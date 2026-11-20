Несмотря на обещания президента США Дональда Трампа поставить на американский рынок до 300 тысяч тонн дизельного топлива из России, ни один танкер не достиг американских берегов. Два из четырех судов уже прибыли в Бразилию.

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Об этом сообщает The Maritime Executive. Всего в Greenpeace отслеживали до 11 танкеров, которые потенциально могли везти обещанное топливо в США, однако часть из них оказалась пустой, а другие пошли альтернативными маршрутами:

Leruo (флаг Сьерра-Леоне) – танкер с примерно 40 тыс. тонн дизтоплива, загруженный в российском Приморске, прибыл на якорную стоянку Итакоатиара в Бразилии и отправился дальше вдоль Амазонки к Манаусу. Судно находится под санкциями ЕС (с июля 2025 года) и Великобритании.

(флаг Сьерра-Леоне) – танкер с примерно 40 тыс. тонн дизтоплива, загруженный в российском Приморске, и отправился дальше вдоль Амазонки к Манаусу. Судно находится под санкциями ЕС (с июля 2025 года) и Великобритании. Primorye (флаг РФ) – следует за первым судном с аналогичным грузом и уже достиг бразильской стоянки Итакоатиара.

(флаг РФ) – с аналогичным грузом и уже достиг бразильской стоянки Итакоатиара. Beast (под флагом Сьерра-Леоне) – третий танкер с дизельным топливом движется вдоль побережья Южной Америки , указав в системе AIS пункт назначения "Бразилия, для заказов".

(под флагом Сьерра-Леоне) – третий танкер с дизельным топливом , указав в системе AIS пункт назначения "Бразилия, для заказов". Talisman (под флагом РФ) – еще одно судно, которому приписывали рейс в США, вместо этого было зафиксировано у берегов Египта в Средиземном море.

Почему топливо не приняли в США

Хотя Белый дом ранее выдал формальное разрешение на поставки для компенсации дефицита топлива из Персидского залива, инициатива столкнулась с жестким политическим и юридическим сопротивлением внутри страны. Члены Конгресса США выступили с протестами, указывая на правовые риски из-за действующих международных санкций против задействованных судов.

Кроме того, губернатор Нью-Джерси Мики Шеррилл официально предупредила операторов терминалов и топливные компании о недопустимости приема российского груза. Даже несмотря на правительственные разрешения, американский бизнес не решился работать с подсанкционным топливом из-за угрозы юридических последствий и высоких репутационных потерь.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам в России вызвали в стране-агрессоре самый тяжелый топливный кризис со времен распада Советского Союза – производство бензина упало практически вдвое. Чтобы стабилизировать ситуацию, Кремлю пришлось ввести чрезвычайные меры и увеличить импорт до максимума.