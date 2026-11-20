Россия нанесла очередной удар по критической инфраструктуре Украины – в "Укрзалізниці" его назвали уже одним из самых массированных за все время большой войны. В результате ряд поездов (в том числе и международного сообщения) задерживается, а Киев – Днепр и Хелм – Днепр – более чем на 10 часов.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці" (УЗ). "Очень сложная ночь для наших мониторинговых групп и всех железнодорожников, которые сейчас на смене", – признались в компании.

В результате атак была повреждена железнодорожная инфраструктура – специалисты уже работают над ее восстановлением. В частности, мэр Львова Андрей Садовый опубликовал последствия попадания в билетный терминал на железнодорожной станции "Скнилов":

В связи с этим железнодорожники соблюдают все меры безопасности: при угрозе для пассажиров и работников проводится эвакуация.

Какие поезда задерживаются больше всего

В общей сложности ракетно-дроновые обстрелы и угрозы новых ударов нарушили расписание движения более 100 железнодорожных рейсов. Список всех задержек указан на сайте УЗ, а больше всего задерживаются такие поезда:

037/038 Киев-Пассажирский – Днепр-Главный – прибытие в 17:18 (+10:30);

– прибытие в 17:18 (+10:30); 119/120 Хелм – Днепр-Главный – прибытие в 17:14 (+10:26);

– прибытие в 17:14 (+10:26); 073/074 Днепр-Главный – Перемышль – прибытие в 00:13 (+9:09);

– прибытие в 00:13 (+9:09); 003/004 Днепр-Главный – Ужгород – прибытие в 02:09 (+9:09);

– прибытие в 02:09 (+9:09); 037/038 Днепр-Главный – Киев-Пассажирский – прибытие в 14:36 (+8:12);

– прибытие в 14:36 (+8:12); 119/120 Днепр-Главный – Хелм – прибытие в 03:04 (+8:12);

– прибытие в 03:04 (+8:12); 253/254 Кривой Рог-Главный – Одесса-Главная – прибытие в 17:59 (+7:29);

– прибытие в 17:59 (+7:29); 053/054 Днепр-Главный – Одесса-Главная – прибытие в 17:59 (+7:29);

– прибытие в 17:59 (+7:29); 109/110 Николаев-Пассажирский – Львов – прибытие в 19:18 (+7:00);

– прибытие в 19:18 (+7:00); 073/074 Перемышль – Днепр-Главный – прибытие в 14:41 (+6:41).

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Ситуация в Киеве и столичном регионе

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Как уже сообщал OBOZ.UA, 17 ноября Россия атаковала дроном Мукачево, что в Закарпатье. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр отметил, что российский беспилотник упал неподалеку от железнодорожного вокзала.

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