Россия нашла новую уязвимость украинской энергетики: почему электроэнергии с АЭС не хватает

Россия атакует ключевые подстанции 750 и 330 кВ, через которые электроэнергия с Ровенской и Хмельницкой АЭС передается в Киев, центральные и восточные области, из-за чего атомные электростанции вынуждены ограничивать генерацию. После ударов 3 ноября также повреждены тепловая генерация, трансформаторы, выключатели и релейное оборудование, а быстрое восстановление магистральных подстанций затрудняют повторные обстрелы и воздушные тревоги.

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Об этом рассказал член Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ Сергей Нагорняк в комментарии Киев24. По его словам, российская армия хорошо понимает особенности украинской энергосистемы и ее уязвимые места.

Враг целенаправленно атакует оборудование, от которого зависит передача электроэнергии между основными генерирующими мощностями и регионами потребления. В частности, по его словам, Россия намеренно наносит удары по реле, которые нужно было закопать под землю. На данный момент из 84 реле закопаны только 3.

" Сейчас 84 подстанции, на каждой по 2 трансформатора. Все они должны быть защищены, но лишь треть из них находится в железобетонных саркофагах. Враг не наносит удары по саркофагам, он целится в незащищенные трансформаторы", – отметил эксперт.

Почему Россия атакует подстанции 750 и 330 кВ

Ключевая проблема заключается в том, что атомные электростанции могут производить значительные объемы электроэнергии, однако для ее доставки потребителям необходима исправная магистральная инфраструктура. Подстанции напряжением 750 и 330 кВ являются важными элементами украинской энергосистемы.

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Они обеспечивают передачу электрической энергии от крупных генерирующих объектов к региональным сетям. В частности, через соответствующие подстанции электроэнергия с Ровненской и Хмельницкой АЭС поступает в Киев, Киевскую агломерацию, центральные и восточные области. По словам Нагорняка, именно по таким объектам НЭК "Укрэнерго" российские войска наносили удары во время последних атак.

"Враг прекрасно понимает нашу энергосистему и понимает, насколько мы готовы в реальности и насколько мы готовы на бумаге", – отметил депутат. Он подчеркнул, что российские военные атакуют незащищенное оборудование на магистральных подстанциях, в частности трансформаторы. Повреждение таких элементов напрямую влияет на возможности передачи электроэнергии.

Главные истории дня

Подстанции, обеспечивающие передачу электроэнергии от атомных электростанций, имеют особое значение для стабильности энергосистемы. Если их пропускная способность снижается, даже наличие достаточной генерации не гарантирует, что выработанную электроэнергию можно будет доставить потребителям в необходимом объеме.

Почему приходится ограничивать работу атомных электростанций

Повреждения магистральных подстанций создают ситуацию, при которой энергосистема не может принять весь объем электроэнергии, который потенциально способны вырабатывать атомные электростанции. Как объяснил Нагорняк, диспетчер НЭК "Укрэнерго" оценивает возможности сети передавать электроэнергию. Если из-за повреждения оборудования пропускная способность снижается, диспетчер дает соответствующие команды диспетчерам атомных электростанций о сокращении производства.

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Отмечается, что это необходимо для того, чтобы избежать нарушения балансов в энергосистеме. "Диспетчер "Укрэнерго", понимая, сколько электроэнергии способна передать его сеть, дает команду диспетчеру атомных электростанций, что они должны снизить выработку электроэнергии", – объяснил Нагорняк.

По его словам, именно из-за повреждения подстанций пришлось ограничивать генерацию на Ровенской и Хмельницкой АЭС. Таким образом, проблема заключается не только в объемах производства электроэнергии, но и в технической возможности передавать ее по магистральным сетям. Если инфраструктура повреждена, энергосистема не может полноценно использовать имеющиеся генерирующие мощности.

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Почему поврежденные подстанции нельзя быстро восстановить

По словам Нагорняка, ситуация после российских атак остается сложной, поскольку полноценное восстановление работы ключевых подстанций требует времени. Одной из главных преград является постоянная угроза повторных ударов. Из-за воздушных тревог электромонтеры не всегда могут оперативно попасть на поврежденные объекты, осмотреть оборудование и определить необходимый объем ремонтных работ.

"Быстро восстановить работу, полноценную работу этих подстанций невозможно", – подчеркнул депутат. Он отметил, что энергетики даже не всегда имеют возможность физически осмотреть места попаданий, установить характер повреждений и определить, какие именно работы необходимо выполнить для восстановления оборудования.

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Помимо непосредственного ремонта, важным фактором является доступность необходимых технических компонентов. Магистральные подстанции содержат сложное электротехническое оборудование, замена которого может потребовать значительных ресурсов и времени. Поэтому даже после прекращения атак восстановление полноценной пропускной способности энергосистемы не обязательно происходит мгновенно.

Россия атаковала не только подстанции, но и тепловую генерацию

Во время массированной атаки 3 ноября 2026 года российские войска наносили удары не только по магистральной инфраструктуре передачи электроэнергии, но и по объектам генерации. По словам Нагорняка, под удар попала тепловая генерация, в частности балансирующие мощности, которые помогают поддерживать стабильную работу энергосистемы.

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Балансирующая генерация имеет важное значение, поскольку позволяет оперативно компенсировать изменения в производстве и потреблении электроэнергии. Ее повреждение дополнительно осложняет поддержание необходимого баланса в энергосети.

Кроме того, российские войска активно атаковали подстанции с помощью ударных беспилотников типа "Шахед". Среди оборудования, получившего повреждения, депутат назвал:

силовые трансформаторы;

выключатели тока;

релейное оборудование;

элементы магистральных подстанций.

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Особую опасность представляют удары по релейному оборудованию, которое отвечает за контроль, защиту и автоматическое реагирование на аварийные ситуации в электрических сетях. Повреждение таких систем может осложнить не только передачу электроэнергии, но и безопасное функционирование самой энергосистемы.

Почему подготовка к атакам должна была быть масштабнее

Нагорняк также обратил внимание на то, что российские удары по энергетической инфраструктуре повторяются уже не первый год. По его словам, Украина должна была учитывать возможность того, что противник сосредоточится на незащищенных трансформаторах и ключевых узлах передачи электроэнергии.

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"Сегодня у нас не 22-й год, не 23-й, а уже конец 26-го года", – отметил депутат. Его комментарий касается необходимости заблаговременной подготовки энергетической инфраструктуры к систематическим атакам. Ведь российские войска уже неоднократно наносили удары по энергетическим объектам, а характер атак свидетельствует о понимании их значения для функционирования украинской энергосистемы.

Защита трансформаторов, подстанций и других критически важных элементов магистральных сетей имеет большое значение для уменьшения последствий обстрелов. В то же время восстановление поврежденных объектов требует не только ремонтных работ, но и возможности безопасно проводить их в условиях постоянной угрозы.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Киеве до сих пор не работают на производство электроэнергии три крупные теплоэлектроцентрали – ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые получили повреждения во время российской атаки 7 января 2026 года. Из-за этого у столицы ограничены возможности собственной генерации, а быстро стабилизировать электроснабжение не удастся.