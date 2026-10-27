Россия вылетела из угольной элиты: кто вытеснил страну из тройки крупнейших экспортеров

Россия выбыла из тройки крупнейших мировых экспортеров энергетического угля, опустившись с третьего на четвертое место. За этот период ее экспорт сократился на 18,6% – до 42,5 млн тонн, тогда как Южно-Африканская Республика увеличила поставки до 52,1 млн тонн и опередила РФ в рейтинге. Больше всего российские поставки упали в Турцию и Китай, а увеличение продаж в Индию не смогло компенсировать потери на этих рынках. Большинство предприятий работают с убытками, часть шахт и разрезов простаивает, а количество работников сокращается.

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Об этом сообщает The Insider со ссылкой на данные аналитической компании BigMint. За первые девять месяцев 2026 года Россия экспортировала 42,5 млн тонн энергетического угля.

Отмечается, что это почти на 9,7 млн тонн меньше, чем за аналогичный период 2025 года. В процентном выражении сокращение составило 18,6% – самое большое среди ведущих мировых поставщиков этого вида топлива.

В результате Россия потеряла третью строчку в рейтинге экспортеров. Ее опередила Южно-Африканская Республика, которая за тот же период увеличила поставки на 8% – до 52,1 млн тонн. Первые две позиции в мировом рейтинге остались за Индонезией и Австралией.

Индонезийские компании экспортировали 240,3 млн тонн угля, хотя их поставки сократились на 10%. Австралия, напротив, нарастила отгрузки на 2% – до 151,2 млн тонн. Еще одним заметным участником рынка стала Монголия. За девять месяцев ее экспорт увеличился на 73% – до 24 млн тонн. Такой рост усиливает конкуренцию для российских поставщиков, особенно на азиатских рынках.

Почему сократился российский экспорт

По данным BigMint, общий объем мировой торговли энергетическим углем в январе–сентябре 2026 года уменьшился на 3,2% – до 602,5 млн тонн. В натуральном выражении это примерно на 19,9 млн тонн меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

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В то же время российские поставки сократились значительно сильнее, чем мировой рынок в целом. На падение экспорта из РФ пришлось около 49% общего сокращения международной торговли этим видом топлива.

Из-за этого уменьшилась и доля России в мировых поставках: с 8,4% по итогам соответствующего периода 2025 года до 7,1% в январе-сентябре 2026-го. Одной из главных причин стали проблемы со сбытом на ключевых направлениях. Российские экспортеры столкнулись со снижением закупок в Китае и Турции, которые относятся к важным покупателям российского угля.

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Дополнительное давление создают расходы на транспортировку. Удорожание железнодорожных перевозок, морского фрахта и страхования судов увеличивает себестоимость экспорта. В таких условиях российским компаниям сложнее конкурировать с поставщиками из других стран, особенно если покупатели могут выбирать между несколькими источниками сырья.

Китай и Турция сократили закупки российского угля

Больше всего российские поставщики потеряли на двух важных для них рынках – турецком и китайском. Поставки в Турцию за девять месяцев 2026 года сократились на 32% – до 15,7 млн тонн. Одним из факторов стало сокращение потребления угля на турецких электростанциях. При более слабом спросе импортерам требуется меньше топлива, а конкуренция между поставщиками усиливается.

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Еще одним проблемным направлением стал Китай. Российский экспорт в эту страну упал на 26% – до 15,1 млн тонн. Среди причин называют избыточные запасы угля на китайских складах. Когда у покупателей уже достаточно топлива, потребность в новых закупках снижается. Отмечается, что это ограничивает возможности импортеров заключать новые контракты или увеличивать объемы поставок.

В то же время российские компании вынуждены конкурировать с другими экспортерами, в частности с Монголией, которая существенно нарастила отгрузки. Увеличение монгольских поставок создает дополнительные альтернативы для китайских покупателей.

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Для России такая ситуация особенно неблагоприятна, поскольку сокращение закупок сразу на двух крупных рынках сложно компенсировать за счет других направлений. Даже значительные скидки не гарантируют сохранения прежних объемов продаж, если спрос в целом ослабевает, а логистические расходы растут.

Индия стала исключением среди основных направлений экспорта

На фоне сокращения поставок в Китай и Турцию единственным направлением, где России удалось существенно увеличить продажи, стала Индия. По данным BigMint, в январе-сентябре 2026 года российский экспорт энергетического угля в эту страну вырос на 63% – до 9,6 млн тонн. Объем уже превысил суммарные поставки за весь 2025 год.

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Рост индийских закупок связывают с существенными скидками, которые российские поставщики предлагают покупателям. С помощью более низких цен компании пытаются сохранить конкурентоспособность и перенаправлять продукцию на рынки, где сохраняется спрос.

Однако увеличение продаж в Индию не смогло компенсировать потери в Китае и Турции. Общий экспорт России за девять месяцев все равно продемонстрировал значительное падение.

Кроме того, дальнейший рост транспортных расходов может ограничить возможности российских компаний предлагать привлекательные цены. Если расходы на железнодорожные и морские перевозки, а также страхование продолжат расти, экспортерам придется либо сокращать собственную маржу, либо повышать цены для покупателей.

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Российская угольная отрасль оказалась под финансовым давлением

Проблемы с экспортом отражаются не только на позициях России в мировом рейтинге, но и на финансовом состоянии ее угольной промышленности. По официальным данным Росстата, совокупный убыток российских угледобывающих компаний за январь–июль 2026 года составил 178,2 млрд рублей. Убыточными были 64,5% предприятий отрасли.

Показатели свидетельствуют о масштабных финансовых трудностях, с которыми столкнулись производители. Среди проблем – сокращение доступного рынка сбыта, высокая стоимость логистики и необходимость конкурировать за покупателей с помощью ценовых скидок.

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Сложная ситуация наблюдается и в Кузбассе – крупнейшем угольном регионе России. По состоянию на август 2026 года там простаивали 20 из 93 шахт и угольных разрезов. Одновременно сокращается занятость в отрасли. За год количество работников российской угольной промышленности уменьшилось со 103 тыс. до 97,3 тыс. человек.

Такие изменения свидетельствуют о том, что проблемы выходят за пределы внешней торговли и влияют на работу предприятий и занятость в регионах, зависящих от добычи угля. По оценкам Министерства энергетики РФ, по итогам 2026 года убытки угольной отрасли могут составить 300-310 млрд рублей.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в десятках городов РФ отопительный сезон начался лишь на бумаге, поскольку батареи остаются холодными, а износ коммунальных сетей в некоторых регионах уже достигает 70-80%. При этом за холод россиянам придется платить дороже – с 1 октября тарифы на ЖКУ в стране повысили в среднем на 15%.