ПриватБанк выиграл у РФ более $327 млн: суд длился 11 лет

Арбитражный суд обязал Россию выплатить ПриватБанку более 327 млн долларов за незаконно экспроприированные после оккупации Крыма активы, в эту сумму также включены проценты и возмещение расходов. Проценты начисляются с 18 апреля 2014 года и будут начисляться до полной выплаты, а банк заявил, что будет добиваться исполнения решения и получения всей присужденной суммы.

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Об окончательном решении по делу, которое длилось 11 лет, сообщила пресс-служба банка. ПриватБанк начал арбитражное разбирательство еще в апреле 2015 года, требуя компенсации за кредиты, недвижимость, денежные средства и другие активы, экспроприированные после захвата Крымского полуострова Россией.

Россия должна выплатить более $327 млн

Окончательное решение по делу №2015-21 вынес арбитражный суд при административной поддержке Постоянной палаты третейского суда в Гааге. Россию обязали компенсировать ПриватБанку убытки, понесенные им в результате незаконной экспроприации своих активов в Крыму.

Общая присужденная банку сумма превышает 327 млн долларов. При этом речь идет не только о непосредственной стоимости утраченных активов. В эту сумму включены проценты, начисляемые с 18 апреля 2014 года, а также возмещение соответствующих расходов и издержек, понесенных ПриватБанком в процессе защиты своих прав.

Кроме того, проценты не перестают начисляться после вынесения решения. Они будут продолжать увеличивать общую сумму долга до момента полной выплаты Россией присужденной компенсации. Фактическая сумма, которую в конечном итоге должна будет выплатить РФ, может превысить нынешние 327 млн долларов.

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Что именно ПриватБанк потерял в Крыму

До оккупации полуострова в 2014 году ПриватБанк осуществлял в Крыму значительную операционную деятельность и владел там различными активами. Среди них были:

кредитный портфель;

объекты недвижимости;

денежные средства;

другие активы, связанные с деятельностью банка на полуострове.

После оккупации Крыма Россия приняла ряд мер, в результате которых активы украинского банка были экспроприированы, а его деятельность на полуострове фактически прекратилась. Именно эти события стали основанием для многолетнего международного спора.

Главные истории дня

ПриватБанк инициировал арбитражное разбирательство против РФ 13 апреля 2015 года. Юридической основой иска стало двустороннее соглашение между Украиной и Россией о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года.

Банк настаивал, что действия России в отношении его крымских активов нарушили предусмотренные этим соглашением гарантии защиты инвестиций. Дело оказалось длительным, поскольку арбитражу сначала пришлось решить вопрос о собственной юрисдикции, установить факт нарушения международных обязательств, а уже после этого перейти к определению конкретной суммы компенсации.

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Еще в 2019 году суд признал экспроприацию незаконной

Один из ключевых этапов дела завершился 4 февраля 2019 года. Тогда арбитражный суд подтвердил, что обладает юрисдикцией рассматривать все требования ПриватБанка к России. Кроме того, арбитры установили факт незаконной экспроприации инвестиций украинского банка и подтвердили его право на полное возмещение причиненных убытков.

Однако конкретную сумму компенсации на том этапе не определили, этот вопрос оставили для следующей части арбитражного разбирательства. На тот момент ПриватБанк оценивал свои требования к России в сумму свыше 1 млрд долларов. Последующие годы фактически были посвящены юридической борьбе вокруг дела и определению размера убытков, которые должны быть компенсированы банку.

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Россия не соглашалась с выводами арбитража и пыталась обжаловать их в судах Нидерландов. Российская сторона, в частности, ставила под сомнение правомерность рассмотрения спора международным арбитражем.

Однако 19 июля 2022 года Апелляционный суд Гааги полностью отклонил соответствующие требования России. После этого арбитражное разбирательство продолжилось, а одним из центральных вопросов стало определение окончательного размера компенсации ПриватБанку.

Арбитраж отклонил новые возражения России

Российская сторона продолжала пытаться оспорить требования украинского банка. Среди прочего РФ заявляла о якобы незаконности инвестиций ПриватБанка. Однако в окончательном решении арбитраж отклонил и эти аргументы.

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Суд постановил, что возражения России относительно законности инвестиций не лишают арбитраж юрисдикции и не делают требования ПриватБанка неприемлемыми. В итоге суд подтвердил предыдущие выводы относительно ответственности РФ и определил сумму, которую она должна выплатить украинскому банку.

В банке уже заявили, что намерены добиваться исполнения арбитражного решения и выплаты всей присужденной суммы. Член правления ПриватБанка по вопросам реорганизации и проблемных активов Солвита Деглава назвала окончательное решение важной победой после 11 лет юридической борьбы.

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"Окончательное арбитражное решение – это очевидная и важная победа, которая стала итогом 11-летней юридической борьбы ПриватБанка за достижение справедливости и соблюдение принципа, согласно которому незаконная экспроприация должна влечь за собой последствия", – заявила она. По ее словам, арбитраж подтвердил право банка не только на значительную компенсацию, но и на проценты и возмещение понесенных расходов.

В ПриватБанке ожидают, что решение будет исполнено в полном объеме. "Мы ожидаем, что арбитражное решение будет исполнено и выплачено в полном объеме, и мы будем принимать все необходимые меры для обеспечения выплаты и защиты интересов банка и его стейкхолдеров", – отметила Деглава.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, суд Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) в Казахстане отменил взыскание 1,4 млрд долл. с российского "Газпрома" в пользу "Нафтогаза". В итоговом решении судья указал на отсутствие у МФЦА юрисдикции для признания и исполнения соответствующего арбитражного решения Международной торговой палатой (ICC).