудшились. По данным YouControl, в 2025 году чистый убыток компании составил 8,2 млн грн. Для сравнения, годом ранее этот показатель был значительно меньше – 860 тыс. грн. Впрочем, в компании подчеркивают, что речь не идет об окончательном исчезновении бренда. "Мы не уходим навсегда, а приостанавливаем деятельность компании", – отметила Николаева.

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Продолжат работать магазины партнеров-франчайзи в Виннице, Хмельницком, Каменце-Подольском, Львове и Ужгороде. В то же время их дальнейшая деятельность будет зависеть от возможности обеспечить стабильные поставки продукции. Ранее этот процесс централизованно организовывал головной офис.

На сокращение сети могли повлиять не только факторы безопасности. Соосновательница MOST Franchising Екатерина Бенивская отметила, что специализированные магазины сыров также сталкиваются с проблемами экономической эффективности. Европейские сыры стали доступнее в обычных супермаркетах, усилилась конкуренция с украинскими производителями, а расходы на содержание специализированных торговых точек выросли.

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"Книгарня Є" закрывает магазины на железнодорожных вокзалах

Книжная сеть "Книгарня Є" объявила о закрытии двух торговых точек, расположенных на железнодорожных вокзалах Киева и Одессы. В компании объяснили, что ситуация с безопасностью и обстоятельства не позволяют полноценно работать и дальше развивать эти пространства.

О решении сообщили 20 октября в социальных сетях. В сети отметили, что вокзальные книжные магазины были не просто местами продажи книг, а частью маршрутов путешественников и пространством, где люди могли выбрать литературу перед поездкой. Компания поблагодарила клиентов, посещавших эти магазины во время путешествий, и выразила надежду на новые встречи в других книжных магазинах сети.

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Закрытие вокзальных точек происходит на фоне других проблем с безопасностью. В ночь на 19 октября в результате российского удара по столице повреждения получила еще одна "Книгарня Є", расположенная неподалеку от ТРЦ Cosmo Multimall. В сентябре российский обстрел также повредил телекоммуникационные сети компании в Киеве.

Пиццерии 1708 уходят из торговых центров Киева

Сеть пиццерий 1708 в сентябре 2026 года объявила о решении прекратить работу заведений в торгово-развлекательных центрах Киева. Основной причиной стало сокращение посещаемости фуд-кортов из-за воздушных тревог и падения выручки.

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Об этом соучредитель и CEO сети Владимир Гнатюк рассказал в интервью "Реве та стогне ресторатор". По его словам, из-за частых воздушных тревог валовая выручка точек в торговых центрах может снижаться до 35%. При высокой стоимости аренды это становится критичным для экономики заведений.

Ранее 1708 рассматривала ТРЦ как перспективный канал масштабирования. Торговые центры обеспечивали высокий поток посетителей, позволяли открывать точки с относительно небольшими инвестициями и повышать узнаваемость бренда. Однако с 2024 года количество чеков на фуд-кортах начало стабильно сокращаться. Из-за этого модель, которая раньше помогала сети развиваться, постепенно теряла эффективность.

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В 2026 году 1708 уже покинула столичные ТРЦ Lavina Mall и Retroville. Также компания объявила о намерении уйти из Respublika Park. Несмотря на договоренности о временном смягчении условий аренды, руководство решило полностью отказаться от присутствия в торговых центрах Киева. Единственным заведением сети в ТРЦ должна была остаться пиццерия в Cherry Mall в Вишневом. При этом актуальный статус всех точек после сентябрьского объявления требует подтверждения.

По словам Гнатюка, даже возможность работы торговых центров во время "желтого" уровня воздушной тревоги при наличии укрытия вряд ли позволит восстановить прежний трафик. Посетители стали значительно чувствительнее к рискам безопасности.

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Дополнительными проблемами для сети являются подорожание продуктов и перебои с поставками. По предварительным оценкам компании, в сентябре фудкост – расходы на продукты для приготовления блюд – мог вырасти на 1,5-1,8%.

Gastro Family закрыла два BPSH в центре Киева

Ресторанная группа Gastro Family прекратила работу двух заведений стритфуда BPSH в центре столицы. Речь идет о точках на улице Антоновича и Большой Васильковской.

Причиной стало сокращение числа посетителей, из-за чего оба заведения потеряли экономическую эффективность. Об этом владелица Gastro Family Елена Борисова рассказала в комментарии СМИ. По ее словам, значительная часть офисов рядом с заведениями прекратила работу. В частности, это касается точки на Антоновича, возле станции метро "Олимпийская", и заведения на Большой Васильковской, на площади Украинских Героев. Кроме того, существенно уменьшился поток студентов и прохожих.

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В результате гостей стало недостаточно для рентабельной работы ресторанов. В компании также ожидали, что зимой ситуация может ухудшиться. Обе локации открывали с расчетом на высокий пешеходный трафик, который является ключевым условием бизнес-модели BPSH. Заведение на площади Украинских Героев принадлежало непосредственно Gastro Family, а на Антоновича работало по франшизе. Совокупные инвестиции в открытие двух точек составили 200 тыс. евро.

По состоянию на 30 октября 2026 года в Киеве продолжал работать лишь один BPSH – на Подоле. Для сравнения, в ноябре 2022 года сеть насчитывала десять заведений в столице. В то же время Борисова сообщила, что накануне зимы Gastro Family не планирует закрывать другие заведения.

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Ранее, в течение зимы 2025–2026 годов, компания уже закрыла четыре заведения – два "Белый Налив" во Львове, одно в Луцке и "Канапка Бар" на Андреевском спуске в Киеве. Кроме того, осенью 2026 года рестораны Mushlya на Русановке и "Ватра" в центре столицы объявили о временном прекращении работы до весны 2027 года.

Gastro Family объединяет более 60 заведений разных форматов, среди которых "Остання Барикада", "Канапа", "Барсук", Mushlya, "Білий Налив" и BPSH. Компания также развивает франчайзинговое направление. Заявленный срок окупаемости франшизы BPSH составляет 24-30 месяцев, а рентабельность – 7-10% товарооборота.

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Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине до весны могут временно прекратить работу до 20% ресторанов из-за новых требований к укрытиям, которые вступят в силу для заведений с 4 декабря 2026 года. Ресторанам без надлежащим образом оборудованного безопасного пространства будет сложнее работать во время желтого уровня угрозы, а выполнение новых правил может потребовать значительных расходов на переоборудование помещений.