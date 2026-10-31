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"Рай для спекулянтов": озвучена новая стоимость доллара в Украине

Александр ЛитвинАлександр Литвин
Time to read2 мин
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Обменники продают доллар по новому курсу
Обменники продают доллар по новому курсу. Источник: НБУ

Курс наличного доллара 31 октября и 1 ноября в большинстве обменников будет находиться в довольно широком диапазоне: покупка – от 45,20 до 46,05 гривны, продажа – от 46,20 до 46,70 гривны. А курс наличного евро в эти выходные также будет находиться в широких пределах: покупка – от 50,50 до 51,20 гривны, продажа – от 51,30 до 52 гривен.

"Из-за очень широкого разброса котировок покупки-продажи как доллара, так и евро в разных сетях обменников финансовых компаний и в кассах банков, которые будут работать в эту субботу-воскресенье, эти выходные станут "раем" для спекулянтов на наличном рынке", – говорится в прогнозе аналитика Алексея Козырева в его публикации на "Мінфіні".

30 октября наблюдался существенный разброс котировок продажи в банках и обменниках: доллар продавали по 45,90−46,45 гривны и даже выше, а евро – по 51,15−51,65 гривны. Причем особенно "отчаянные" обменники выставляли курс продажи евро даже до 52 гривен.

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Поскольку ситуация как на мировом валютном рынке, так и непосредственно в Украине остается сложной, владельцы обменников в эти выходные предпочтут сохранить достаточно широкий спред между покупкой и продажей как доллара, так и евро. А также при наличии платежеспособного спроса на валюту в своем регионе даже периодически будут пытаться снова сыграть "на повышение".

Дело в том, что на ажиотаже в начале этой недели многие сети обменников накупили "дорогого" доллара и евро. И теперь им необходимо сначала продать эту валюту гражданам по максимально возможному курсу и лишь затем снова активно реагировать на поведение межбанка.

Если граждане будут активно покупать валюту даже по такому условно "высокому" курсу, финансисты не станут снижать свои цены продажи. Если же из-за завышенного уровня курса продажи обороты обменников начнут снижаться, они оперативно вернут курс продажи как доллара, так и евро к средним ценам в своем регионе, чтобы не терять доход.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в сентябре украинцы приобрели около 4881 нового легкового автомобиля, при этом значительно увеличив объемы покупки отдельных марок. Например, автомобилей TOYOTA было приобретено сразу на 9% больше, чем за тот же период прошлого года.

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