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Провал скандальной дизельной сделки Трампа с Путиным: почему ни один танкер с топливом не дошел из РФ до США

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
1,5 т.
Дональд Трамп и Владимир Путин, архивное фото
Дональд Трамп и Владимир Путин, архивное фото. Источник: White House / Flickr.com

Танкеры с российским дизельным топливом, которые по договоренности между США и РФ должны были доставить в Соединенные Штаты, развернулись и отправились в другом направлении. Это означает, что выполнение топливного соглашения, которое широко критиковали в Украине и Евросоюзе, оказалось под угрозой срыва.

Как сообщает Bloomberg, в рамках этой операции отслеживалось от четырех до семи судов, а общий объем груза колебался от 140 до 288 тысяч тонн дизтоплива. Все рейсы стартовали в конце октября и должны были достичь побережья США с 7 по 11 ноября, но в начале месяца логистическая цепочка окончательно распалась

Хронология рейсов с дизтопливом

  • Agioi Fanendes

Судно под флагом Мальты загрузили 22 октября в российском балтийском порту Приморск – на борт приняли около 40 тысяч тонн топлива с ультранизким содержанием серы. Сначала танкер направлялся в Нью-Йорк, куда должен был прибыть 7 ноября, но примерно в 400 морских милях от побережья США он развернулся и с начала недели ходит зигзагами в статусе "ожидает распоряжений" (for orders). Компания-менеджер Eastern Mediterranean Maritime подтвердила, что порт разгрузки для него до сих пор не согласован.

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  • Talisman

Отправленный в конце октября в составе партии, которую отслеживало издание Financial Times (общий объем трех основных судов составлял около 140 тысяч тонн). Танкер должен был прибыть в США 9 ноября, но вместо этого прошел через Гибралтарский пролив в Средиземное море и также перешел в режим ожидания приказов без конечного пункта назначения.

  • Leruo

Еще одно судно из этой же октябрьской группы с плановой датой прибытия в Америку 11 ноября. В начале ноября танкер окончательно отказался от американского направления и сменил маршрут на Бразилию (Brazil for order).

  • Primorye

Четвертый танкер, который по состоянию на 3 ноября фиксировала интерактивная карта Greenpeace. Загруженный в конце октября в рамках российской экспортной кампании, он изменил курс и указал местом назначения Багамские острова.

Почему план Трампа провалился

Всего в рамках договоренности, которую президент США Дональд Трамп заключил с кремлевским диктатором Владимиром Путиным накануне промежуточных выборов в Конгресс США, Россия должна была поставить на американский и мировой рынки 3 млн тонн дизельного топлива.

По словам Трампа, это должно было существенно снизить цены на топливо для американцев. Хотя скептики с самого начала называли влияние такой партии слишком ограниченным и выражали сомнения в способности России экспортировать столько дизельного топлива. В то же время эта сделка помогла бы Кремлю финансировать войну против Украины.

Но главным препятствием для поставок стала позиция американского бизнеса. Компании в США отказываются принимать российское топливо даже при существенных скидках, опасаясь юридических последствий и серьезных репутационных потерь.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что после объявления разгромных для партии Трампа результатов выборов он признал, что подорожание бензина в Соединенных Штатах связано с войной против Ирана. По его словам, именно рост цен на топливо мешает американцам замечать положительные результаты экономической политики его администрации.

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