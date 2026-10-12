Россия, вероятно, нанесла удар по заводу Roshen в Виннице: что известно о последствиях

12 октября российские войска атаковали Винницу и поразили объект гражданской инфраструктуры, что подтвердила областная военная администрация, тогда как последствия удара пока устанавливаются соответствующими службами. В местных Telegram-каналах сообщают о пожаре и вероятном поражении завода Roshen, однако официального подтверждения этой информации от компании пока нет.

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О попадании в гражданский объект сообщила глава Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная. По её словам, на место происшествия выехали соответствующие службы, которые устанавливают последствия российской атаки.

В то же время местные информационные каналы начали распространять сообщения о возможном поражении предприятия Roshen. Однако эту информацию пока не подтвердили ни представители областной власти, ни сама компания.

Что известно о российской атаке на Винницу 12 октября

Днем 12 октября в Винницкой области объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских воздушных атак. По информации"Суспильного", сигнал воздушной тревоги в регионе прозвучал в 14:46. Уже в 15:36 Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили о движении реактивного беспилотного летательного аппарата в направлении Винницы с севера.

Впоследствии стало известно о попадании в объект гражданской инфраструктуры на территории города. Заболотная сообщила , что на место происшествия выехали соответствующие службы, а информацию о последствиях атаки уточняют. Однако точное название предприятия или учреждения, подвергшегося удару, в обнародованном сообщении не указано.

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После сообщения областной военной администрации в местных Telegram-каналах начала распространяться информация о вероятном ударе по предприятию кондитерской корпорации Roshen. По сообщениям пабликов, именно завод компании мог оказаться под российской атакой.

Также в социальных сетях пишут о пожаре, который якобы возник в месте попадания. Однако пока эти сообщения остаются неподтвержденными.

Кондитерская корпорация Roshen имеет производственные предприятия в Виннице. В частности, в городе работает Винницкий молочный завод Roshen, который специализируется на переработке молока и производстве молочной продукции.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в течение последнего месяца Россия активизировала удары по фармацевтической инфраструктуре Украины, в частности по складам, производственным мощностям и местам хранения важных лекарств. Такие атаки затрудняют доступ украинцев к необходимым препаратам и лечению, особенно в моменты, когда они больше всего в этом нуждаются.