Река в конце огорода и 23 сотки земли: украинец купил дом за цену нового iPhone

Украинец приобрел старый дом с хозяйственной постройкой и примерно 23 сотками земли всего за $1500, однако дом и территория требуют серьезного ремонта. Главным бонусом покупки стала река, протекающая прямо у края огорода, а на участке новый владелец планирует выращивать ягоды и постепенно обустраивать жилье.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA стало известно из видео мужчины в социальных сетях. Правда, низкая цена имеет вполне понятное объяснение: дом находится далеко не в идеальном состоянии и требует серьезного ремонта.

Что получил украинец за $1500

Новый владелец показал свою покупку в соцсетях, проведя небольшую "экскурсию" по старой деревенской хате. По его словам, он купил дом в деревне, где когда-то жили его предки, поэтому эта недвижимость имеет для него не только практическое, но и определенное личное значение.

Состояние дома мужчина оценивает реалистично — работы впереди много. Внутри осталась старая мебель, вещи предыдущих жильцов и разный хлам. Часть этого придется вывезти, а помещение — постепенно ремонтировать. На стенах до сих пор можно увидеть старые фотографии. Как рассказал владелец, сохранилась даже фотография его прадеда.

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По словам мужчины, он не планирует делать всё сразу. Дом он хочет восстанавливать постепенно, превратив это в долгосрочный проект "для души". "Да, конечно, состояние оставляет желать лучшего, но за полторы тысячи, думаю, вложение довольно неплохое. Беглый осмотр — много беспорядка. Со временем, возможно, буду восстанавливать что-то для души", — пояснил новый хозяин.

Главные истории дня

Вместе с жилым домом мужчина получил еще одно помещение. В будущем его можно использовать как склад, хозяйственную постройку или даже небольшую мастерскую.

Однако сначала придётся разобраться с тем, что осталось от предыдущих владельцев, и привести территорию в порядок. Двор и часть земельного участка заросли, поэтому хозяин уже готовится работать пилой и топором, убирать кустарник и постепенно освобождать пространство.

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Сам мужчина не скрывает, что одним из самых ценных активов для него стала именно земля. Вместе с домом он получил около 23 соток, которые планирует использовать не только для отдыха.

На участке владелец хочет выращивать ягоды, для покупателя это было принципиально важно. Однако самый большой сюрприз ждет прямо за огородом.

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На видео мужчина показал, что его земельный участок выходит прямо к реке. Именно это он называет одним из главных преимуществ покупки. После расчистки территории здесь можно обустроить место для отдыха, а саму землю использовать для выращивания ягод и других культур.

Таким образом, за сумму, сопоставимую со стоимостью дорогого смартфона, покупатель получил старый дом, хозяйственную постройку, 23 сотки земли и выход к реке. В то же время превращение этого места в полноценное жилье потребует от него гораздо больше времени, сил и денег, чем сама покупка.

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Эта история вызвала реакцию пользователей социальных сетей. Части комментаторов особенно понравилась идея не строить всё с нуля, а постепенно восстанавливать старый сельский дом. Одна из пользовательниц по имени Юлия рассказала, что у нее есть похожий опыт. Ее семья также приобрела старый дом у других людей и теперь постепенно приводит его в порядок.

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"Какое это счастье — иметь возможность восстановить дом своих предков. Мы купили дом у чужих людей, но и им благодарны за то, что они нам оставили. Понемногу наводим там порядок. Пусть вам везёт!" — написала она.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на западе Украины резко сократилось предложение жилья, в Ужгороде свободных квартир практически нет, в Ивано-Франковске на один вариант претендуют до 25–30 человек, а во Львове самое дешевое жилье раскупают быстрее всего. Если зимой из-за ситуации с безопасностью и энергетического кризиса начнётся новая волна переездов, дефицит может усугубиться, а цены — снова пойти вверх.