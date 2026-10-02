Принимали рубли и хранили "отмытые" наличные под землей: по всей Украине прошли облавы на "черные" обменники

В Украине раскрыли масштабную теневую финансовую сеть, через которую из легального оборота ежегодно выводились десятки миллиардов гривен. В рамках расследования была конфискована рекордная сумма наличных – более 630 млн грн в гривневом эквиваленте.

Видео дня

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора и Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ). Преступная схема охватывала 16 регионов Украины и использовалась для уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.

Как действовала схема

Для проведения нелегальных операций организаторы использовали помещения нелицензированных пунктов обмена валют, которые работали под вывеской известной торговой марки. На самом деле разрешительных документов на осуществление валютно-обменной деятельности у них не было, а вся прибыль полностью скрывалась от бухгалтерского и налогового учета.

Участники схемы осуществляли теневые переводы наличных денег и цифровых активов как в пределах Украины, так и за границу без привлечения банковской системы. Кроме того, под видом обычных валютно-обменных операций проводилась регулярная конвертация крупных объемов наличных в криптовалюту.

РЕКЛАМА

Деятельность всех ячеек координировалась из единого штаба, а уровень конспирации подпольных обменных пунктов соответствовал их многомиллионным оборотам:

черновую кассу хранили в специально оборудованных скрытых хранилищах, тайниках и даже подземных туннелях;

помещения были оснащены специальными кнопками, нажатие которых по сигналу экстренно блокировало доступ оперативников к программному обеспечению с черновым финансовым учетом.

Главные истории дня

Следственные действия и изъятое имущество

Помимо рекордной суммы наличных, детективы БЭБ изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и носители с черновой документацией, подробно описывающей работу схемы. В БЭБ подчеркнули, что масштабные следственные действия проводились в условиях аттестации и кадрового дефицита в ведомстве, однако аналитическая работа по раскрытию схемы продолжалась несколько месяцев. В настоящее время досудебное расследование продолжается.

РЕКЛАМА

Ранее OBOZ.UA сообщал о раскрытии в Киеве сети нелегальных обменных пунктов, которые проводили операции с долларами и евро без надлежащей регистрации, а клиентам вместо фискальных чеков выдавали их подделки. В результате из незаконного оборота изъяли более 1,6 млн грн, 138 тыс. долларов и почти 8 тыс. евро, в настоящее время ведется расследование деятельности сети.