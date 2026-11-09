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Россия нанесла новый удар по Трипольской ТЭС: энергетики заявили о серьезных последствиях. Фото

Ксения КапустинскаяКсения Капустинская
Time to read2 мин
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Последствия российского удара по Трипольской ТЭС
Последствия российского удара по Трипольской ТЭС. Источник: facebook.com/PATCentrenergo

Российские войска снова атаковали Трипольскую теплоэлектростанцию (ТЭС) в Киевской области. Энергетики назвали последствия обстрела чрезвычайно серьезными, но о точном масштабе повреждений пока не сообщают. Чтобы оценить ущерб и определить объем восстановительных работ, специалистам необходимо обследовать поврежденное оборудование и инфраструктуру.

Об этом сообщило ПАО "Центрэнерго". По данным компании, с конца сентября Россия значительно чаще атакует Трипольскую ТЭС и изменила тактику обстрелов. По энергетическому объекту применяют, в частности, баллистические ракеты и реактивные ударные беспилотники.

Публикация Центрэнерго об атаке на Трипольскую ТЭС

Публикация Центрэнерго об атаке на Трипольскую ТЭС. Источник: facebook.com/PATCentrenergo (скриншот)

Генеральный директор "Центренерго" Сергей Исаченко отметил, что на станции обустроили защитные сооружения. Однако характер российских атак создает дополнительные угрозы для оборудования.

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Пожар в результате удара РФ по Трипольской ТЭС

Пожар в результате удара РФ по Трипольской ТЭС. Источник: facebook.com/PATCentrenergo

"В течение короткого времени противник может применять против одного объекта различные виды вооружения, в частности баллистические ракеты и реактивные дроны. Это создает новые вызовы для защиты энергетической инфраструктуры", – заявил он.

Трипольская ТЭС – один из ключевых энергетических объектов Киевского региона. Ее состояние влияет на стабильность энергоснабжения, особенно во время регулярных российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Трипольская ТЭС страдает от российских атак

Трипольская ТЭС страдает от российских атак. Источник: facebook.com/PATCentrenergo

В компании говорят, что о конкретных масштабах разрушений пока говорить рано. Сначала специалисты должны детально обследовать оборудование и инфраструктуру. После этого станет понятно, какие повреждения получила станция, сколько средств понадобится на восстановление и какие работы придется выполнить.

Россия неоднократно атаковала Трипольскую ТЭС: что известно о предыдущих ударах

Нынешний обстрел – не первый масштабный удар по станции. Российские войска неоднократно атаковали ее после начала полномасштабного вторжения, а последствия отдельных ударов фактически перечеркивали длительные восстановительные работы.

РФ регулярно наносит удары по Трипольской ТЭС

РФ регулярно наносит удары по Трипольской ТЭС. Источник: facebook.com/PATCentrenergo

  • 11 апреля 2024 года во время массированной ракетной атаки Трипольскую ТЭС полностью разрушили. На станции возник масштабный пожар в турбинном цехе. Тогда "Центренерго" сообщило о потере 100% собственной генерации. Все работники, находившиеся на смене во время обстрела, выжили.
  • 8 сентября 2025 года станция вновь подверглась массированной атаке ударными беспилотниками. Народный депутат и член парламентского комитета по вопросам энергетики Сергей Нагорняк сообщил, что по Трипольской ТЭС зафиксировали 19 попаданий "Шахедов". По его словам, удар фактически свел на нет восстановительные работы, которые продолжались в течение предыдущего года.
  • В ночь на 8 ноября 2025 года Россия нанесла новый массированный удар по тепловым электростанциям "Центрэнерго". В компании назвали его самым масштабным с начала полномасштабной войны. После атаки все ТЭС компании, в том числе Трипольская, прекратили производство электроэнергии. В "Центрэнерго" заявили, что потеряли генерацию, которую восстанавливали после предыдущих разрушений.
  • 30 сентября 2026 года в результате очередной российской атаки было повреждено генерирующее оборудование Трипольской ТЭС. Тогда генеральный директор Исаченко сообщил, что специалисты должны оценить состояние оборудования и определить необходимый объем ремонтных работ. Другие подробности из соображений безопасности также не раскрывали.
Российские атаки перечеркивают восстановительные работы

Российские атаки перечеркивают восстановительные работы. Источник: facebook.com/PATCentrenergo

Как сообщал OBOZ.UA, одновременно Трипольская ТЭС оказалась в эпицентре топливного скандала. Правоохранители расследуют поставки некачественного угля и многомиллионные предоплаты фирмам без собственных мощностей.

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Российские обстрелыУкраинаТЭС и ТЭЦ"Центрэнерго"ЭнергетикаТрипольская ТЭС
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