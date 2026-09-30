В условиях острого кадрового кризиса за последний год зарплаты в сфере строительства и ремонта в Украине существенно выросли, тогда как в соседней Польше по отдельным позициям наблюдается даже снижение доходов. Но даже несмотря на существенный рост выплат в Украине, польские работодатели по-прежнему предлагают в 1,5-2 раза более высокий чистый доход по аналогичным вакансиям.

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Об этом свидетельствуют данные OLX Работа. Анализ показал, что украинские работодатели вынуждены агрессивно повышать ставки, чтобы удержать кадры внутри страны.

Какова ситуация с рабочими профессиями в Украине

По сравнению с августом 2025 года в 2026 году на украинском рынке труда зафиксирован четкий тренд повышения заработных плат, вызванный дефицитом квалифицированных кадров. В настоящее время эксперты описывают динамику роста выплат в Украине следующим образом:

наибольший процент роста (+33%): каменщики и прорабы – их медианная зарплата достигла 60 тыс. грн ;

каменщики и прорабы – их медианная зарплата достигла ; стремительный рост (+32%): плиточники (до 62,5 тыс. грн ) и слесари (до 36,3 тыс. грн );

плиточники (до ) и слесари (до ); самые высокие зарплаты по должностям: штукатуры (65 тыс. грн), маляры и фасадчики (60 тыс. грн), строители (55 тыс. грн), электрики (46,3 тыс. грн). Выплаты в этих сферах выросли на 15–22%.

На этом фоне средняя зарплата строителя в Украине в 4-6 раз превысила минимальную заработную плату (8647 грн) и примерно в 17 раз превышает прожиточный минимум (3 209 грн). А штукатур зарабатывает в 20 раз больше прожиточного минимума.

Что происходит на рынке труда Польши

В Польше универсального роста ставок не наблюдалось – изменение заработных плат зависело от спроса на конкретную специальность.

Основные показатели в Польше

Каменщики (+38%): стали лидерами по росту – до 11 тыс. злотых (около 131,6 тыс. грн).

стали лидерами по росту – до (около 131,6 тыс. грн). Плиточники получают 10,8 тыс. злотых (128,6 тыс. грн).

(128,6 тыс. грн). Прорабы – 10 тыс. злотых (119,6 тыс. грн).

(119,6 тыс. грн). Столяры (+14%): до 8 тыс. злотых (95,7 тыс. грн).

до (95,7 тыс. грн). Разнорабочие (+11%): до 7,7 тыс. злотых (92,7 тыс. грн).

до (92,7 тыс. грн). Маляры (-13%): продемонстрировали падение доходов до 7,8 тыс. злотых (93,4 тыс. грн).

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В Польше медианные зарплаты рабочих превышают местную "минималку" (4806 злотых, что по состоянию на 30 сентября эквивалентно 57,5 тыс. грн) лишь в 1,5-2 раза, а прожиточный минимум – в 9-11 раз. Это свидетельствует о том, что базовый социальный порог в Польше значительно выше, а разрыв между минимальной и рабочей зарплатой – меньше, чем в Украине.

На этом фоне эксперты отмечают, что оценивать привлекательность трудоустройства в обеих странах следует не только по номинальной сумме, но и с учетом налоговой нагрузки, стоимости аренды жилья, цен на продукты и общего уровня расходов на проживание.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине работодатели чаще всего ищут сотрудников в сфере производства, логистики, торговли, строительства и гостинично-ресторанного бизнеса, однако в разных областях спрос существенно различается. Медианные зарплаты продолжают расти даже в регионах, где вакансий становится меньше, а в отдельных востребованных сферах работникам предлагают до 30–40 тыс. грн.

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