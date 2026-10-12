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Россия, вероятно, нанесла удар по заводу Roshen в Виннице: что известно о последствиях

Дарина ГерцеваДарина Герцева
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Покупателей предупредили о возможных перебоях. Иллюстративное фото.
Покупателей предупредили о возможных перебоях. Иллюстративное фото. Источник: Ассоциация ритейлеров Украины

12 октября российские войска атаковали Винницу и поразили объект гражданской инфраструктуры, что подтвердила областная военная администрация, тогда как последствия удара пока устанавливаются соответствующими службами. В местных Telegram-каналах сообщают о пожаре и вероятном поражении завода Roshen, однако официального подтверждения этой информации от компании пока нет.

О попадании в гражданский объект сообщила глава Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная. По её словам, на место происшествия выехали соответствующие службы, которые устанавливают последствия российской атаки.

Россия атаковала Винницу

Россия атаковала Винницу. Источник: местные СМИ

В то же время местные информационные каналы начали распространять сообщения о возможном поражении предприятия Roshen. Однако эту информацию пока не подтвердили ни представители областной власти, ни сама компания.

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Что известно о российской атаке на Винницу 12 октября

Днем 12 октября в Винницкой области объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских воздушных атак. По информации"Суспильного", сигнал воздушной тревоги в регионе прозвучал в 14:46. Уже в 15:36 Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили о движении реактивного беспилотного летательного аппарата в направлении Винницы с севера.

Впоследствии стало известно о попадании в объект гражданской инфраструктуры на территории города. Заболотная сообщила , что на место происшествия выехали соответствующие службы, а информацию о последствиях атаки уточняют. Однако точное название предприятия или учреждения, подвергшегося удару, в обнародованном сообщении не указано.

После сообщения областной военной администрации в местных Telegram-каналах начала распространяться информация о вероятном ударе по предприятию кондитерской корпорации Roshen. По сообщениям пабликов, именно завод компании мог оказаться под российской атакой.

Также в социальных сетях пишут о пожаре, который якобы возник в месте попадания. Однако пока эти сообщения остаются неподтвержденными.

Кондитерская корпорация Roshen имеет производственные предприятия в Виннице. В частности, в городе работает Винницкий молочный завод Roshen, который специализируется на переработке молока и производстве молочной продукции.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в течение последнего месяца Россия активизировала удары по фармацевтической инфраструктуре Украины, в частности по складам, производственным мощностям и местам хранения важных лекарств. Такие атаки затрудняют доступ украинцев к необходимым препаратам и лечению, особенно в моменты, когда они больше всего в этом нуждаются.

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