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Ускорение поставок в аптеки: правительство упростило госконтроль за импортными лекарствами

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
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Ускорение поставок в аптеки: правительство упростило госконтроль за импортными лекарствами
Поставки лекарств в аптеки. Источник: иллюстративное фото МВД Украины

В Украине упрощены отдельные процедуры государственного контроля качества импортируемых лекарственных средств. Соответствующие изменения позволят ускорить поставки лекарств в аптеки и медицинские учреждения, а также"снизить риски перебоев"с их поставками в условиях войны.

Такое решение особенно важно с учетом постоянных российских атак на складскую и логистическую инфраструктуру. Об этом сообщает министерство здравоохранения Украины.

В чем изменения

"Отныне уполномоченное лицо компании-импортера сможет самостоятельно проверять соответствие груза сопроводительным документам, проводить визуальный осмотр упаковок с обязательной фотофиксацией. Также упрощена процедура повторного ввоза той же серии лекарственного средства", – уточняет Минздрав.

Благодаря этим изменениям компании смогут быстрее проходить необходимые процедуры и организовывать дальнейшие поставки препаратов, избегая длительного накопления крупных партий лекарств на складах.

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В то же время государственный контроль качества сохраняется. Упрощение касается лишь отдельных этапов проверки грузов, а требования к качеству и безопасности лекарственных средств остаются неизменными, подчеркивают в ведомстве.

Кроме того, правительство утвердило изменения в лицензионных условиях работы аптек, касающиеся открытия заведений, кадровых вопросов, использования помещений и формирования ассортимента. Новые правила призваны упростить работу аптек в условиях военного положения и помочь им функционировать в условиях нехватки персонала.

Что предшествовало

В течение последнего месяца Россия активизировала удары по фармацевтической инфраструктуре Украины, в частности по складам, производственным мощностям и местам хранения важных медикаментов. Такие атаки затрудняют доступ украинцев к необходимым препаратам и лечению, особенно в моменты, когда они больше всего в этом нуждаются.

Напомним, что в конце сентября российские войска атаковали фармацевтический завод "Дарница" в Киеве. В компании сообщили, что все сотрудники остались живы, однако подробности о разрушениях не разглашали из соображений безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 октября российский удар разрушил фармацевтический завод "КУСУМ" в Сумах. В результате атаки погиб работник предприятия.

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