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"Сільпо" подсчитало миллиардные убытки из-за обстрелов РФ: сколько магазинов и складов пострадали

Дарина ГерцеваДарина Герцева
Time to read4 мин
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Иллюстрация - мужчина держит продуктовую корзину
Мужчина несет корзину с продуктами, супермаркет. Иллюстративное изображение. Источник: Getty Images

Сеть магазинов "Сільпо-Фуд" признала более 1,5 млрд грн убытков из-за российских атак за январь-сентябрь 2026 года, в частности списав 1,4 млрд грн оборотных и 53,4 млн грн необоротных активов. Россия повредила или уничтожила более 20 объектов Fozzy Group, а окончательная сумма потерь продуктовой сети может вырасти, поскольку компания продолжает инвентаризацию и восстановление магазинов.

Об этом свидетельствует промежуточная финансовая отчетность "Сільпо-Фуд", опубликованная в информационной системе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, пишут СМИ.

Сколько денег потеряло "Сільпо" из-за войны

За январь-сентябрь 2026 года ООО "Сільпо-Фуд" признало 1 млрд 532,7 млн грн убытков, связанных с повреждением и уничтожением магазинов и распределительных центров в результате российских атак. Основная часть потерь пришлась на оборотные активы.

За девять месяцев текущего года компания списала из-за последствий войны имущество этой категории на 1,4 млрд грн. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года объем таких списаний составлял всего 1 млн грн. Кроме того, в 2026 году сеть списала 53,4 млн грн внеоборотных активов из-за военных разрушений.

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Таким образом, финансовые последствия российских обстрелов для компании существенно усилились. В то же время указанные цифры не окончательные: "Сільпо-Фуд" продолжает оценивать масштабы повреждений, проводить инвентаризацию и определять полный объем материальных потерь.

Россия повредила более 20 объектов Fozzy Group

Разрушения затронули не только супермаркеты "Сільпо". По информации компании, с августа 2026 года российские войска повредили или уничтожили более 20 объектов Fozzy Group.

Среди них – распределительные центры, магазины и производственные мощности. Удары по логистической инфраструктуре создают дополнительные трудности для обеспечения торговой сети товарами, поскольку склады и распределительные комплексы являются важной частью цепочки поставок продуктов.

Масштабные атаки на логистическую инфраструктуру украинского бизнеса начались летом 2026 года. По подсчетам Forbes Ukraine по состоянию на 6 августа, с начала июля Россия уничтожила более 400 тыс. квадратных метров складов и логистических комплексов украинских компаний.

Среди пострадавших предприятий были Fozzy Group, Rozetka, "Эпицентр" и "Новая почта". Из-за повреждения складской инфраструктуры продуктовые сети столкнулись с проблемами поставок отдельных категорий товаров. В частности, после августовских атак в магазинах стало меньше овощей, молочной продукции, круп и импортных товаров.

Чтобы адаптироваться к новым условиям, торговые сети начали менять логистические процессы, переходить на прямые поставки от производителей и организовывать временные хабы. Также в августе "Сильпо", "Фора" и Novus предложили поставщикам разделять убытки от уничтожения товаров в результате российских атак. Речь шла о возможности покрытия производителями до 50% таких потерь.

Как компания фиксирует убытки и восстанавливает магазины

После повреждения или уничтожения имущества "Сильпо-Фуд" начало процедуру документирования последствий российских атак. Компания подала в правоохранительные органы заявления о совершении преступлений. Кроме того, представители сети зафиксировали состояние поврежденных объектов с помощью фото- и видеоматериалов, составили акты осмотра и организовали инвентаризацию.

Меры необходимы для установления размера причиненного ущерба и дальнейшего определения окончательной суммы убытков. Параллельно предприятие работает над восстановлением поврежденных магазинов. Однако этот процесс зависит от масштабов разрушений, состояния инфраструктуры и возможности безопасно проводить ремонтные работы.

В то же время компания продолжает оценивать последствия ударов по своим объектам. Поэтому финансовые показатели, приведенные в промежуточной отчетности, могут измениться после завершения инвентаризации и окончательного определения стоимости уничтоженного имущества.

Как российские атаки влияют на работу продуктовых сетей

Разрушение складской и торговой инфраструктуры создает для украинского ритейла не только прямые финансовые убытки, но и дополнительные операционные проблемы. Повреждение распределительных центров затрудняет доставку продукции в супермаркеты, а уничтожение товарных запасов заставляет компании искать альтернативные источники поставок. 

На фоне таких вызовов Fozzy Group пересматривает организацию работы. В частности, 28 августа 2026 года группа приостановила наем на часть офисных должностей. Также компания анонсировала сокращение штата с 1 ноября. В то же время это не означало полного прекращения набора сотрудников. По состоянию на 1 сентября у "Сільпо" и "Fozzy Group Логістика" было 1614 открытых вакансий в супермаркетах, логистических подразделениях и на производствах.

ООО "Сільпо-Фуд" развивает одноименную сеть супермаркетов с 2016 года и входит в Fozzy Group. Группу контролируют Владимир Костельман, Олег Сотников, Роман Чигир и другие владельцы. По состоянию на сентябрь 2026 года сеть "Сільпо" насчитывала более 309 супермаркетов в 78 городах Украины. Кроме того, компания развивает четыре деликатес-маркета Le Silpo, расположенные в Киеве, Днепре, Харькове и Одессе.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Россия полностью уничтожила более 10 торговых центров "Эпицентра", а прямой ущерб компании уже превысил 1 млрд долларов и продолжает расти. Несмотря на потерю более 400 тысяч квадратных метров складов украинского бизнеса, компании перестраивают логистику, чтобы не допустить массового дефицита товаров и резкого скачка цен.

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