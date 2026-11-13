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ПриватБанк и Ощадбанк закрывают все отделения в Краматорске: где найти их банкоматы

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read1 мин
36
Ощадбанк и еще один банк закрывают отделения в Краматорске
Ощадбанк и еще один банк закрывают отделения в Краматорске. Источник: Ощадбанк

Из-за ситуации с безопасностью Ощадбанк и ПриватБанк закрывают свои отделения в фактическом административном центре Донецкой области – городе Краматорске. Представительства двух крупнейших государственных финансовых учреждений прекратят работу с 16 ноября.

Об этом сообщили в Краматорском городском совете. "С 16 ноября 2026 года из-за ситуации с безопасностью Ощадбанк временно приостанавливает работу всех своих отделений в городе", – подтвердили в финансовом учреждении.

В то же время в Ощадбанке опровергли информацию о полном прекращении работы в Краматорске, поскольку там продолжат работать банкоматы по адресам:

  • ул. Южная, 1;
  • ул. Василия Стуса, 49.

Клиентов банка будут обслуживать отделения Ощадбанка в близлежащих населенных пунктах:

  • Славянск, ул. Почтовая, 44;
  • Александровка, ул. Соборная, 11.
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"Кроме того, клиенты могут пользоваться дистанционными сервисами банка для осуществления платежей, переводов и других финансовых операций", – отметили в "Ощаде".

Для получения банковских услуг клиенты также могут пользоваться:

  • онлайн-сервисами банка – они позволяют осуществлять финансовые операции дистанционно, без посещения отделений;
  • контакт-центром по номеру 0-800-210-800.

Что решили в ПриватБанке

Кроме того, прекратит работу и последнее отделение ПриватБанка, которое работало в Краматорске на улице Богдана Хмельницкого, 13 (в районе ЦУМа). "Мы заботимся о жизни и здоровье наших посетителей и сотрудников, поэтому вынуждены пойти на этот шаг", – объяснили в "Привате".

Клиентам напомнили, как и дальше полноценно пользоваться всеми услугами банка онлайн даже при отсутствии физических отделений:

  • Приват24 – мобильное приложение и веб-версия работают круглосуточно для любых платежей, переводов и оплаты услуг;
  • терминалы самообслуживания и банкоматы – продолжают работать в более безопасных зонах города (при условии стабильного энергоснабжения, связи и доступа инкассации);
  • служба поддержки – круглосуточно доступна по телефону 3700.

Как уже сообщал OBOZ.UA, за период с января по июнь 2026 года украинские банки закрыли 61 отделение. Больше всего – Ощадбанк, сеть которого сократилась на 16 подразделений. В тройку лидеров также вошел ПриватБанк, который закрыл 8 отделений.

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