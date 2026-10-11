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Россия пытается лишить украинцев доступа к основным лекарствам: в Минздраве отмечают рост числа атак на фармацевтический сектор

Даниил БорщДаниил Борщ
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Россия пытается лишить украинцев доступа к основным лекарствам: в Минздраве отмечают рост числа атак на фармацевтический сектор
Российские атаки затрудняют доступ украинцев к необходимым препаратам. Иллюстративное фото. Источник: Pexels

В течение последнего месяца Россия активизировала удары по фармацевтической инфраструктуре Украины, в частности по складам, производственным мощностям и местам хранения важных медикаментов. Такие атаки затрудняют доступ украинцев к необходимым препаратам и лечению, особенно в моменты, когда они в этом больше всего нуждаются.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, сообщает Укринформ. Он озвучил это во время Всемирного саммита по здравоохранению в Берлине, где участники обсуждали устойчивость медицинских систем в условиях кризисов.

Как атаки влияют на обеспечение лекарствами

По словам Ляшко, российские войска все чаще выбирают в качестве целей объекты фармацевтического сектора, где хранятся запасы критически важных препаратов. Министр подчеркнул, что из-за таких ударов украинцы рискуют лишиться доступа даже к базовым лекарствам.

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Уничтожение запасов медикаментов создает дополнительную нагрузку на всю систему здравоохранения. В частности, люди с хроническими заболеваниями пытаются заранее приобрести необходимые препараты, что приводит к резким изменениям спроса. В то же время медицинская система вынуждена оперативно реагировать на перебои с поставками и обеспечивать потребности пациентов.

Ляшко подчеркнул, что российские удары по медицинской инфраструктуре Украины должны вызвать надлежащую реакцию международного сообщества.

Ляшко призвал партнеров продолжать поддержку Украины

Министр отметил, что Россия продолжает атаковать не только систему здравоохранения, но и жилые дома. По его мнению, эти действия свидетельствуют о стремлении государства-агрессора уничтожить Украину и ее свободу.

"Российская Федерация, продолжая атаки на Украину, на украинскую систему здравоохранения, на жилые дома, снова и снова показывает, что существует террористическое государство под названием Россия, у которого нет другой цели, кроме как уничтожить свободу, уничтожить Украину", – заявил Ляшко.

По словам главы Минздрава, ни одна система здравоохранения не может самостоятельно справиться с кризисом такого масштаба, который Россия вызвала и продолжает усугублять в Украине. Он поблагодарил международных партнеров за помощь и призвал их не прекращать поддержку.

В то же время Ляшко подчеркнул, что даже в условиях полномасштабной войны Украина продолжает реформировать систему здравоохранения и готова делиться приобретенным опытом с другими государствами.

"Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к украинским медицинским работникам, к украинской системе здравоохранения. Мы с удовольствием поделимся тем, что нам пришлось так болезненно приобрести. Это очень тяжелый опыт, но он чрезвычайно ценен", – подчеркнул министр.

Напомним, 28 сентября российские войскаатаковали фармацевтический завод "Дарница" в Киеве. В компании сообщили, что все сотрудники остались живы, однако подробности о разрушениях не разглашали из соображений безопасности.

Как писал OBOZ.UA, 4 октября российский удар разрушил фармацевтический завод "КУСУМ" в Сумах. В результате атаки погиб работник предприятия.

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