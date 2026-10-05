Сайт АТБ взломан: компанию шантажируют данными клиентов и требуют 18 млн грн

5 октября на сайте АТБ появилось сообщение злоумышленников, которые заявляют о якобы похищении данных 7,9 млн клиентов и других внутренних данных и требуют 400 тыс. долларов — около 18 млн гривен — в криптовалюте. На момент публикации АТБ официально не подтверждала ни заявленный масштаб утечки, ни достоверность обнародованных хакерами цифр, поэтому они остаются непроверенными. Однако злоумышленники дали сети два часа.

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Об этом OBOZ.UA стало известно с официального сайта супермаркета. На странице atbmarket.com пользователи пока видят черный экран с надписью "АТБ – ваши данные у нас", таймером обратного отсчета и перечнем информации, которую неизвестные якобы получили.

Злоумышленники утверждают, что речь идет о данных 7,9 млн клиентов, среди которых якобы есть телефонные номера, электронные адреса, имена, адреса и хэши паролей. Кроме того, в сообщении заявлено о доступе к:

данных якобы 127 265 сотрудников, в том числе паспортной информации;

истории 11,48 млн заказов;

информации о более чем 50,3 тыс. поставщиков;

68 тыс. учетных записей AD;

базы данных;

исходного кода GitLab — злоумышленники заявляют о 524 репозиториях.

За неразглашение якобы полученной информации неизвестные требуют 400 тыс. долларов. В пересчете это около 18 млн грн. Требование предусматривает оплату в криптовалюте — на странице указаны реквизиты для переводов в USDT в сети TRC-20 и Bitcoin.

Также на странице был установлен таймер. Злоумышленники угрожают, что в случае неуплаты выкупа информация якобы будет выложена в открытый доступ.