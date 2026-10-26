Рестораны Киева массово теряют клиентов: в каких городах Украины посетителей, наоборот, становится больше

В Киеве рестораны столкнулись со значительным оттоком клиентов, количество посетителей в среднем сократилось на 25–30%, а в отдельных заведениях на Лукьяновке и в торговых центрах падение достигает 50%. В то же время во Львове поток гостей вырос примерно на 20% и более, а к весне 2027 года часть украинских ресторанов может временно закрыться из-за расходов на обустройство безопасных пространств, поскольку новые требования вступят в силу 4 декабря 2026 года.

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Об изменениях на ресторанном рынке рассказала эксперт Ольга Насонова в блиц-интервью медиа. По ее словам, ситуация существенно отличается не только между городами, но и между отдельными районами столицы. На работу заведений влияют ситуация с безопасностью, перебои в работе из-за воздушных тревог и перемещение людей между регионами.

В Киеве рестораны теряют до 30% посетителей

В столице посещаемость заведений питания снизилась в среднем на 25-30%. Одним из ключевых факторов стали усиленные российские атаки, которые влияют на повседневные привычки горожан и готовность посещать общественные места.

При этом падение не одинаково для всех ресторанов. По словам Насоновой, многое зависит от расположения заведения, в частности от того, насколько сильно конкретный район пострадал от обстрелов.

Например, на Лукьяновке, где было много попаданий, рестораны потеряли значительную часть клиентов. Особенно ощутимым сокращение посещаемости стало для заведений, расположенных в торговых центрах. В отдельных ресторанах количество гостей уменьшилось на 50%, тогда как другие заведения не зафиксировали такого падения.

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Общая статистика не в полной мере отражает ситуацию в каждом районе столицы. Некоторые рестораны продолжают работать с привычным потоком посетителей, тогда как другие вынуждены приспосабливаться к значительно меньшему количеству гостей.

Дополнительной проблемой становятся воздушные тревоги. Если заведение регулярно прекращает обслуживание посетителей из-за опасности, это может повлиять на решение клиентов о следующем визите. Люди могут выбрать другое место, которое работает стабильнее или расположено в более удобном для них районе..

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Почему во Львове рестораны принимают больше гостей

В отличие от Киева, Львов осенью демонстрирует рост посещаемости заведений общественного питания. По оценке Насоновой, поток гостей в городе увеличился примерно на 20% и более.

Одним из объяснений стало изменение направлений перемещения населения. Во Львов приехало много людей, которые временно покинули Киев и Днепр. Часть из них продолжает посещать кафе и рестораны, особенно в центральной части города.

Увеличение числа потенциальных клиентов создает дополнительный спрос на услуги заведений общественного питания. Люди, переезжающие в другой город, пользуются местной инфраструктурой, посещают заведения рядом с местом проживания или выбирают рестораны для встреч и отдыха.

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Рост числа посетителей наблюдается и в других городах западной Украины. Таким образом, изменения на ресторанном рынке связаны не только с местными условиями работы заведений, но и с перераспределением людей между регионами.

В то же время увеличение числа посетителей не означает автоматического роста прибыли каждого ресторана. Финансовый результат также зависит от среднего чека, расходов на продукты, оплату труда, аренду и энергоснабжение.

Ситуация в других крупных городах также отличается от львовской. По словам Насоновой, в Днепре посещаемость заведений питания снизилась примерно на 30%. В Одессе спад не столь значительный, однако общая картина тоже отличается от роста, который фиксируют во Львове и других городах западной Украины.

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К весне могут временно закрыться до 20% ресторанов

Дополнительным вызовом для ресторанной отрасли могут стать новые требования к оборудованию безопасных пространств. По оценке Насоновой, к весне 2027 года временно прекратить работу могут до 20% ресторанов из-за сложности и стоимости выполнения новых правил.

По ее словам, часть предпринимателей может решить приостановить работу на зимний период, если переоборудование помещения потребует значительных средств. Новые правила предусмотрены постановлением Кабинета министров №1092, которое вступило в силу 4 сентября 2026 года. Для бизнеса предусмотрен трехмесячный переходный период – до 4 декабря 2026 года.

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Согласно разъяснению Министерства экономики, предприятия могут использовать не только полноценные защитные сооружения, но и надлежащим образом оборудованные безопасные пространства непосредственно в зданиях. В то же время конкретные возможности выполнения требований зависят от характеристик помещения и соответствия установленным критериям.

Для части ресторанов это может стать серьезной финансовой и технической задачей. Особенно сложная ситуация у заведений, расположенных в уже построенных жилых домах, где возможности для масштабной перестройки ограничены.

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Почему ресторанам сложно обустроить безопасные пространства

Одна из основных проблем – планировка помещений. Многие городские рестораны работают на первых этажах жилых домов, имеют большие окна или панорамные фасады. Внутреннее пространство часто распределено между кухней, мойкой, складскими помещениями и залом для гостей.

Поэтому найти место, которое будет соответствовать необходимым требованиям безопасности, бывает непросто. Свободной площади может быть недостаточно, а изменение планировки может потребовать дополнительных строительных работ.

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По оценке Насоновой, в Украине лишь около 100-200 ресторанных помещений уже могут соответствовать необходимым требованиям. Эксперт также подчеркивает, что обычная комната без окон или коридор не становятся безопасным пространством автоматически. Важны конструкции, расположение помещения и его способность обеспечивать надлежащий уровень защиты.

Отдельные трудности связаны с материалами, из которых построены перегородки. Насонова объясняет, что стены из газоблока или гипсокартона нельзя приравнивать к массивным бетонным конструкциям по способности противостоять ударной волне.

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В уже построенных жилых домах возможности для масштабной перестройки ограничены. Например, обустройство бетонного защитного сооружения на первом этаже или создание подвала под готовым фундаментом может потребовать сложных инженерных решений, значительных затрат и соответствующих разрешений.

Больше возможностей для обустройства отдельного защитного сооружения может быть у загородных ресторанных комплексов, владеющих собственными земельными участками. Однако и в таких случаях реализация проекта зависит от характеристик территории, строительных норм и технических условий.

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В то же время отсутствие готового укрытия не означает, что каждый ресторан автоматически должен прекратить работу. Предприятиям необходимо оценить особенности конкретного помещения и определить, можно ли обустроить безопасное пространство в соответствии с установленными требованиями.

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