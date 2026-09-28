Россия во время массированного обстрела 28 сентября уже в третий раз ударила по фармацевтическому заводу "Дарница" в Киеве. Погибших нет, детали относительно разрушений не сообщаются.

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Об этом сообщила пресс-служба компании. "К сожалению, у нас очередная порция печальных новостей – нас снова атаковали. Однако главное – все наши коллеги живы", – говорится в сообщении.

Также заявление сделала член стратегического совета компании и соучредитель Zagoriy Foundation Катерина Загорий. Она также призвала не распространять информацию о последствиях атаки.

"О последствиях удара и состоянии завода подробности не публикуем. Прошу вас также не выкладывать фото и видео, не описывать повреждения и не добавлять подробности нигде, а также просить всех об информационной гигиене. Не будем помогать врагу оценивать результат его ударов. Сегодня главное, что все живы. И тишина обо всем остальном", – отметила Загорий.

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Это уже третья атака на завод за последнюю неделю. Активы "Дарницы" также пострадали во время обстрелов 23 и 26 сентября.

Фармацевтическая компания "Дарница" – один из крупнейших производителей лекарственных средств в Украине. Ее ассортимент насчитывает более 200 наименований, среди которых Цитрамон, Анальгин, Ибупрофен, Корвалол и другие популярные препараты.

Как Россия уничтожает украинские лекарства

С лета 2026 года РФ нанесла уже серию ударов по фармацевтической инфраструктуре Украины. В частности, летом было еще одно попадание и по "Дарнице" – 28 июня 2026 года. Тогда были повреждены производственные мощности компании. Среди работников погибших и пострадавших не было, а завод продолжил работу. Характер и масштаб повреждений также не раскрывали из соображений безопасности.

Главные истории дня

3 и 7 августа под ударами оказался гуманитарный склад ВОЗ в Днепре. Там хранились медицинские материалы для учреждений здравоохранения, в частности средства экстренной помощи для прифронтовых районов. Еще после первой атаки объект признали опасным и начали перемещать запасы. После повторного удара склад был разрушен, а остатки запасов медицинских средств ВОЗ уничтожены.

Также атака 3 сентября серьезно повредила логистический комплекс "Биокон" в Бориспольском районе Киевской области. Это один из крупнейших специализированных фармацевтических складских комплексов Украины. На объекте хранились препараты различных производителей и дистрибьюторов. Были уничтожены сотни тонн медикаментов, в частности склад лекарственных средств сети "Аптека Доброго Дня". После атаки "Биокон" прекратил операции по приему и отгрузке лекарств на пострадавшем комплексе.

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В тот же день дважды атаковали склад Teva в Украине. Компания официально сообщила, что все ее сотрудники остались живы и не пострадали. Teva заявила, что оценивает масштабы повреждений и пытается минимизировать влияние атаки на поставки препаратов украинским пациентам.

В ночь на 8 сентября российские войска нанесли удар двумя баллистическими ракетами по складскому комплексу "Оптіма-Фарм" в Киеве. Этот объект уже был разрушен российской атакой в 2025 году и на момент нового удара не использовался для хранения продукции – склад был пуст.

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12 и 13 сентября российские войска атаковали логистический комплекс Universal Logistic в Бориспольском районе Киевской области. Он является одним из двух крупнейших фармацевтических складских комплексов Украины. Его площадь составляет около 21 тыс. кв. м, а комплекс обслуживает крупных фармдистрибьюторов, которые затем поставляют лекарства в аптеки. Из-за ударов и постоянных воздушных тревог поставщики не могли нормально забрать товар из комплекса. По сообщениям с места событий, после первого удара на объекте продолжался пожар, а повторная атака осложнила работу спасателей.

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В ночь на 14 сентября российские войска атаковали склад одного из крупнейших украинских фармдистрибьюторов "БаДМ" в Хаджибейском районе Одессы. После удара на территории возник пожар, здания склада получили значительные повреждения.

Как сообщал OBOZ.UA, аптечные сети в Украине уже изменили правила работы из-за ударов со стороны РФ. В настоящее время они не ожидают общего дефицита лекарств в Украине, однако отдельные препараты могут временно исчезать из ассортимента в конкретных аптеках или регионах.

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