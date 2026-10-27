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Россия обстреляла салон известного автобренда в Киеве: что заявили в компании

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
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После обстрела в Киеве закрылся автосалон Suzuki
После обстрела в Киеве закрылся автосалон Suzuki. Источник: ГСЧС/Suzuki, коллаж OBOZ.UA

В результате очередного российского обстрела в Киеве были повреждены авто- и мотосалоны официального дилера Suzuki. В результате они временно прекратили работу до дальнейшего уведомления.

Об этом сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что объект был поврежден в ночь на 27 октября, однако масштабы ущерба не разглашаются.

"В результате вражеской атаки этой ночью были повреждены авто- и мотосалоны официального дилера "SUZUKI на Подоле". В настоящее время авто- и мотосалоны временно не будут работать. О возобновлении их работы и графике приема клиентов сообщим дополнительно", – говорится в сообщении, где отметили, что отдел сервисного обслуживания будет работать без изменений.

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Что предшествовало

Вечером 26 октября и позднее ночью российские войска нанесли по Киеву серию ударов баллистическими ракетами, в результате чего погиб как минимум 1 человек и более 15 пострадали. В результате:

  • в Деснянском районе ракета попала вблизи кампуса Государственного торгово-экономического университета (ГТЭУ), парка "Киото" и жилых домов. Повреждены корпуса и общежития университета, пострадали студенты и сотрудники. Также под удар попала бригада скорой помощи.
  • в Подольском районе зафиксировано попадание баллистической ракеты в административное и нежилые здания;
  • в Оболонском и Голосеевском районах возникли пожары в нежилой и транспортной инфраструктуре;
  • пробито полотно Южного моста – из-за повреждений его временно перекрыли;
  • повреждены пути и инфраструктура на "красной" и "зеленой" ветках метро – движение временно ограничивали.

Также OBOZ.UA сообщал, что ночью 22 октября в Оболонском районе были повреждены строительный супермаркет "Епіцентр" и магазин JYSK. В здании частично разрушены стены и конструкции с третьего по первый этаж, возник пожар.

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