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ПриватБанк выставил "Буковель" на продажу: сколько стоит часть курорта и что получит новый владелец

Дарина ГерцеваДарина Герцева
Time to read3 мин
4,3 т.
Иллюстрация - Буковель
ПриватБанк избавляется от активов в "Буковеле". Иллюстративное изображение. Источник: Pexels/Dmytro Rashko

ПриватБанк продает часть "Буковеля" почти за 3,6 млрд грн, среди активов – 34 земельных участка, 14 канатных дорог, отель Radisson и коммерческая недвижимость. Аукционы по двум лотам состоятся 26 ноября 2026 года, а полученное имущество банк планирует реализовать в рамках сокращения портфеля проблемных и непрофильных активов.

Об этом сообщает Prozzoro.Продажі. Имущество курорта разделили на два отдельных лота, каждый из которых включает значительный перечень недвижимости и инфраструктурных объектов. Потенциальные покупатели смогут побороться за активы государственного банка в электронном формате.

Какое имущество "Буковеля" выставили на продажу

Самый крупный по составу объектов лот имеет стартовую цену около 1,6 млрд грн. В него вошли 34 земельных участка общей площадью почти 101 га. Кроме земли, покупатель получит значительную часть инфраструктуры горнолыжного комплекса. В частности, в этом лоте предусмотрена продажа:

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  • 14 подвесных пассажирских канатных дорог;
  • насосной станции;
  • двух трансформаторных подстанций;
  • 10 отдельных коммерческих помещений;
  • 34 земельных участка общей площадью почти 101 га.

Второй лот оценен почти в 2 млрд грн. Он предусматривает продажу двух земельных участков, зданий гостиничного комплекса Radisson и общежития. Именно этот пакет объединяет гостиничную недвижимость, которая является частью имущественного комплекса курорта.

Оба объекта выставлены на электронные торги с отдельными стартовыми ценами. Аукционы должны состояться 26 ноября 2026 года.

Почему ПриватБанк продает имущество курорта

Имущество "Буковеля" оказалось в собственности ПриватБанка в счет погашения проблемной кредитной задолженности. Речь идет о кредитах, выданных еще до национализации финансового учреждения.

Теперь государственный банк выставляет эти активы на продажу в рамках работы по сокращению портфеля непрофильного и проблемного имущества. Такая процедура позволяет финансовому учреждению реализовывать активы, которые не относятся к его основной банковской деятельности, и возвращать средства.

Важно, что нынешняя продажа отличается от предыдущих попыток передать имущество курорта в пользование. На этот раз речь идет именно об отчуждении активов, то есть покупатели смогут приобрести выставленные объекты, а не только получить право пользоваться ими в течение определенного периода.

Как ранее пытались сдать имущество "Буковеля" в аренду

В то же время это не первая попытка ПриватБанка реализовать экономический потенциал недвижимости курорта. Еще 5 ноября 2025 года финансовое учреждение выставило на "Прозорро.Продажі" право аренды части имущества "Буковеля".

Тогда банк организовал три отдельных аукциона, которые касались канатных дорог, земельных участков, гостиничной недвижимости и коммерческих помещений. Результаты двух торгов определились досрочно, поскольку на каждый из соответствующих лотов зарегистрировался только один участник.

Победителем аукциона по аренде 14 подвесных пассажирских канатных дорог вместе со зданиями и сооружениями, а также 30 земельных участков общей площадью почти 99 га стало ООО "Буковель", связанное с Захаром и Оксаной Палицами. По условиям торгов, стартовая арендная плата за этот пакет составляла 9,7 млн грн в месяц. Единственный участник предложил 9,86 млн грн ежемесячно.

Еще один аукцион касался аренды двух гостиничных объектов – комплекса Radisson и общежития, а также двух земельных участков. Победителем снова стало ООО "Буковель", которое было единственным участником торгов. За аренду этого имущества компания предложила 8,4 млн грн в месяц при стартовой цене 8,37 млн грн.

В то же время третий аукцион, на котором планировали передать в аренду 10 нежилых помещений общей площадью более 4200 кв. м и четыре земельных участка площадью около 2 га, не состоялся. На него не зарегистрировался ни один участник. Согласно объявленным условиям, срок аренды имущества составлял один год.

Договоры могли автоматически продлеваться, но предусматривали и возможность досрочного расторжения по инициативе владельца. В частности, это касалось случаев несвоевременной уплаты арендных платежей или продажи имущества банком.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, группа компаний Kyivstar Group Ltd., которой принадлежит мобильный оператор "Київстар", приобрела украинского поставщика облачной инфраструктуры GigaCloud. Общая стоимость сделки составляет до 2,28 млрд грн (около $50 миллионов).

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