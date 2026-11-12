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Шпионский скандал обрушил фондовый рынок США: одна измена "уничтожило" $700 млрд

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
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Фондовый рынок США продолжает падать
Фондовый рынок США продолжает падать. Источник: Freepik

Фондовый рынок США продолжает падать на фоне скандала вокруг сооснователя и генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга и за последние дни потерял более $700 млрд. Несмотря на то, что он подал в отставку, котировки акций его компании на премаркете упали на 14% и потянули за собой всю индустрию хай-тек.

Об этом сообщают Axios, Bloomberg, а также свидетельствуют данные торгов. На премаркете 12 ноября падение акций Nvidia превышало 11,5%, а позже обвал усилился и достиг 14,09%.

Чуть больше месяца назад акции Nvidia достигли исторического максимума в $239,24, а ее рыночная капитализация – $5,78 трлн. С тех пор компания потеряла примерно $2 трлн своей рыночной стоимости. Несмотря на это, с момента выхода на биржу (IPO) ценные бумаги Nvidia уже принесли инвесторам колоссальную доходность в 760 000%. Но даже несмотря на это, на Уолл-стрит осторожно относятся к перспективам компании.

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Обвал фондового рынка США

Обвал фондового рынка США. Источник: TradingView

Влияние на рынок

Как вторая по величине публичная компания США по рыночной капитализации, Nvidia имеет чрезвычайно большой вес в индексах S&P 500 и Nasdaq 100, которые служат основными ориентирами для портфелей институциональных и розничных инвесторов по всему миру. Негативная динамика охватила весь технологический сектор и экосистему искусственного интеллекта – от облачных провайдеров до производителей компонентов и подрядчиков по строительству дата-центров:

  • SanDisk – 10,22%;
  • Dell Technologies – 7,78%;
  • Seagate – 5,64%;
  • Micron – 4,91%;
  • Intel – 4,13%;
  • Super Micro Computer – более 4%;
  • Oracle – 3,12%;
  • Applied Materials – 3,11%;
  • Eaton – 2,89%;
  • KLA Corporation – 2,59%;
  • Lam Research – 2,44%;
  • GE Vernova – 2,26%;
  • Quanta Services – 2,12%;
  • Arista Networks – 1,56%;
  • Cisco – 1,17%;
  • Palantir – 1,07%;
  • Meta Platforms – 0,75%.

Сейчас инвесторы анализируют, как уход Хуанга повлияет на дальнейшие перспективы бума ИИ, и прогнозируют, воспользуются ли этим ее конкуренты, такие как AMD и Broadcom.

Что предшествовало

В начале ноября 2026 года в СМИ появилась информация о его романе с Элис Хуанг – бывшей руководительницей сингапурской компании Megaspeed (которая закупала чипы Nvidia). Ситуацию осложнило то, что американские спецслужбы подозревают ее в связях с китайской разведкой. В Пекине обвинения в шпионаже отвергают.

8 ноября Хуанг публично признал супружескую измену. Но позже появились сообщения еще об одной связи – с вице-президентом Nvidia по вопросам здравоохранения Кимберли Пауэлл.

На этом фоне рыночная капитализация Nvidia резко упала, а акционеры подали коллективный иск в суд. Совет директоров инициировал расследование. Хуанг немедленно ушел в отставку, а временным генеральным директором назначена финансовый директор Колетт Кресс, председателем совета директоров стал Харви Джонс.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в августе серия ударов, нанесенных Силами обороны Украины по логистической инфраструктуре маркетплейса Ozon, обвалила индекс Мосбиржи. Во многих случаях падение со временем даже существенно превысило прогнозы.

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