Риелторов в Украине ждут жесткие изменения: за что запретят брать деньги и кого лишат права работать

В Украине риелторов хотят обязать сдавать экзамены, получать квалификационные свидетельства и проходить регистрацию в единой базе, а комиссии наличными без договоров могут оказаться под запретом. Также агенты не смогут требовать оплату одновременно от покупателя и продавца без письменного согласия обеих сторон, а за нарушение новых правил им будет грозить отстранение от профессии на срок до двух лет.

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Об этом рассказала председатель комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, самоуправления и градостроительства Елена Шуляк ("Слуга народа"). Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом №16145, который зарегистрировали в Верховной Раде.

По ее словам, деятельность риелторов в Украине до сих пор фактически остается вне комплексного законодательного регулирования. Из-за этого клиенты нередко сталкиваются с непрозрачными условиями сотрудничества, необоснованными требованиями по оплате и недобросовестным поведением посредников.

Почему в Украине хотят изменить правила работы риелторов

Одной из главных причин подготовки реформы является отсутствие единых требований к людям, которые оказывают посреднические услуги при операциях с недвижимостью. Фактически риелтором может назвать себя кто угодно, ведь для входа в профессию сейчас не нужно проходить обязательную подготовку, сдавать квалификационный экзамен или получать специальное свидетельство.

В результате люди, которые ищут квартиру для аренды или планируют купить либо продать недвижимость, могут оказаться в ситуации, когда не имеют достаточно информации о посреднике, с которым сотрудничают. Среди проблем, на которые обращают внимание авторы законопроекта, – требование комиссии наличными без заключения договора. Клиенту могут озвучить сумму за услуги уже во время просмотра квартиры или непосредственно перед заключением сделки, не объяснив заранее, за что именно он должен заплатить.

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Еще одна распространенная проблема – так называемые объявления-фантомы. Речь идет о предложениях аренды или продажи жилья, которые не соответствуют действительности: квартир может не существовать, они уже могут быть сданы или проданы либо вообще не принадлежать человеку, разместившему объявление. Такие публикации иногда используют для привлечения потенциальных клиентов, которым впоследствии предлагают другие варианты.

Отдельный вопрос – двойная комиссия. В некоторых случаях посредник требует оплату одновременно от покупателя и продавца или от арендатора и арендодателя, хотя заранее не сообщает об этих условиях.Из-за отсутствия четких законодательных требований клиентам сложно доказать неправомерность таких действий и добиться возврата денег.

Главные истории дня

Шуляк отмечает, что в рамках одной сделки с недвижимостью другие специалисты уже работают по установленным профессиональным стандартам. В частности, нотариусы, оценщики и аудиторы должны соответствовать квалификационным требованиям, проходить соответствующие процедуры и нести дисциплинарную ответственность. При этом деятельность риелторов до сих пор не имеет аналогичной системы контроля.

Риелторам придется сдавать экзамены и регистрироваться

Одно из ключевых предложений законопроекта – введение обязательной профессиональной аттестации для риелторов. Чтобы легально работать на рынке, посредникам придется пройти специальную подготовку, сдать экзамен и получить квалификационное свидетельство.

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После выполнения этих требований специалиста внесут в Единый реестр. Он должен стать открытым инструментом проверки для граждан, которые планируют воспользоваться услугами агента по недвижимости. Таким образом, перед началом сотрудничества клиент сможет проверить, обладает ли конкретный человек необходимой квалификацией и имеет ли он право предоставлять профессиональные посреднические услуги.

Отмечается, что это должно снизить риск сотрудничества со случайными посредниками, а также создать понятные правила входа в профессию. При этом новые требования не будут означать, что работать с недвижимостью смогут только крупные агентства. Речь идет об установлении единых профессиональных критериев для тех, кто занимается посредничеством.

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Создадут Украинский союз специалистов по недвижимости

Еще одна важная новация – создание Украинского союза специалистов по недвижимости. Он должен стать единственной саморегулируемой организацией для представителей профессии с обязательным членством. По замыслу авторов законопроекта, Союз будет отвечать за организацию профессиональной системы, соблюдение установленных стандартов и рассмотрение жалоб на работу риелторов.

Такой подход уже применяется в других профессиональных сферах. Например, нотариусы имеют Нотариальную палату, аудиторы – Аудиторскую палату и систему общественного надзора. Для оценщиков также предусмотрено реформирование системы профессионального саморегулирования.

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Авторы инициативы предлагают использовать подобную модель и для рынка недвижимости. Ожидается, что единая организация позволит установить общие правила для всех специалистов, обеспечить контроль за их соблюдением и создать механизм профессиональной ответственности.

В то же время предусмотрены ограничения по размеру обязательных взносов. По словам Шуляк, законопроект должен установить предельную сумму таких платежей, чтобы членство в организации не создавало чрезмерной финансовой нагрузки на риелторов.

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Комиссии наличными без договора хотят запретить

Отдельный блок реформы касается непосредственно расчетов между риелторами и их клиентами. Авторы законопроекта предлагают прямо запретить получение оплаты за посреднические услуги без заключения официального договора.

Кроме того, все расчеты за такие услуги должны проводиться исключительно в безналичной форме. Привычная для части рынка практика передачи комиссии наличными без документального подтверждения больше не будет соответствовать предложенным правилам.

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Наличие договора должно позволить заранее определить условия сотрудничества, перечень услуг, их стоимость и ответственность сторон. Для клиентов это важно, поскольку в случае возникновения спора у них будет документальное подтверждение договоренностей с посредником. Еще одно принципиальное изменение касается того, кто именно должен платить комиссию. Согласно законопроекту, оплачивать услуги риелтора должен тот, кто их заказал.

Например, если продавец недвижимости обратился к агенту, чтобы тот нашел покупателя и сопровождал продажу, именно продавец должен оплачивать соответствующую услугу. Если же риелтора нанял покупатель для поиска квартиры, обязанность оплаты возлагается на покупателя.

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В то же время возможность получения комиссии от обеих сторон полностью не исключают. Риелтор сможет брать оплату и с покупателя, и с продавца, но только при условии, что обе стороны заранее дали письменное согласие на такой порядок расчетов. Таким образом, сам факт участия посредника в сделке больше не должен автоматически означать, что платить ему обязаны все участники операции.

За нарушение правил риелторов смогут лишать права работать

Законопроект также предусматривает введение дисциплинарной ответственности для представителей профессии. Если риелтор будет нарушать установленные требования, клиенты смогут обращаться с жалобами в соответствующую саморегулируемую организацию.

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Украинский союз специалистов по недвижимости, согласно предложенной модели, сможет применять к нарушителям различные санкции. В частности, предусмотрены:

предупреждение за нарушение профессиональных требований;

приостановка действия квалификационного свидетельства;

запрет на возвращение в реестр сроком до двух лет.

Таким образом, недобросовестный посредник будет рисковать не только репутацией, но и возможностью продолжать профессиональную деятельность. Наличие такого механизма должно сделать систему ответственности эффективнее, ведь сейчас клиентам зачастую фактически некуда обратиться с жалобой на работу агента.

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Для добросовестных риелторов новые правила, по замыслу авторов, также могут стать преимуществом. Обязательная квалификация и регистрация позволят отделить специалистов, работающих по установленным стандартам, от случайных посредников, которые пользуются отсутствием контроля.

Смогут ли украинцы самостоятельно продавать и сдавать квартиры

Один из важных моментов реформы – новые требования не будут распространяться на граждан, которые самостоятельно распоряжаются собственной недвижимостью. То есть владельцы квартир и домов, как и прежде, смогут без привлечения агентств самостоятельно искать покупателей или арендаторов, размещать объявления, договариваться о цене и заключать сделки.

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Законопроект не предусматривает введения монополии риелторов на операции с недвижимостью. Его цель – урегулировать именно профессиональную посредническую деятельность, а не ограничить право человека распоряжаться своим имуществом.

Владельцам жилья не придется обязательно обращаться к сертифицированному агенту для продажи или сдачи квартиры. Новые требования будут касаться тех, кто предоставляет соответствующие услуги другим людям в качестве профессионального посредника.

Одним из аргументов в пользу комплексного регулирования рынка недвижимости стала масштабная тенизация сделок с жильем, в частности аренды. По данным налоговой службы, в 2025 году доходы от сдачи жилья в аренду официально задекларировали лишь 3731 человек на всю Украину. В результате государство не получает надлежащей информации о части сделок, а арендаторы и арендодатели нередко договариваются без надлежащего документального оформления отношений.

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Когда заработают новые правила для риелторов

Сейчас законодательная инициатива находится на этапе проработки. В Верховной Раде зарегистрированы сразу три документа: основной законопроект №16145 и альтернативные №16145-1 и №16145-2.

После появления альтернативных предложений профильный комитет решил работать над всеми тремя документами вместе. Задача состоит в том, чтобы сравнить предложенные подходы, выбрать наиболее эффективные положения и подготовить единый согласованный вариант реформы.

По словам Шуляк, цель состоит не в том, чтобы поддержать одну конкретную версию документа, а в том, чтобы объединить лучшие предложения и создать закон, который обеспечит прозрачные правила для всего рынка. При этом авторы учитывают возможные предостережения представителей отрасли о дополнительных расходах и бюрократических процедурах. Именно поэтому предлагается предусмотреть переходный период, в течение которого рынок сможет адаптироваться к новым требованиям.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, проблема устаревшего жилого фонда в Украине очень острая. Сейчас в стране около 30 тыс. "хрущевок", многие из которых начали строить в 1957 году – и значительное их количество находится в аварийном состоянии. Одним из решений проблемы является снос этих сооружений – для того, чтобы на их месте построить новые. Впрочем, принудительного выселения жильцов не будет.