ПриватБанк прекратит осуществлять переводы и остановит работу банкоматов: когда работа восстановится
Украинский государственный ПриватБанк временно отключит ключевые услуги для клиентов – в частности, транзакции и работу с банкоматами. Сервисы не будут работать 7 ноября с начала суток и до утра.
Об этом сообщили в самой компании. В банке пояснили, что планируют провести плановое техническое обновление, чтобы обеспечить еще большую скорость и бесперебойность работы всех сервисов.
Какие сервисы будут недоступны
- Любые платежи.
- Операции с картами.
- Банкоматы и терминалы самообслуживания.
- Расчеты через POS-терминалы.
Работу финучреждения поставят на паузу 7 ноября с 00:05 до 06:30. Это время выбрали специально, чтобы доставить клиентам как можно меньше неудобств.
"Мы специально выбираем ночное время для подобных работ, ведь тогда пользователи наименее активны. Если на этот период у вас были запланированы переводы или расчеты, советуем провести их заранее или перенести на несколько часов", – отметили в пресс-службе банка.
В "Приват24" добавили важную функцию
Клиенты государственного ПриватБанка, у которых есть счета в нескольких финансовых учреждениях, смогут управлять ими через единый интерфейс. Это стало возможным благодаря официальному запуску технологии open banking (открытого банкинга) в мобильном приложении "Приват24" и веб-версии "Приват24 для бизнеса".
На начальном этапе пользователи – физические лица – могут подключить счета Универсал Банка (в частности, счета monobank), ПУМБ, А-Банка, банка "Глобус". Преимущества почувствуют все категории клиентов.
Для физических лиц (в приложении "Приват24")
- Просмотр балансов и истории транзакций по счетам разных банков в одном окне без необходимости переключаться между приложениями.
- Удобное пополнение карт, проведение переводов с подключенных счетов и быстрое совершение онлайн-платежей без ручного ввода реквизитов.
Для физических лиц-предпринимателей (в веб-версии "Приват24 для бизнеса")
Возможность централизованно отслеживать движение средств, контролировать операционные расходы и совершать платежи с бизнес-счетов, открытых в разных банковских учреждениях.
Как уже сообщал OBOZ.UA, за период с января по июнь 2026 года украинские банки закрыли 61 отделение. Больше всего – Ощадбанк, сеть которого сократилась на 16 подразделений. В тройку лидеров также вошел ПриватБанк, закрывший 8 отделений.