На украинском рынке труда сохраняется острый дефицит кадров, из-за которого на отдельные вакансии работодатели получают в среднем меньше одного отклика. В список таких профессий входят рихтовщики, автоэлектрики и стоматологи, которым бизнес готов платить от 45 до 61,5 тыс. грн в месяц.

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Исследование аналитиков "OLX Робота" за октябрь 2026 года показывает, что проблема нехватки персонала одновременно охватывает технические специальности, сферу услуг, медицину и управленческие позиции, причем даже высокие зарплаты не гарантируют быстрого закрытия вакансий.

Самые дефицитные профессии в Украине

Сложнее всего компаниям находить руководителей отделов продаж, стоматологов, производственных технологов и автоэлектриков. Однако список специальностей с критически низким количеством откликов значительно шире и охватывает сразу несколько секторов экономики.

Следует отметить, что аналитики учитывали показатель медианной зарплаты. Этот статистический показатель отражает уровень доходов в середине распределения зарплат – то есть половина работников получает зарплату ниже медианной, а другая половина – выше.

Автосервис и производство

Рихтовщики – 61,5 тыс. грн.

Автоэлектрики и автослесари – 45 тыс. грн.

Маляры – 36,5 тыс. грн.

Технологи на производстве, столяры и токари – 32,5 тыс. грн.

Медицина и фармацевтика

Стоматологи – 45 тыс. грн.

Фармацевты – 26,5 тыс. грн.

Управление и сфера услуг

Пекари – 33,75 тыс. грн.

Руководители отделов продаж – 32,5 тыс. грн.

Мастера маникюра – 28 тыс. грн.

Парикмахеры – 27,5 тыс. грн.

Как изменилась ситуация за год

Большинство этих позиций – в частности, стоматологи, автоэлектрики, рихтовщики, технологи, фармацевты, пекари и руководители отделов продаж – остаются в списке самых дефицитных уже второй год подряд. Однако за последний год активность соискателей в этих сегментах менялась разнонаправленно:

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несмотря на рост медианных зарплат, количество откликов от производственных технологов за год упало на 51%, от руководителей отделов продаж – на 34%, а от стоматологов – на 33%.

на 51%, от руководителей отделов продаж – на 34%, а от стоматологов – на 33%. в то же время в нескольких дефицитных профессиях зафиксировано заметное оживление соискателей – активность кандидатов среди фармацевтов выросла на 118%, среди рихтовщиков – на 71%, а среди пекарей – на 67%.

Как сообщал OBOZ.UA, за год зарплаты в Украине выросли в среднем на 15%, однако в некоторых профессиях повышение достигло 80% и более. В то же время у части специалистов зарплатные предложения сократились, поэтому рост доходов происходит неравномерно.

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