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Россия уничтожила крупный дата-центр в Киеве: что будет со связью и интернетом

Дарина ГерцеваДарина Герцева
Time to read1 мин
icon 4,3 т.
Россия уничтожила крупный дата-центр в Киеве. Иллюстративное фото.
Россия уничтожила крупный дата-центр в Киеве. Иллюстративное фото. Источник: ГСЧС

В Киеве в результате ночного баллистического удара со стороны России был полностью уничтожен датацентр компании "Датагруп", оборудование и инфраструктура которого не подлежат восстановлению, однако сотрудники не пострадали. Компания, обеспечивающая связь абонентов в более чем 90 населенных пунктах Украины, продолжает предоставлять услуги с резервных площадок, а о масштабных отключениях интернета пока не сообщала.

Об этом говорится в официальном сообщении компании. По информации оператора, в результате баллистической атаки было уничтожено критически важное телекоммуникационное оборудование и инфраструктура киевского дата-центра.

В компании подчеркнули, что повреждения носят необратимый характер, поэтому восстановить работу объекта уже не удастся. В то же время самое главное — в результате атаки никто из сотрудников не пострадал.

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"В результате ночной баллистической атаки полностью выведены из строя оборудование и инфраструктура датацентра "Датагруп". К сожалению, его восстановление и дальнейшая работа невозможны. Наши сотрудники не пострадали. Продолжаем предоставлять услуги клиентам с резервных площадок", — сообщили в компании.

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