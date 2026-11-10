Промышленный гигант Ferrexpo остановил работу в Украине: в чем причина и сколько заводов "встали"

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
В Украине ночью жаловались на мощные толчки, похожие на землетрясение: какие города "задело" и что произошлоВ Украине ночью жаловались на мощные толчки, похожие на землетрясение: какие города "задело" и что произошлоВ Абу-Даби стартовали мирные переговоры: кто представляет Украину, Россию и ЕС и есть ли шансы на прорывВ Абу-Даби стартовали мирные переговоры: кто представляет Украину, Россию и ЕС и есть ли шансы на прорывГде смотреть футбол Северная Ирландия – Украина: по какому каналу бесплатная трансляция ключевого матча Лиги нацийГде смотреть футбол Северная Ирландия – Украина: по какому каналу бесплатная трансляция ключевого матча Лиги нацийОккупанты атаковали "Епіцентр" в Кропивницком: вспыхнул пожар, есть пострадавшие. Фото и видеоОккупанты атаковали "Епіцентр" в Кропивницком: вспыхнул пожар, есть пострадавшие. Фото и видеоЧто известно о Владиславе СоколовеКрокодил, 17 автомобилей у мамы и миллиарды на защите энергетики: OBOZ.UA узнал подробности о фигурантах громкого делаВ Новгородской области атакован авиационный завод, обслуживающий военно-транспортные самолеты. ВидеоВ Новгородской области атакован авиационный завод, обслуживающий военно-транспортные самолеты. ВидеоШанс на повышение лучше провалить. Почему Украина должна проиграть Лигу нацийШанс на повышение лучше провалить. Почему Украина должна проиграть Лигу нацийУмер "один из лучших украинских поэтов", который не гнался за наградами и оставил колоссальное творческое наследиеУмер "один из лучших украинских поэтов", который не гнался за наградами и оставил колоссальное творческое наследиеВиткофф и Кушнер рискуют попасть в ловушку Кремля на переговорах в Абу-Даби – WPВиткофф и Кушнер рискуют попасть в ловушку Кремля на переговорах в Абу-Даби – WPКиев снова сковали сильные пробки: где самая сложная ситуация. ФотоКиев снова сковали сильные пробки: где самая сложная ситуация. Фото
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Промышленный гигант Ferrexpo остановил работу в Украине: в чем причина и сколько заводов "встали"

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read1 мин
261
Ferrexpo приостановил производство окатышей в Украине
В Ferrexpo остановили работу трех заводов в Украине. Источник: Ferrexpo

Одна из крупнейших горнорудных компаний и производителей железорудных окатышей в Украине – британско-швейцарская Ferrexpo plc – временно приостановила работу трех своих заводов. Причиной стало нестабильное электроснабжение электроэнергией из-за массированных обстрелов энергообъектов.

Об этом говорится в официальном заявлении компании, опубликованном на Лондонской фондовой бирже. Имеющихся мощностей электроснабжения сейчас недостаточно для полноценного поддержания производства, подчеркнули в Ferrexpo.

Текущее состояние активов и выполнение обязательств

В компании отметили, что производственные активы группы не получили прямых повреждений в результате последних атак, а также заявили, что намерены выполнить свои обязательства перед европейскими клиентами, несмотря на остановку. Сейчас поставки осуществляются за счет ранее сформированных запасов готовой продукции.

Читайте также
Александр ЛитвинАлександр Литвин
2,2 т.
Банк заблокировал карту украинца из-за пополнений на 34,5 тыс. грн: потребовали подтвердить источник доходов и предоставить договоры
2,2 т.
Банк заблокировал карту украинца из-за пополнений на 34,5 тыс. грн: потребовали подтвердить источник доходов и предоставить договоры
Дарина ГерцеваДарина Герцева
993
Правила продажи алкоголя и сигарет изменятся: какие сайты заблокируют в Украине с 1 января 2027 года
993
Правила продажи алкоголя и сигарет изменятся: какие сайты заблокируют в Украине с 1 января 2027 года
Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
81
Таких цен не было почти 2 года: во всем мире переписали стоимость сахара
81
Таких цен не было почти 2 года: во всем мире переписали стоимость сахара

Дату возобновления работы в Ferrexpo не назвали. Сейчас менеджмент тщательно мониторит ситуацию в энергосистеме и планирует перезапустить производство, как только операционные условия стабилизируются до уровня рентабельной коммерческой деятельности.

В начале августа Ferrexpo уже приостановила производство в Украине из-за постоянной угрозы российских нападений в украинских портах и вокруг них. Производство возобновилось в сентябре, но только на одной линии по производству окатышей.

Что известно о Ferrexpo

  • За январь-сентябрь 2026 года Ferrexpo произвела 2,04 млн тонн окатышей, что на 27% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. А в третьем квартале объемы упали до 656,65 тыс. тонн (против 860,21 тыс. тонн во втором квартале, то есть на 24%).
  • Общий объем выпуска товарной продукции (включая окатыши и железорудный концентрат) за первые три квартала 2026 года сократился на 54% – до 2,34 млн тонн.

Каких предприятий касается

В структуру группы Ferrexpo в Украине полностью или фактически полностью входят:

  • ООО "Еристовский ГОК".
  • ООО "Билановский ГОК".
  • ЧАО "Полтавский ГОК".

Также OBOZ.UA сообщал, что с сентября остановлена работа крупнейшего металлургического предприятия Украины – "АрселорМиттал Кривой Рог". В компании заявили, что не могут безопасно и стабильно возобновить производство в условиях систематических обстрелов со стороны РФ.

Похожие темы
Отключение электричества в Украинепромышленностьметаллургия
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!