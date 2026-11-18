В Украине предлагают пересмотреть наказание для бизнеса за технические ошибки в чеках. На нарушителей хотят накладывать штрафы соразмерные характеру нарушения, а не фиксированные суммы, которые сейчас составляют 100% или 150% стоимости проданного товара.

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Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев ("Слуга народа"). Он назвал "драконовские штрафы за типичные ошибки в чеках" одной из самых болезненных проблем бизнеса при использовании РРО.

Согласно законодательству Украины, за ошибки в обязательных реквизитах товарного чека предусмотрены строгие штрафы:

100% стоимости проданного товара – за первое нарушение;

150% – за повторное.

Наказание применяют, даже если такие ошибки не препятствуют идентификации расчетной операции, а вся выручка надлежащим образом проведена через РРО.

"Согласен с бизнесом: ответственность должна быть соразмерна характеру нарушения, а не превращаться в наказание за технические ошибки", – говорит Гетманцев.

На этом фоне он предложил поправки к законопроекту №16036, которые установят предельный размер финансовых санкций за такие нарушения – не более одной минимальной заработной платы за все однотипные нарушения, выявленные в ходе проверки, при условии, что допущенные в чеках ошибки не препятствуют идентификации продавца, товара, суммы операции, расчетная операция проведена через РРО/ПРРО на полную сумму и соответствующая информация передана Государственной налоговой службе.

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"Это позволит защитить добросовестный бизнес от непропорциональных штрафов, уменьшить пространство для возможных злоупотреблений во время проверок и сохранить ответственность за действительно существенные нарушения", – объяснил нардеп.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине усиливают борьбу со схемами, с помощью которых крупные торговые сети распределяют обороты между сотнями ФЛП, чтобы уменьшить налоговую нагрузку. Только за девять месяцев 2026 года финмониторинг передал правоохранителям более сотни материалов на сумму свыше 15 млрд грн. Обычным предпринимателям не запрещают работать на упрощенной системе, однако компаниям, которые используют ФЛП для сокрытия реальных масштабов бизнеса, грозят усиленный контроль, налоговые последствия и проверки правоохранителей.

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